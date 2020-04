Ray Allen parle de l’intronisation au Temple de la renommée de Kevin Garnett, de leur rupture

L’ancien gardien de tir du Celtic de Boston, Ray Allen, est récemment apparu sur le podcast de Cedric Maxwell – hébergé par l’ancien attaquant celtique éponyme sur le réseau médiatique du CLNS – pour parler de tout, de la pandémie à la nomination au Hall of Fame de l’ex-coéquipier Kevin Garnett.

Allen, qui a quitté Boston en agence libre à l’été 2012 après s’être senti sous-estimé en tant que membre principal de la liste de chasseurs de titres des Celtics, a eu une relation tendue avec ses coéquipiers depuis – ce qui, bien sûr, est également apparu à la lumière de Ascension de KG au Temple de la renommée.

Pour le produit UConn, prendre place à Garnett et Paul Pierce n’a jamais été un problème. “Je n’ai jamais joué ou joué le jeu pour une tape dans le dos”, a déclaré Allen. Tout dépendait de moi-même et de ce que je ressentais pour vous, moi pour faire mon travail et vous savez, être ici et pouvoir compter. »

Comme KG, l’ancien Husky ne réalisait pas à quel point ses anciennes équipes étaient loin de remporter un championnat jusqu’à ce que rejoindre les Celtics change son point de vue.

«Je ne m’en suis pas rendu compte jusqu’à ce que je me rende à Boston parce que j’ai vu à quoi cela ressemblait et ce que cela devait être dans une équipe de championnat même si nous n’avions pas encore gagné, les habitudes de tous les gars avec qui je jouais, », A déclaré Allen.

«, Il était affamé, vous savez, il avait été tellement déçu d’être au Minnesota, et son éthique de travail était très similaire à la mienne, comme il le savait. Il se sentait comme s’il n’était pas assez bon donc il devait y aller tous les jours et travailler sinon il ne serait pas capable de faire ce dont il avait besoin. “

Pierce, d’autre part, a pris un peu de temps pour acheter selon Allen – mais il l’a fait; “Paul parlait toujours des ordures sur les choses que je faisais, mais alors vous verriez toujours qu’il commencerait progressivement à les faire.”

“Je pense que pendant la majeure partie de sa carrière, il a côtoyé des joueurs plus jeunes qui ne lui ont pas permis de voir ce que c’est que de réussir”, a ajouté le carolinien du sud. «C’est donc lui qui a donné le ton.»

Quant aux retrouvailles lors de la cérémonie de départ à la retraite du maillot de Garnett, «Il faudrait que Kevin et moi ayons une conversation pour avancer», a proposé Allen.

«Quand je suis parti, je suis parti en tant qu’agent libre… parce qu’il y avait tellement de problèmes non résolus que l’équipe ne considérait pas ou ne voulait pas changer en tant qu’agent libre… l’équipe va faire les choses dont elle a besoin et ainsi de suite… J’ai reçu tellement de menaces de mort haineuses, du vitriol de la part de fans de Boston… ces gars-là m’ont en quelque sorte retiré des Big Three, ont dit tant de choses négatives à mon sujet et je n’ai rien dit de négatif à leur sujet . “

«Nous pouvons parler des choses que nous avons traversées; nous avons eu des moments difficiles, nous sommes frères, nous avons traversé beaucoup de choses – mais cela ne change rien à ce que nous avons fait. “

À un moment donné, la conversation a porté sur son séjour à Miami, et plus particulièrement sur le tir massif qu’il a fait pour remettre le titre à Heat en 2013.

Interrogé sur les fns de Miami qui avaient déjà quitté le bâtiment car cette base de fans a la réputation de le faire, Allen a répondu: «c’est un acte d’accusation sur la culture, la culture de Miami, car ils sont encore une jeune franchise, contrairement à Boston où vous avez des générations des fans.

“Vous pensez à retourner dans les années cinquante et les gens qui ont regardé Russell et Cousy jouer, donc c’est endoctriné dans votre famille – alors vous avez grandi dedans et vous le regardez et vous regardez le championnat de basket-ball … à travers les générations et vous regardé pour toujours. “

Que Allen lui-même ait jamais vu ou non son maillot dans les chevrons est une question ouverte – et pour beaucoup, toujours une blessure ouverte.

La retraite du maillot de Garnett et l’intronisation au Temple de la renommée pourraient être les dernières occasions de combler l’écart de longue date entre l’équipe titre 2008, si suffisamment de temps s’était écoulé pour que cela soit même possible.

Avec autant d’incertitude dans le monde en ce moment, ce serait une fermeture bienvenue pour une rangée de près d’une décennie pour enfin prendre fin – mais c’est aux joueurs de décider – et personne d’autre.

