Re-rédaction de la première ronde du surprenant NBA 1996

Le NBA Draft de 1996 est considéré comme l’une des plus grandes classes de draft de l’histoire de la NBA. Avec quatre futurs Hall of Famers, trois MVP, 10 All-Stars, sept joueurs All-NBA, un joueur défensif de l’année et le meilleur tireur à trois points de la NBA, entre autres, il n’obtient tout simplement pas beaucoup mieux que ’96.

Les Lakers de Los Angeles se sont distingués dans ce repêchage en acquérant finalement le joueur qui sera le visage de la franchise pour les années à venir et aidera à mener l’équipe à cinq championnats de la NBA, à Kobe Bryant. Non seulement ils ont obtenu Kobe, mais ils ont également recruté l’un des plus grands joueurs de rôle de tous les temps et un catalyseur majeur pour les équipes de championnat de Derek Fisher.

Les Lakers n’étaient pas les seuls grands gagnants à l’origine, car un certain nombre de grands noms ont été choisis, notamment Allen Iverson, Steve Nash, Ray Allen et Jermaine O’Neal. Mais même avec autant de talents disponibles, il y avait encore un certain nombre de faux pas et de mauvais choix. C’est pourquoi nous sommes ici alors que nous refaisons sans doute le plus grand projet de tous les temps, 1996.

29. Chicago Bulls – Jamie Feick, sélection originale: Travis Knight

Après un championnat, les Bulls ajoutent un centre dans l’espoir de trouver quelqu’un qui pourrait maintenir le fort constamment bas.

28. Atlanta Hawks – John Wallace, choix d’origine: Priest Lauderdale

Les Hawks avaient un noyau jeune assez solide, alors ils ajoutent John Wallace dans l’espoir d’apporter de la profondeur et de la polyvalence à leurs places avant.

27. Orlando Magic – Travis Knight, choix original: Brian Evans

26. Pistons de Detroit – Randy Livingston, choix d’origine: Jerome Williams

Les meneurs des Pistons étaient un vieux Joe Dumars et Lindsey Hunter. Inutile de dire que le poste était un besoin.

25. Utah Jazz – Samaki Walker, choix original: Martin Muursepp

Même si les Jazz étaient sur le point de faire des runs consécutifs en finale de la NBA, Walker leur donne de jeunes jambes et rebondit pour un noyau vieillissant.

24. Los Angeles Lakers – Moochie Norris, choix initial: Derek Fisher

Norris n’était pas Derek Fisher, mais il était toujours un bon meneur de jeu qui aurait pu répondre à un besoin.

23. Denver Nuggets – Tony Delk, choix d’origine: Efthimi Rentzias

Un tireur solide de longue date et un meneur de jeu complet, Delk offre aux Nuggets une autre option en zone arrière.

22. Vancouver Grizzlies – Vitaly Potapenko, choix initial: Roy Rogers

Les Grizzlies avaient besoin d’un peu de tout. Potapenko leur donne d’avance taille et profondeur.

21. New York Knicks – Walter McCarty, choix initial: Dontae ’Jones

Les Knicks y arrivent toujours, mais seulement quelques choix plus tard. McCarty est finalement devenu un marqueur de banc solide et «stretch-four» avant de devenir à la mode en NBA.

20. Cleveland Cavaliers – n, Choix Original: Zydrunas Ilgauskas

Plus d’aide pour une équipe Cavs qui en a besoin. Harrington était un marqueur et un rebondeur solide qui a eu une longue carrière.

19. New York Knicks – Jeff McInnis, choix initial: Walter McCarty

Le deuxième de trois choix pour les Knicks, Jeff McInnis leur donne une certaine profondeur à la position de meneur. Derek Harper, 34 ans, était le partant avec très peu derrière lui.

18. New York Knicks – Malik Rose, choix original: John Wallace

Les Knicks des années 1990 étaient tous axés sur le basket-ball physique. Malik Rose est la quintessence de cela, apportant un style difficile malgré sa taille insuffisante. Il n’y a peut-être pas de meilleur ajustement.

17. Portland Trail Blazers – Shandon Anderson, choix initial: Jermaine O’Neal

Joueur de longue date, Anderson aurait donné aux Blazers une bonne option sur l’aile alors qu’ils cherchaient à miser sur leur succès. Amenant le tir et la défense hors du banc, Anderson aurait parfaitement sa place.

16. Charlotte Hornets – Jerome Williams, choix d’origine: Tony Delk

Les Hornets avaient des joueurs explosifs, mais pas beaucoup de gars pour faire le sale boulot. Williams aiderait sur les planches et avec la ténacité globale de cette équipe montante.

15. Phoenix Suns – Lorenzen Wright, choix d’origine: Steve Nash

Phoenix avait besoin de jeunes jambes dès le départ, car Charles Barkley, AC Green et Hot Rod Williams avaient tous 30 ans. Wright leur donnerait de la taille et de l’athlétisme, et peut-être qu’être avec ces joueurs l’aidait à réaliser son potentiel.

14. Sacramento Kings – Kerry Kittles, sélection originale: Peja Stojokavic

Les Kings avaient besoin d’une certaine profondeur d’aile car Mitch Richmond, bien que toujours efficace, montait là-haut avec l’âge. Kittles donnerait l’athlétisme et la défense des Kings sur le périmètre.

13. Charlotte Hornets – Erick Dampier, sélection originale: Kobe Bryant

Les Hornets avaient des joueurs de périmètre dynamiques mais n’avaient rien au milieu. Dampier leur donne une présence au milieu et des rebonds et des tirs bloqués décents pour aider la défense.

12. Cleveland Cavaliers – Shareef Abdur-Rahim, sélection originale: Vitaly Potapenko

Les Cavaliers étaient l’une des meilleures équipes défensives de la NBA mais ont eu du mal à marquer régulièrement. Abdur-Rahim leur donne un marqueur de poste légitime et quelqu’un pour faire équipe avec un jeune Terrell Brandon.

11. Golden State Warriors – Derek Fisher, choix original: Todd Fuller

Les Warriors venaient d’échanger Tim Hardaway et avaient besoin d’un remplaçant. Fisher n’est pas une star, mais a eu une longue carrière et a été l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, remportant cinq championnats et frappant un certain nombre de coups d’embrayage.

10. Indiana Pacers – Peja Stojakovic, sélection originale: Erick Dampier

Quand on parle des meilleurs tireurs de tous les temps, le nom de Peja Stojokavic n’est pas toujours évoqué. Mais en ce qui concerne les chiffres, il est juste parmi les meilleurs tireurs et il ajoute une autre arme à une équipe Pacers qui n’avait pas de troisième buteur.

Stojokavic se classe actuellement au 10e rang de tous les temps en trois points et était un All-Star 3x qui a même fait partie de la 2e équipe de la NBA en 2004. Il a tiré 40% de la gamme des trois points pour sa carrière. Il est un joueur polyvalent sous-estimé qui était un solide rebondeur et passeur avec une bonne vision de la cour.

Les Pacers avaient le combo sans intérêt de Derrick McKey et Eddie Johnson à petit avant. L’ajout de Stojokavic ouvrirait la voie à Reggie Miller de l’autre côté, et permettrait aux plus grands de fonctionner plus bas.

9. Dallas Mavericks – Zydrunas Ilgauskas, sélection originale: Samaki Walker

Les Dallas Mavericks ont été placés sur le périmètre avec le trio de Jason Kidd, Jim Jackson et Jamal Mashburn. Cependant, l’équipe manquait d’une véritable présence intérieure, ce qui fait de Zydrunas Ilgauskas un choix évident au numéro neuf.

Bien qu’il se soit battu avec des blessures au début de sa carrière, Ilgauskas s’est transformé en une présence constante à la fois offensivement et défensivement. Il était un marqueur et un rebondeur capable, et un protecteur de jante sous-estimé qui a fait en moyenne près de 2 blocs par match pour sa carrière.

Même les équipes basées sur le périmètre ont parfois besoin d’une présence intérieure pour lancer le ballon et Ilgauskas, un 2x All-Star, aurait donné à Dallas un centre à long terme, ainsi qu’un excellent coéquipier dans les vestiaires.

8. Filets du New Jersey – Antoine Walker, choix original: Kerry Kittles

L’un des attaquants les plus polyvalents de son apogée, Antoine Walker a été l’une des couvertures les plus difficiles au début des années 2000. Les Nets obtiennent un marqueur bien mérité au numéro 8 qui correspond à un besoin.

Walker a obtenu une moyenne d’au moins 17-7-3 au cours de huit de ses neuf premières saisons, complétant avec un impressionnant 23-9-5 en 2001, tout en menant également la ligue en 3 points. Il était un 3-étoiles et un élément clé de l’équipe du championnat de Miami Heat 2006.

Les Nets avaient une base solide avec Kendall Gill, Sam Cassell et Jim Jackson. Walker se serait parfaitement intégré à l’attaquant, ce qui leur aurait permis de devenir l’une des équipes les plus difficiles à garder de la Conférence de l’Est.

7. Los Angeles Clippers – Jermaine O’Neal, choix initial: Lorenzen Wright

O’Neal a travaillé pendant des années derrière une zone avant empilée de Trail Blazers, mais une fois qu’il a eu l’occasion de briller, il l’a fait. Cette fois, il va dans une équipe où cela ne sera pas un problème car il donne aux Clippers quelque chose pour commencer à construire.

Même s’il a fallu un certain temps avant qu’il ne réussisse, O’Neal était toujours l’un des meilleurs grands hommes des années 2000, réalisant 6 All-Star Games et remportant le prix du joueur le plus amélioré de la NBA en 2002. Tout au long de la décennie, O’Neal était un constante dans le top 10 des rebonds et des blocs tout en fournissant une solide production offensive.

Les Clippers n’avaient pas grand-chose sur leur liste pour vraiment exciter les fans, donc O’Neal aurait été un ajout bienvenu, et pour O’Neal, il a l’occasion de voir le terrain régulièrement pendant ses premières années.

6. Boston Celtics – Stephon Marbury, choix original: Antoine Walker

Pendant un certain temps, Stephon Marbury a été considéré comme l’un des premiers gardiens de la NBA. Pour une équipe Celtics qui a besoin d’une solution à long terme sur le poste, Marbury est le choix facile.

Marbury était un joueur à impact immédiat, faisant de l’équipe première recrue. À son meilleur, il était un excellent combo de points et de passes capable de marquer 30 ou de laisser tomber 15 passes décisives. Il était un 2x All-Star et 2x All-NBA Third Team. Après sa saison recrue, Marbury a récolté en moyenne au moins 16 points et 6 passes décisives au cours de chacune des huit saisons suivantes.

Bien que son temps dans la ligue n’ait pas été aussi long que les autres, son apogée était plus brillante. Les Celtics avaient besoin de quelque chose pour s’exciter et Marbury leur en donnerait.

5. Minnesota Timberwolves – Marcus Camby, choix d’origine: Ray Allen

Déjà armés de l’un des meilleurs jeunes grands de Kevin Garnett, les Timberwolves ajoutent l’un des meilleurs défenseurs des 20 dernières années à Marcus Camby, donnant à l’équipe une ligne de front défensive effrayante.

Camby n’est jamais devenu la superstar que certains espéraient qu’il serait, principalement en raison de blessures, mais cela n’a pas empêché son impact lorsqu’il était au sol. Il a été le joueur défensif de l’année en 2007 et a mené la ligue par blocs à quatre reprises. Il a fait partie de l’équipe All-Defensive First à deux reprises et a réussi des rebonds à deux chiffres pendant la majeure partie de sa carrière.

Camby et Garnett, ensemble, rendraient les équipes très difficiles à marquer dans la peinture et donneraient aux Timberwolves une jeune zone avant pour se préparer en essayant de faire une brèche dans la NBA.

4. Milwaukee Bucks – Ray Allen, choix initial: Stephon Marbury

Ray Allen est le meilleur tireur à trois points de tous les temps, mais il n’a jamais vraiment été reconnu comme un joueur polyvalent exceptionnel en raison de son tir exceptionnel.

Allen est 10 fois all-star et double champion NBA. Il a en moyenne au moins 22 points pour huit saisons consécutives, dépassant à 26,4 avec les SuperSonics de Seattle dans la saison 2006-07 avant d’être échangé cet été aux Boston Celtics. Il est actuellement 21e sur la liste des meilleurs scores de la NBA.

Bien que les Bucks n’aient pas repêché Allen, ils ont fait du commerce pour lui afin qu’ils obtiennent leur mec dans ce cas malgré tout. Allen a fait équipe avec Glenn Robinson et Sam Cassell pour presque mener les Bucks à la finale de la NBA en 2001.

3. Vancouver Grizzlies – Allen Iverson, choix initial: Shareef Abdur-Rahim

Andy Hayt / NBAE

Autre franchise sortant de sa première année d’existence, les Grizzlies de Vancouver avaient besoin d’une star transcendante pour les porter dans leurs premières années et ils se retrouvent avec l’un des joueurs les plus influents et emblématiques de cette génération à Allen Iverson.

Iverson est l’un des meilleurs buteurs purs que la NBA ait jamais vu et peut-être le joueur le plus dur de l’histoire de la NBA. Il était le MVP 2001, ainsi que 11x All-Star, 3x All-NBA First Team et 4x Scoring Champion. Iverson n’a marqué en moyenne moins de 26 points qu’une seule fois au cours de ses 12 premières saisons.

Abdur-Rahim était un joueur solide, mais Iverson aurait été la personne qui aurait mis les Grizzlies sur la carte. L’un des joueurs les plus populaires de tous les temps, Iverson serait considéré comme le plus grand joueur des Grizzlies jamais tombé à trois. Cette fois, il le fait.

2. Toronto Raptors – Steve Nash, choix d’origine: Marcus Camby

Une décision beaucoup plus difficile à prendre pour le numéro deux, mais finalement la longévité de la carrière donne à Nash le signe de tête ici, et encore une fois, un joueur local reste comme le meilleur joueur du Canada reste au pays.

La carrière de Nash n’a pas décollé immédiatement, mais une fois terminée, elle a explosé au rythme des MVP consécutifs, 8 All-Star Games et 3 apparitions en All-NBA First Team. L’un des plus grands tireurs de tous les temps, il a affiché des répartitions de tir 50-40-90 (FG / 3PT / FT) en quatre saisons distinctes.

Les Raptors ont fini par échanger Damon Stoudamire une saison et demie plus tard, ce qui aurait permis à Nash de s’épanouir en tant que meneur de longue date de l’équipe. Nash lobs à Vince Carter aurait été légendaire.

1. Philadelphia 76ers – Kobe Bryant, choix initial: Allen Iverson

Robert Hanashiro-USA TODAY Sports

A-t-on jamais vraiment demandé qui serait le numéro 1 ici? Kobe Bryant est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Un Temple de la renommée au premier tour qui a accompli tout ce qu’il pouvait dans la NBA, il est triste de savoir que la carrière de Bryant se termine bientôt.

Les distinctions de Kobe sont absolument ridicules. Il est 5x champion NBA et 2x MVP Finals MVP. Il a remporté le titre de joueur par excellence de la saison régulière en 2008, est un 18x All-Star, 11x All-NBA First Team, 9x All-Defensive First Team et 2x champion. Il est également troisième sur les listes de pointage de la saison régulière et des séries éliminatoires.

Les 76ers étaient une équipe qui avait besoin d’une étoile et bien qu’ils ne se soient pas trompés avec Iverson, qui était génial à part entière, Kobe est simplement à un autre niveau et apporterait très probablement aux Sixers le championnat NBA qui a échappé à la franchise pour plus de 30 ans.NBA Dra