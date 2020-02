Récapitulation «Le Bachelor»: Pourquoi y a-t-il tant de pleurs?

Chez SB Nation, nous réalisons que le Bachelor est très sportif. Par conséquent, chaque semaine, nous récapitulerons tous les chagrins, les drames et l’excitation. Si vous avez raté quelque chose, retrouvez l’action de la semaine dernière ici.

Non, vous ne le perdez pas. Nous sommes de retour avec un autre récapitulatif. Un jeudi. Les gens brillants chez ABC pensaient que les deux heures normales de The Bachelor ne suffisaient pas cette semaine, alors ils nous ont donné CINQ HEURES.

Peter et les dames sautent dans un avion et se rendent à Santiago, au Chili, où les femmes commencent immédiatement à se râler. Je ne sais pas comment Mykenna n’est pas déshydratée de manière permanente car elle semble pleurer en tout temps, et les autres femmes ne la laissent pas décrocher pour avoir forcé une à une avant la cérémonie de la rose de la semaine dernière.

Honnêtement, la plupart de ces femmes sont incroyablement cruelles. Ils parlent de la merde, font comme s’ils ne parlaient pas de la merde et agissent comme s’ils étaient tous amis quand Peter arrive. Oui, Mykenna (et Kelsey) pleurent. BEAUCOUP. Mais ça devient tellement agressif.

«Mykenna est juste très pleureuse. Comme un chien mouillé. C’est ennuyeux », a déclaré Victoria F. dans une interview en coupe avant de poursuivre d’une voix moqueuse et condescendante à Mykenna. «Tu es vraiment bouleversée quand les autres filles ont du temps, et tu ne l’es pas. [back to Victoria’s voice] Comme, fermez le f * ck. “

Oui, mec. Un tas de filles méchantes, et pas la version amusante du film Tina Fey.

Face à face avec Hannah Ann

La séance de chienne des dames est interrompue par Peter – passant hilarante de l’agressif à la saccharine en un instant – et il demande à Hannah Ann de le rejoindre pour une journée de visites qui se traduit par des câlins horriblement inconfortables.

Non, vraiment, qu’est-ce que c’est?

abc

Hannah Ann est comme une carte Hallmark marchant, jetant des citations sur la plupart des gens «restant dans le coin peu profond» et comment, ce faisant, ils «attraperont seulement des ménés». Toutes ses déclarations se sentent répétées, comme si elle était nourrie de lignes par quelqu’un dans une camionnette à proximité. Peter est étrangement bouleversé par le fait qu’elle n’ait jamais été amoureuse avant (euh, bonjour, elle a 23 ans, ce n’est pas si étrange), et sentant les choses devenir incontrôlables, Hannah Ann fouille dans son sac de tours et le frappe avec le atout: pleurer.

«C’est ce que je veux», dit Peter à une femme qui pleure.

Peter, chéri, c’est bizarre combien tu récompenses les femmes qui pleurent. Hannah Ann reçoit clairement une rose et elle est prête à obtenir un autre tampon sur son passeport.

Date du groupe

Oh, enfer oui, rendez-vous telenovela! Tout le monde a un rôle à jouer dans cette telenovela, allant de femme de chambre à grand-mère (oui, grand-mère). De toutes les horribles rendez-vous qu’elles font vivre à ces dames, celui-ci semblait en fait … plutôt amusant? Évidemment, c’était super stupide, mais j’aurais ri de mon cul.

Sans surprise, Mykenna a passé toute la date à se plaindre de la façon dont son tour en tant que femme de chambre de Pedro était comme sa vraie vie et comment – bla, bla, bla – il ne la remarque jamais avant qu’elle ne soit révélée comme celle qui gagne son cœur. La vraie star, cependant, est Chris Harrison:

abc

Après avoir enveloppé El Amore De Pedro, la fête s’installe dans un hôtel. Tammy appelle Mykenna, et leurs cris attirent l’attention de Peter (ce sera «important» plus tard).

Dans l’un des véritables bouleversements précoces de la saison, Peter a largué Victoria P. au cours d’une partie en tête-à-tête dans la soirée du groupe. Après avoir dit qu’il ne la voyait pas comme sa femme, elle a fait ce que j’ai toujours voulu qu’une femme méprisée fasse: refuser l’offre de la conduire à la voiture. Il la suivait toujours comme un chiot, mais elle était au mieux cool avec lui.

Madison, qui reste adorable et tellement éloignée du drame, a fait grimper la date du groupe.

Face à face avec Victoria F.

Qu’est-ce que c’est? Victoria F. n’avait-elle pas juste un tête-à-tête? Elle l’a fait! Peter, essayant apparemment de se tirer une balle dans le pied à tout moment, invite Victoria F. à son deuxième rendez-vous individuel en trois semaines. Ils peuvent passer du temps avec de beaux chevaux dans ce qui ressemble à un rendez-vous super amusant, mais c’est la partie dîner qui devient intéressante.

Je suis extrêmement préoccupé par la capacité de Peter à être manipulé. C’est comme s’il n’avait jamais entendu parler de mentir et ne pouvait tout simplement pas lire les intentions réelles des gens. C’est peut-être juste moi, mais je n’achète pas une seconde du schtick de Victoria. Elle est distanciée et cool avec Peter, jouant apparemment avec ses émotions. Il est CLAIREMENT super en elle, et elle agit comme si elle s’en fichait.

Tout comme lors de son premier rendez-vous solo, elle se lève de table en larmes. Cette fois, elle dit aux producteurs qu’elle n’est pas sûre de ce qu’elle veut avant qu’il ne la retrouve finalement et présente une Victoria en larmes (attrapant un thème?) Avec une rose.

Deux contre un avec Tammy et Mykenna

C’EST UN SHOWDOWN. Oh, attendez, non … c’est une fête de plainte super ennuyeuse avant la cérémonie des roses. Tammy et Mykenna partagent chacune leur côté de leur querelle stupide. Selon Tammy, Mykenna est juste là pour créer des hashtags. Selon Mykenna, Tammy est un grand méchant.

Peter finit par se ranger du côté de Mykenna, renvoyant chez nous notre maison de Flipper de Syracuse.

Cérémonie des roses

Selon les normes de cette saison, la cérémonie des roses est relativement discrète. Peter et les dames restantes discutent et se distinguent et discutent un peu plus. Kelsey, Natasha et Kelley obtiennent des roses, rejoignant Madison, Victoria et Hannah Ann dans les six derniers (mon Dieu, j’ai l’impression que nous venons de commencer).

L’excitation précédente de Mykenna est cependant de courte durée, car Peter l’élimine quelques minutes plus tard.

Aux faits saillants!

Pire placement de la baignoire

Que faites-vous même avec ça? Pourquoi est-ce dans la pièce? Qu’y a-t-il dans la baignoire dans la salle de bain? Qui a fait ce choix?

abc

Faire le maximum avec ce qu’on lui a donné – Kelley

Kelley doit jouer l’abuela de «Pedro» dans la telenovela, et c’est incroyablement sexy. Voici son costume:

abc

Grâce à l’immense crédit de Kelley, elle a très habilement essayé de changer les lignes pour vraiment le garder sur ses orteils et le faire rire. De plus, elle a fait une blague sur l’inceste (l’inceste est le meilleur dans cette situation!) Qui a atterri, ce qui est incroyablement difficile à faire.

Semaine de montagnes russes des émotions – Mykenna

Mykenna, déjà une personne ouvertement émotive, a eu toute la semaine. Au début de l’épisode, elle était contrariée de ne pas avoir eu de rendez-vous en tête-à-tête. Puis elle a fait ses bagages, menaçant de rentrer chez elle. Après la date du groupe, elle était ravie de sa relation apparemment maintenant forte avec Peter. Ensuite, la carte de rendez-vous deux contre un est apparue, et elle a survécu à Tammy, seulement pour avoir le cœur arraché comme 15 minutes plus tard.

Sheesh, fille. Qu’est-ce que cela te fait ressentir?

abc

Parti trop tôt

Victoria P.

Sydney

Mykenna