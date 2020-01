Récapitulation «The Bachelor»: nous avons nous-mêmes une crise du champagne

Chez SB Nation, nous réalisons que le Bachelor est vraiment un sport. Par conséquent, chaque semaine, nous récapitulerons tous les chagrins, les drames et l’excitation. Si vous avez raté quelque chose, retrouvez l’action de la semaine dernière ici.

Bienvenue à une autre semaine de la saison «turbulente» de Pilot Pete, The Bachelor. La dernière fois que nous avons quitté notre homme principal, il avait invité une ancienne amoureuse / Bachelorette Hannah B. dans la maison pour se battre pour son cœur. Heureusement, cette discussion a été de courte durée, sans même atteindre la première pause commerciale.

C’est facile à ressentir pour les nouvelles dames. Si vous avez un rendez-vous avec un nouveau gars que vous essayez d’impressionner, c’est déjà une situation assez minable pour qu’il y ait environ neuf autres femmes qui essaient également de sortir avec lui. Vous ne voulez certainement pas que la femme dont il était follement amoureux qui l’a renvoyé chez lui après une nuit de sexe épique se présente.

Honnêtement, cependant, je préférerais probablement regarder le gars que j’aime faire du canoë avec son ex plutôt que de passer par cette date merdique de raconter des histoires sexy devant un public. Heureusement pour tout le monde, Peter était tellement déçu de rompre avec Hannah B. qu’il a annulé la partie horriblement maladroite de la date.

Grâce à l’épisode de la semaine dernière se terminant en milieu de groupe, nous avons organisé un cocktail précoce et des tonnes de manigances tournent autour de bouteilles de champagne en double, ce qui nous donne le plus grand scandale de l’histoire du baccalauréat *.

LA CRISE DE LA CHAMPAGNE

Voici ce que nous savons. Kelsey, notre drapier professionnel, a apparemment apporté une bouteille Dom Pérignon avec elle de Des Moines, IA. Grâce à Twitter, j’ai pu évaluer qu’il s’agissait d’une bouteille de 2009, ce qui signifie qu’elle se chiffre à environ 200 $. Pas insignifiant!

Ok, c’est là que ça devient inutilement compliqué. Kelsey a reçu ladite bouteille pour son anniversaire et la gardait pour une occasion spéciale. Elle a décidé qu’un moment en tête-à-tête serait le moment idéal pour faire éclater ce mauvais garçon et installer le Dom en train de se détendre près d’une cheminée extérieure avec quelques verres. Eh bien, en raison d’une certaine confusion et du fait que tout le monde ne savait pas qu’elle avait apporté ladite bouteille de la maison (et aussi que tout cela est assez ridicule), Hannah Ann et Peter ont fini par éclater la bouteille avec Kelsey en un coup d’oreille.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE QUOI, KELSEY N’ÉTAIT PAS HEUREUX.

Regardez, il est facile de voir comment cela peut se produire. Apparemment, les stagiaires de l’exposition – ou quiconque installe ces petits paradis pour les rendez-vous autour du manoir Bachelor – avaient installé une bouteille avec quelques verres dans un autre endroit à proximité. Ils se sont assis à la mauvaise, et bam. Catastrophe.

Kelsey a confronté le couple, mais a éclaté en larmes comme Peter avait renversé son chien pendant qu’Annah Ann l’encourageait. Finalement, Peter a calmé Kelsey et l’a escortée jusqu’à l’autre (moins) oasis de champagne.

Tout semblait refroidir lorsque Peter sortit le bouchon. Ils ont décidé de le boire dans la bouteille, puis c’est arrivé:

Journée difficile pour notre fille Kelsey.

Avant la fin de la nuit, Kelsey a confronté Hannah Ann, refusant de croire qu’elle ne connaissait pas la bouteille spéciale de champagne. Hannah Ann a utilisé beaucoup de langage comme “Je reconnais vos sentiments”, mais Kelsey ne l’a pas acheté car elle a laissé tomber beaucoup de mots à voix basse au voleur de champagne aux yeux de biche.

Tammy l’a assez bien résumé: “Je ne veux plus être impliqué dans cette crise du champagne.”

Kelsey a reçu la dernière rose de la soirée, et Hannah Ann et Kelsey ont toutes deux été sélectionnées pour la date du groupe parce que s’il y a une chose sur laquelle nous pouvons tous compter en ces temps difficiles … ce sont les producteurs de Bachelor.

La date du groupe

Peter rencontre les dames de Los Angeles dans un magasin Revolve (alias la marque que chaque ancien candidat au Bachelor / Ette a fauchée sur Instagram). Pas vraiment. Hannah Ann a apparemment fait quelques articles pour promouvoir la marque avant même le début de la saison:

Carson Kressley (de la renommée originale de Queer Eye), Janice Dickinson (le premier mannequin) et Raissa Gerona (chef de la marque de Revolve) disent aux femmes qu’elles participeront à un défilé de mode. Le prix? Une merde de vêtements Revolve (et probablement un certain temps avec Peter, MAIS REGARDEZ TOUS LES PRODUITS).

Les dames montent sur la piste avant que notre panel de mannequins / juges professionnels ne se limite à Hannah Ann et Victoria F.Après une fin qui m’a donné envie de regarder Zoolander (NOUS AVONS OBTENU UNE MARCHE), le modèle actuel Hannah Ann remporte la compétition et donc le swag.

Victoria F. obtient le rire final, cependant, quand elle accroche la date du groupe a augmenté. Hannah Ann repousse Kelsey à Peter, la traitant d’intimidatrice. L’épisode se termine avec Kelsey en larmes après avoir entendu cette information, donc nous sommes sûrs d’en avoir une bonne la semaine prochaine.

Passons aux faits saillants!

Semaines consécutives de rencontres avec quelqu’un sur un meuble: 2

La semaine dernière, Peter a mis Kelley au bar de l’hôtel. Cette semaine, Mykenna a eu une action sur une … crédence? Nous avons besoin d’une carte de bingo de surfaces que Peter peut distinguer avec des femmes. Veuillez noter ses pieds étrangement fléchis. Je n’ai pas de blague, je voulais juste le souligner.

Le plus racontable: Peter oubliant tout sur chaque femme

Peter a eu beaucoup de mal à se rappeler qui était qui et quelles étaient leurs histoires, qui … pareil. Chez nous, nous avons l’avantage de chyrons utiles qui nous rappellent que son nom est Sydney ou qu’il est orthographié Mykenna. Heureusement, Peter a un groupe pratique de producteurs pour vous aider.

1. Peter ne se souvenait pas de cette fille

2. Un producteur lui a donné ces roues chaudes juste avant de lui parler #TheBachelor

– Demi Burnett (@demi_burnett) 14 janvier 2020

Meilleurs visages de réaction: Tammy

Gardez Tammy pour toujours; elle est le Jim Halpert des visages de réaction.

Arrêtez immédiatement ce que vous faites et devenez mannequin – Victoria F.

Hannah Ann a peut-être remporté le défi (ce qui est un peu injuste si l’on considère qu’elle est un modèle), mais Victoria F. a tué. Lors de sa première passe sur la piste, elle portait un joli haut en dentelle et un short en jean. Victoria n’a montré aucune de la nervosité dont elle avait parlé avant de frapper les projecteurs, et elle avait certainement l’air confiante lors de sa deuxième sortie en portant une longue veste sur la lingerie.

La confiance de Victoria l’a empêchée de remporter le défi (ne laissez pas Hannah Ann jeter sottement sa robe vers vous), mais mon Dieu, ma fille. Vous avez secoué ça.

Étreinte la plus inconfortable – Peter et Hannah B.

Que se passe-t-il ici? Il y a zéro pour cent de chance que cela soit confortable pour l’un ou l’autre.

Meilleur accessoire de piste – Mykenna

Cela a failli aller à Kelsey, qui a apporté à Peter une bouteille de champagne André (le collège m’a adoré), mais Mykenna est allé avec juste un verre de vin blanc. Elle l’a pris avec elle, a fait un accroupi maladroit et a établi un contact visuel avec la caméra. C’était la perfection.

