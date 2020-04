Real Madrid Caserta Recopa 1989 performance inoubliable de Petrovic

Ce sont des moments où il vaut la peine de regarder en arrière pour se rendre compte d’où nous venons. Le basket-ball est en constante évolution, mais il ne peut être compris dans toute son ampleur qu’en examinant des épopées telles que celles vécues dans le fin de la Recopa 1989 qui a fait face Le Real Madrid contre la Juventus Caserta. Cette compétition européenne était la deuxième plus grande du Vieux Continent, derrière la Coupe d’Europe, et a réuni les champions des coupes nationales. Communément connu sous le nom de Copa Saporta, il est resté jusqu’en 2002, bien qu’il restera toujours dans les mémoires pour un match. Un match qui a tout changé en Europe, au Real Madrid et dans ce sport, avec une victoire mémorable pour 117-113 dans lequel Drazen Petrovic terminé avec 62 points.

L’équipe blanche avait une équipe de rêve. Dirigé par Lolo Sainz, l’accumulation de talents a du mal à laisser en arrière-plan les querelles permanentes entre Drazen Petrovic et le noyau solide qui avait été formé dans un tournoi Fernando Martín, Chechu Biriukov, Johnny Rogers et Fernando Romay. L’ennemi juré avait rejoint la cause et beaucoup l’accusaient d’avoir une plate-forme à Madrid pour une exposition personnelle, péchant pour l’égoïsme. Les plus hauts niveaux d’exhibitionnisme des Serbes, qui peu de temps après quitteraient soudainement l’Espagne pour aller à la NBA, ont été atteints lors de cette réunion.

Après un tournoi placide pour les meringues, remportant en huitièmes le Glasgow Rangers, passant la phase de groupes avec une seule défaite et ayant éliminé le Cibona de Zagreb en demi-finale avec un match retour absolument impressionnant (119-92), ils sont apparus dans la grande finale disputée à Athènes avide de gloire. Lolo Sáinz était en équilibre pour garder le vestiaire calme et à la pause a demandé à Petrovic de jouer un rôle de premier plan dans l’attaque. C’était de la dynamite pour la dynamique du groupe, mais elle devait éveiller le génie de Sibenik qui a clôturé la rencontre avec 62 points. Il y avait de l’émotion en abondance, atteignant l’extension après que Madrid ait bénéficié d’un revenu maximum de 12 points (85-73). Une défense dans le Juventus Caserta, avec Nando Gentile (34 points) et Oscar Schmidt (44 points) en tant que grandes stars en attaque, il a équilibré le jeu et l’a conduit à prolonger le match.

Drazen a monopolisé les attaques de son équipe, à la colère des joueurs de meringue, en particulier, Fernando Martin. Le centre espagnol a mis les combinaisons en prolongation a été la clé de la victoire finale, avec quatre points et de grandes actions défensives. Le match s’est terminé avec 117-113, l’extase de Petrovic et une joie très contenue du reste de l’équipe. “C’était la Recopa de Petrovic, pas Madrid”, ont souligné plus tard les membres du personnel. Biriukov et Rogers, avec 20 et 14 points, ont soutenu l’exploit croate, qui a fait mordre la poussière à l’équipe italienne avec Agnello et Glushko, soutenant les grandes stars susmentionnées.

Les Pourcentages de Drazen Petrovic ils parlent clairement du niveau de leur parti: 12/14 aux tirs à deux, 8/16 aux triples et 14/15 aux lancers francs. Il était sur le point de perdre le match lors du dernier match du temps réglementaire en raison de sa thésaurisation, mais la victoire finale l’a élevé à la catégorie des mythes, ouvrant la voie à la NBA. Le Real Madrid vs Juventus Caserte de la Recopa 1989 C’était une de ces rencontres qui restent dans la mémoire collective de ce sport et dont il faut se souvenir de temps en temps. Jamais un joueur n’a réussi une performance aussi brillante dans une finale européenne comme le Serbe à cette occasion, et rarement une foule de stars comme celle dont Athènes a joui cette nuit mythique du 14 mars 1989.

.