Rechargé par les Caraïbes, Jaylen Brown dit que le meilleur reste à venir

Après un voyage dans les Caraïbes, le gardien de tir des Boston Celtics, Jaylen Brown, est prêt à reprendre le travail, mais ce ne sont pas toutes les plages et les visites touristiques pour le joueur de quatrième année.

Passant la pause des étoiles à Cuba et aux Bahamas, le produit Cal-Berkeley s’est dirigé vers une réunion de la NBA’s Player Association (NBPA) aux Bahamas – un contrepoint intéressant à la toile de fond des Jeux des étoiles 2020 à Chicago .

Brown était en fait aux Bahamas pour affaires, rejoignant d’autres cadres de la NBPA et des membres du syndicat des joueurs de basket-ball de la NBA pour mener leurs affaires annuelles.

Les réunions, organisées par la NBPA et le ministère du Tourisme des Bahamas, ont amené Brown dans la région tropicale, au cours de la deuxième année de son mandat de trois ans en tant que plus jeune vice-président de la NBPA.

L’aile de 6 pieds 6 pouces a été élue parmi plusieurs nouveaux vice-présidents de la NBPA en 2019, avec Malcolm Brogdon des Indiana Pacers et Bismack Biyombo des Charlotte Hornets.

Dans une interview avec Steve Bulpett du Boston Herald, le natif de Marietta a minimisé le côté commercial du voyage, déclarant qu’il “faisait un peu de voyage”.

«Je suis allé à Cuba, je suis allé aux Bahamas pour la Players Association et des choses comme ça. Je viens de me reposer, de me reposer mentalement. J’ai passé du temps avec ma famille et mes amis. Maintenant, je suis prêt à revenir avec l’équipe et c’est tout le basket-ball à partir de maintenant. “

Lors de ces réunions, l’ancien coéquipier Kyrie Irving a rejoint le comité exécutif, qui comprend également Andre Iguodala (premier vice-président), Anthony Tolliver (secrétaire-trésorier), Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, CJ McCollum et Garrett Temple (tous vice-présidents). ).

Après les réunions de la NBPA, Brown s’est rendu à Cuba, où il s’est associé au musicien cubain Arnaldo Rodríguez pour visiter le projet culturel Lucecita, rapporte ADN Cuba.

Le projet culturel se décrit comme une «initiative artistique à caractère communautaire» et présente un certain nombre de productions musicales, de peintures murales et d’autres projets artistiques sur la page Facebook du groupe.

Après avoir vu le projet et plusieurs ateliers de composants, Brown et Rodriguez ont partagé un authentique dîner créole au restaurant du siège social des studios Talisman, promettant de revenir.

Fait aux affaires au paradis (avec un peu de tourisme), l’ancien Ours d’or tourne maintenant son attention vers le dernier tronçon de la saison avant les éliminatoires dans le froid glacial du nord des États-Unis.

Même si les Timberwolves du Minnesota n’auront pas le centre étoile Karl-Anthony Towns, Brown considère toujours le jeu comme très important.

“C’est super important … Il s’agit de nous de continuer à nous améliorer, de nettoyer certaines de nos habitudes et de commencer à faire les sacrifices et les trucs nécessaires pour se préparer pour les éliminatoires.”

«C’est le premier match de retour. Tout le monde est différent à cet égard. Certaines personnes sont allées dans des endroits; certaines personnes ne l’ont pas fait. Pour certaines personnes, c’est comme faire du vélo et pour d’autres non. Je pense que tout le monde est un peu différent », a-t-il poursuivi.

“Pour nous, nous devons trouver le bon rythme et trouver des moyens de gagner”, a ajouté Brown, faisant allusion à l’importance non seulement de maintenir la chimie qui a lié un groupe aussi complexe de personnalités individuelles dans l’unité la plus cohérente. vu dans la franchise depuis l’ère Banner 17.

«Je suis donc impatient», a noté le joueur de 23 ans, sage bien au-delà de ses années.

«Nous avons (28) matchs avant les éliminatoires. Chacun signifie quelque chose, alors allons-y, »a proposé Brown.

Vendredi soir prochain, le 20 février, les Celtics feront exactement cela, en entamant un voyage de quatre matchs sur la côte ouest pour commencer leur retour à l’action contre les Wolves.

Même sans le meneur Kemba Walker – qui se reposera avec une douleur au genou après avoir peut-être séjourné un peu plus longtemps dans le All-Star Game 2020 – le match devrait être une excellente occasion de poursuivre l’élan qui a conduit l’équipe au quatrième rang de la NBA. -le meilleur record.

“Le meilleur reste à venir”, a déclaré Brown.

Il a très bien raison.

