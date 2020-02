Récapitulation du week-end des étoiles NBA 2020, reste de la saison NBA 2019-2020

Le Week-end All-Star NBA 2020 a ravi les fans avec toutes les compétitions dépassant massivement les attentes. Le concours de dunk était un pour les âges, la fusillade à trois points était un thriller qui se résumait à un coup final, et le jeu des étoiles lui-même a été rajeuni par des changements de règles créatifs.

Dans cet épisode du podcast Lakers Nation, l’hôte Trevor Lane explore le week-end des étoiles et ce qui en a fait une expérience si amusante.

Ensuite, Lane commence à jeter un coup d’œil à certaines des plus grandes histoires entourant actuellement les Lakers, y compris celle qui explique à quel point Kevin Garnett était proche de l’atterrissage à Los Angeles en 2007 avant que les Timberwolves du Minnesota ne l’envoient aux Boston Celtics.

De plus, l’entraîneur-chef Frank Vogel appelant Alex Caruso son «arme secrète», aura-t-il encore des minutes? Avec Rajon Rondo offrant un jeu incohérent en tant que meneur de jeu de l’équipe, pourrait-il être temps de s’appuyer sur les capacités de balle de Caruso dans la deuxième unité?

De plus, Zach LaVine a fait des commentaires intéressants sur le fait de jouer aux côtés de LeBron James qui ne signifient probablement rien mais valent au moins le détour.

Dans le deuxième segment, Lane examine où les Lakers sont actuellement assis avec un peu plus de la moitié de la saison. Ils sont actuellement l’équipe la mieux classée de la Conférence de l’Ouest et ont une avance de quatre matchs sur leur compétition la plus proche, les Denver Nuggets. Alors que les Los Angeles Clippers sont considérés par certains comme l’équipe des séries éliminatoires la plus dangereuse, les Lakers ont l’avantage sur chaque différentiel de points de la Conférence de l’Ouest, ce qui peut être un indicateur de la qualité globale d’une équipe.

Malgré une récente baisse de l’intensité défensive, ils se dirigent vers la pause au cinquième rang de la note défensive et au deuxième rang de la note offensive avec une cote nette globale qui les place seulement derrière les Milwaukee Bucks. Ce fut certainement une saison réussie et une que les fans ont pu suivre et apprécier.

À partir d’ici, il s’agit de gérer le reste des matchs et de se qualifier pour les éliminatoires de la NBA 2020. La mi-mars apportera une rude bande d’adversaires, mais si les Lakers peuvent y naviguer, ils pourront peut-être commencer à donner à leurs joueurs All-Star un peu de repos en vue des éliminatoires.

Enfin, Lane ouvre le chat en direct et prend directement les commentaires et les questions des fans sur des sujets tels que le marché d’achat, les rotations, les opposants aux séries éliminatoires et bien plus encore.