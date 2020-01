Récapitulation de “The Bachelor”: Allons à … Cleveland?!

abc

Football, parcs d’attractions et … rencontres avec des chanteurs country?

Chez SB Nation, nous réalisons que le Bachelor est très sportif. Par conséquent, chaque semaine, nous récapitulerons tous les chagrins, les drames et l’excitation. Si vous avez raté quelque chose, retrouvez l’action de la semaine dernière ici.

Être excité! Le pilote Peter emmène ce spectacle sur la route alors que lui et les dames vont …

CLEVELAND!

“A-t-il dit … Cleveland?”

L’excitation était palpable. Je respecte pleinement la conscience de soi de cet article de Cleveland.com sur le voyage du baccalauréat dans leur belle ville, en disant: «Nous parions, cependant, comme la plupart des touristes qui viennent ici, ils seront agréablement surpris de ce qu’ils trouveront. ”

Ecoutez, Cleveland est en fait assez charmante, mais Cleveland semble être une déception quand vous considérez que les femmes de Colton sont allées à SINGAPOUR pour leur premier voyage loin du Bachelor Mansion. Les saisons précédentes sont allées à Park City, Lake Tahoe et Hilton Head pour leur première incursion dans le monde réel, donc je peux voir à quel point la maison des Browns de Cleveland était peut-être un peu décevante.

Rencontre individuelle – Victoria F.

J’adore les parcs d’attractions (criez Busch Gardens Williamsburg … vous êtes ma confiture). Ils sont amusants, les montagnes russes sont super, et il y a de la nourriture et de la bière relativement bonnes selon l’endroit où vous allez. Peter emmène Victoria F. à Cedar Point, qu’ils ont entièrement pour eux-mêmes *.

* Je suppose qu’il y a du personnel pour, vous savez, faire les manèges.

C’est sans doute une date parfaite, et la paire a une tonne de promenades à cheval amusantes sans avoir à faire la queue avec des centaines de leurs amis les plus proches. Après quelques bières, ils terminent la journée avec un concert privé sûrement relaxant avec la chanteuse country Chase Rice.

Attendez, Victoria F., pourquoi avez-vous l’air si inquiète?

“Attendez, qui est ce chant.”

Il s’avère, ELLE A UTILISÉ À DATE DIT CHANTEUR DE PAYS. Ah, producteurs de licence, vous nous avez de nouveau.

Au dîner, Victoria F. annonce la nouvelle (plus à ce sujet plus tard) qu’elle et Rice ont utilisée à ce jour, et la conversation la plus hilarante de l’histoire de la franchise Bachelor s’est ensuivie:

Victoria F: Donc, Chase et moi avons utilisé à ce jour.

Peter: Comme, le chanteur Chase?

[pause]

Peter: Comme, le gars qui faisait le concert?

Victoria F: Ouais.

Peter: Attends, quoi?

Victoria F: [solemnly nods]

Peter: [bewildered] Non.

Victoria: j’ai envie de trembler en ce moment.

Peter: Le gars qui chantait? Je lui ai parlé. Quelle?

Après que Peter ait surmonté le choc initial auquel, comme, le chanteur Chase était celui auquel Victoria F. faisait référence, il était plutôt froid. Elle a obtenu la rose et a été sérénadée par un homme – pas Chase Rice, malheureusement – jouant du violoncelle.

Date du groupe

Que faites-vous lorsque vous êtes à Cleveland? [checks notes] Football! Peter emmène les dames au FirstEnergy Stadium pour le Bachelor Bowl, au cours duquel elles LEGIT se sont heurtées.

Ils frappent plus fort dans le match de football #TheBachelor ce soir que dans plusieurs matchs des Big 12 que j’ai regardés cette année. C’est le niveau d’Utah-BYU qui frappe. Sheesh

– Alex Kirshner (@alex_kirshner) 28 janvier 2020

Lors du premier jeu de mêlée, Shiann lance une de ses quatre passes de touché, exposant complètement la défense de l’équipe jaune.

En fait, cela se transforme en un grand jeu, avec l’équipe jaune – qui s’appelle inexplicablement The Killer Bs – égalisant le match à 28 à l’expiration du chronomètre. Félicitations, mesdames. Votre prix est que vous allez tous les 13 à la partie soirée de la date. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Attends, c’est quoi ça? EST-CE QUE LA MUSIQUE D’ALAYAH?

[Extremely Eminem voice] Devine qui est de retour? De retour. Le dos d’Alayah. Dire à un ami.

Toutes les dames sont TRÈS contrariées, et à la manière naïve de Peter, il donne à Alayah le groupe rose. Vous savez, la rose pour la date du groupe pour laquelle elle n’était pas et pour laquelle elle n’a pas sacrifié son corps.

Rendez-vous en tête-à-tête – Kelsey

Au cas où vous auriez oublié la semaine dernière, Kelsey est surtout connue dans la maison pour son rôle dans la crise du champagne qui a dominé la discussion à la maison pendant les deux premières semaines. Peter et Kelsey se sont promenés dans le centre-ville de Cleveland pour leur rendez-vous, tombant sur une soirée à pois qui ressemblait honnêtement à une explosion.

Lors du dîner (AKA «Racontez votre histoire la plus triste») de la soirée, Kelsey a dit à Peter qu’elle avait découvert le divorce imminent de ses parents avant que sa mère ne le découvre … COMPTOIR AVEC SON ANNEAU DE MARIAGE.

C’est … brutal.

Il a disparu au Mexique pour commencer une nouvelle vie, et elle ne l’a pas vu depuis 12 ans. Oui. Elle a eu un câlin bien mérité et la rose, assurant la sécurité de son manoir pendant une autre semaine.

Cocktail Party

Si vous aimez Alayah contre le drame mondial, vous avez adoré la partie cocktail de l’épisode. Pauvre et doux Peter était tellement excité à l’idée d’entrer dans le cocktail, puis il a vu les dames.

Regardez comme ils sont excités! Deandra et Natasha appellent Peter sur ses conneries de ramener Alayah, il a une conversation vraiment bizarre avec Victoria P., et l’épisode manque de temps avant que quiconque ne soit éliminé.

Sur les points forts!

La plupart des insultes discrètes de Cleveland

Il est juste de dire que les dames n’étaient pas ravies d’aller en Ohio. J’apprécie le travail que Chris Harrison a fait pour le construire, mais voici la vidéo de l’annonce:

Tout simplement incroyable pic.twitter.com/so3cczI0zR

– lindsey ok (@lindseyyok) 28 janvier 2020

Une fois que les dames ont surmonté le choc d’avoir été informées qu’elles allaient à Cleveland, elles ont déposé des compliments en feu au domicile du Rock & Roll Hall of Fame.

“Quand je pense à l’Ohio, je ne pense pas vraiment à la romance, mais j’espère que Cleveland nous surprendra.”

«Aucun de nous n’est vraiment allé là-bas, alors tu sais quoi, Cleveland? L’amener sur.”

“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi agréable.”

Raison la plus réfléchie d’avoir un nombre pair d’enfants – AMUSEMENT PARKS

Après avoir fait un tas de manèges à Cedar Point, Peter a demandé à Victoria F. combien d’enfants elle voulait. Sa réponse? Quatre. Peter était trop enthousiaste à propos de cette réponse, partageant qu’il voulait avoir deux OU quatre enfants. Pas une. Pas trois. Son raisonnement?

Il ne voulait pas aller dans un parc d’attractions en tant que famille avec un nombre impair d’enfants, car alors quelqu’un devrait rouler seul.

Moi:

Effondrement le plus inutile – Victoria F.

Félicitations, Victoria. Vous avez pris ce qui aurait dû être une récompense automatique à Mykenna, qui pleure apparemment toutes les 14 secondes.

Regardez. Est-ce bizarre d’avoir un concert spécial maladroit dans un parc d’attractions presque vide? Oui! Est-il incroyablement malheureux d’avoir un ex vous surprendre comme celui qui vous sérénade et votre nouveau beau dans le parc d’attractions susmentionné? Absolument! Est-ce de votre faute ou devriez-vous avoir honte? LOL, l’enfer non.

Qui s’en fout, Victoria? Vous avez rencontré votre ex incroyablement chaud. La plupart d’entre nous souhaitent que cela se produise lorsque vous a) vous regardez comme un enfer et b) que vous avez un rendez-vous super amusant avec un nouveau mec.

Bien sûr, Victoria est super bizarre, devient dramatique lorsqu’elle le dit à Peter et s’enfuit pour pleurer dans un coin pendant le dîner. Si Peter en avait fait une grosse affaire, je pourrais peut-être comprendre la réaction – mais il était super cool et s’attendait à ce que les femmes aient des passés impliquant des ex.

Pour être juste, ce moment était tellement épique et maladroit qu’ils devraient accrocher ceci au Louvre:

Meilleur conseil de football – Hanford Dixon

Après que l’équipe rose se soit facilement libérée pour un touché, l’ancien Cleveland Brown Hanford Dixon a déclaré à Deandra: «Vous ne pouvez pas les laisser courir et effectuer un touché, car s’ils effectuent un touché, ils marquent, et nous sommes désavantagés . Est-ce que tout le monde comprend? “

Je veux dire, il n’a pas tort.

Joueur par excellence du football – Shiann

PUTAIN DE FILLE. Shiann, ou «Shiannimal» comme l’appelle Pete, se précipita apparemment pour les quatre touchés pour les Eliminators. Elle a dominé la défense de l’équipe adverse, et Natasha a proposé de “bloquer pour son cul” afin qu’elle puisse attraper Peter en premier dans la partie de soirée désormais surpeuplée.

Bien joué, Shiann. Bien joué. Vous êtes maintenant un Cleveland Brown!