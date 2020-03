récapitulation de la soirée d’ouverture de Sixers vs. Celtics

Comme la saison NBA est suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, cela signifie que tout est temporairement suspendu et que les fans sont soumis à regarder de vieux matchs de basket-ball alors que nous cherchons tous à passer le temps.

Heureusement, pour toutes les personnes impliquées, NBC Sports Philadelphia a béni tout le monde avec la rediffusion de la rencontre d’ouverture entre les Philadelphia 76ers et les Boston Celtics. Bien que ce jeu ait été largement couvert par Sixers Wire, nous avons décidé de revoir le jeu et de décomposer les subtilités de celui-ci comme si nous le regardions en temps réel pendant notre quarantaine.

Premier quart

Vous pouvez vraiment voir la valeur de Josh Richardson tout de suite. Les Sixers l’ont amené ici pour fournir un jeu solide aux deux extrémités et à ses débuts à Philadelphie, il est invité à défendre Kemba Walker et les ailes solides que possèdent les Celtics. Il a bloqué Gordon Hayward et harcelé Walker dans les premiers instants du match.

Ben Simmons est un joueur différent quand il est agressif. Le gars est juste un athlète formidable, c’est un tank, et c’est aussi un excellent finisseur. Son jeu pour commencer celui-ci a été formidable. Sa passe de lob à Joel Embiid pour commencer le score a été absolument formidable.

Philadelphie le traîne 25-20 après un quart après que NBC Sports Philly ait dû le pousser vers l’avant au deuxième quart après un peu plus de six minutes. Ils ont dit que c’était dû à des contraintes de temps.

Deuxième quartier

Mec, cette infraction des Sixers est tout simplement terrible. Pour être tout à fait juste, ils arrivent à la ligne de faute, ce qui aide toujours, mais ils ont raté leurs six premiers tirs avant que Tobias Harris ne réalise un triple pour égaliser à 32.

Vous pouvez vraiment voir le potentiel de Matisse Thybulle à partir du moment où il est monté sur le sol. Il a une tonne de confiance et on dirait qu’il l’obtient sur le côté défensif du terrain. Il a parfaitement joué Walker pour un vol au deuxième quart pour ramener les Sixers à un, malgré les problèmes offensifs.

Note latérale: Les Sixers reconnaissant Allen Iverson lors des matchs ne vieilliront jamais.

C’est le début des doubles équipes constantes qu’Embiid voit tous les soirs avec cette nouvelle formation. Il en fait quelques belles pièces, mais pour la plupart, il a eu beaucoup de problèmes pour arriver là où il veut aller sur le terrain. Cela deviendra un problème toute la saison.

Philadelphie mène 49-48 à la mi-temps malgré des difficultés à l’offensive. L’effort défensif étouffe pour commencer ce match. Walker n’a aucune idée où aller.

Troisième quart

À 11 h 16, l’entraîneur Brett Brown conteste un mauvais appel à Embiid et il échoue. Le grand homme a ensuite tiré une faute offensive de Jaylen Brown quand il a pris un coude à la lèvre et qu’il commence à saigner. Les officiels la jugent une faute commune et le gros gars reste dans le match. Cela stimule une grosse course alors que les Sixers prennent une avance de 62-50 après que Harris intimide Semi Ojeleye pour un seau.

Les problèmes de tir pour les Sixers gardent les Celtics dans ce match. À 3:45, ils ne sont plus qu’à 2 contre 19 de la profondeur et avec Embiid sur le banc au repos, ils ne peuvent trouver aucune infraction. Leur avance est tombée à 66-63 après une arrivée de Jayson Tatum And-1. Ils ont la tête grâce à l’agressivité continue de Simmons.

Embiid entre pour Al Horford et l’offensive trouve un écoulement et Embiid perce le troisième triple du match pour Philadelphie avant que Thybulle ne décroche un bloc impressionnant sur Walker. Ce gamin est en passe de devenir un défenseur d’élite. Philadelphie mène Boston 77-68 après trois quarts.

Quatrième trimestre

Les Celtics ont fait un match 77-73, mais Furkan Korkmaz et Harris ont foré des triplets consécutifs pour en faire une avance de 10 points. Cela donne aux Sixers beaucoup de confiance à cette extrémité du terrain et voilà, Kyle O’Quinn saute du banc pour percer un 3 points pour une avance de 90-74. Le jeu aurait dû se terminer juste là.

L’offensive des Sixers commence à couler un peu tard dans ce match. Thybulle perce un triple en corner pour une avance de 104-90 et leur défense soutenait que les Celtics ne pouvaient trouver aucun look ouvert. Vous pouvez regarder le travail que Thybulle et Richardson ont fait contre Walker, Tatum et Brown. Philadelphie gagne 107-93.

La soirée d’ouverture a laissé un bon goût dans la bouche de tout le monde. Philadelphie a réussi à abattre six triples dans la dernière phase, ce qui a montré beaucoup de confiance à cet égard et ils ont pu imposer leur volonté de manière défensive. Walker, qui a incendié les Sixers dans le passé, a terminé le tournage à 4 contre 18.

Simmons avait 24 points pour mener une formation de départ qui a tous marqué à deux chiffres. Ce fut une nuit impressionnante dans toutes les facettes du match.

