Red Auerbach embauché comme entraîneur; Chaleur éliminée en 2010

Ce jour-là en 1950, Arnold «Red» Auerbach, ancien entraîneur-chef des Capitols de Washington et des Blackhawks de Tri-Cities, a été embauché comme entraîneur-chef des Celtics de Boston.

Auerbach continuerait à entraîner les Celtics pendant 16 saisons. Il a amassé neuf championnats au cours de cette course avec un record de 795-397 en saison régulière et un record de 90-58 après-saison, bon pour les pourcentages de victoires respectifs de .667 et .608 – le meilleur entraîneur de l’histoire de la NBA.

Red quittera son poste d’entraîneur-chef en 1966 en faveur de l’entraîneur-joueur Bill Russell, mais restera directeur général de l’équipe jusque dans les années 80.

Il se verra décerner le prix de l’entraîneur de l’année pour la saison 1964-65 de la NBA, a été intronisé au Naismith Basketball Hall of Fame en tant qu’entraîneur en 1969 et a été nommé parmi les 10 meilleurs entraîneurs de l’histoire de la ligue au cours de la saison 1996-97. .

C’est également l’anniversaire d’une victoire en séries éliminatoires de 96-86 contre le Miami Heat en 2010.

Boston a remporté la série quatre matchs contre un, et les Celtics ont assuré la victoire avec une performance de 24 points de Ray Allen, avec Paul Pierce ajoutant 21 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

Kevin Garnett a récolté 14 points et 7 rebonds, et Boston s’est mis en position d’affronter les Cavaliers de Cleveland dirigés par LeBron James au deuxième tour.

«Je pense que c’est un super match. C’est formidable pour le basket-ball – une série si classique », a déclaré Pierce via Associated Press. “Ils sont l’équipe à battre en ce moment. Ils l’ont montré tout au long de la saison comme ils ont joué. Nous savons que ce sera une série difficile, une autre série vraiment très difficile. »

.