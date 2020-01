Rebondir après une éruption

Qui: New Orleans Pelicans vs Detroit Pistons

Quand: Lundi 13 janvier, 19 h 00 HE

Où: Smoothie King Center

Comment regarder: Fox Sports La Nouvelle-Orléans

Après avoir été expulsé sur la route samedi, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont terminé leur voyage sur la route lundi avec une chance de gagner à Détroit. Les Pistons s’effondrent rapidement, n’ayant remporté que trois de leurs 14 derniers matchs.

Alors que les Pélicans continuent de se battre pour la course aux séries éliminatoires, la bonne nouvelle est que le reste du bas de la Conférence Ouest n’a rien fait pour se séparer. La Nouvelle-Orléans reste à quatre matchs de la huitième tête de série.

À Détroit, les Pélicans ont une autre occasion de revenir à nouveau dans la course aux séries éliminatoires. Lors de la dernière rencontre entre les deux parties, un pull Derrick Rose en retard faisait la différence. Mais depuis ce match, Détroit s’est classé dernier de la ligue en pourcentage de buts sur le terrain défensifs effectifs, par Cleaning the Glass. De même, l’équipe est dernière dans le classement défensif depuis ce match et 29e au classement net.

