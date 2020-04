Red Claws, Celts entraîneur impressionné par la croissance de Fall, Waters

Sensations à double sens Tacko Fall et Tremont Waters ont terminé leur saison inaugurale avec les Maine Red Claws – la filiale de développement des Celtics de Boston dans la G League de la NBA – et sont tenus en haute estime pour ce qu’ils en ont fait.

Alors que les deux joueurs sont disponibles pour jouer avec le club parent si une partie de la saison régulière 2019-20 est reprise, la G League a pris la décision de terminer la saison entièrement peu de temps après que la pandémie a forcé la NBA à suspendre les activités de la ligue à la mi-mars.

Le duo, qui a passé beaucoup de temps à voyager entre les Celtics et leur affilié à Portland, dans le Maine, a impressionné le personnel d’entraîneurs des Claws avec leur capacité à s’épanouir dans la G League de manière très différente.

Ils ont partagé leurs opinions sur la paire avec Chris Grenham de Forbes dans un récent article qui a interviewé l’entraîneur-chef des Red Claws Darren Erman, l’entraîneur adjoint Alex Barlow, entre autres.

Waters, qui a été sélectionné par les Celtics avec le 51e choix du repêchage de la NBA 2019, a dominé la G League lors de sa première saison.

Avec une moyenne de 18 points, 3,2 rebonds, 7,3 passes décisives et 1,9 interceptions au cours de sa saison recrue, le produit LSU a rapidement commencé à faire tourner les têtes aux deux niveaux, Waters se comportant bien même au niveau NBA lors des rares occasions qu’il a eues de jouer avec les Celtics.

«Il a de très bonnes mains et de très bons instincts, donc ça va beaucoup l’aider à n’importe quel niveau qu’il joue – il a juste des dons naturels», a expliqué l’entraîneur-chef Erman. «Il était déjà bon dans ce domaine, mais il s’est amélioré en faisant certains.»

«Comprendre quand jouer, c’était une chose, surtout pour un joueur comme Tremont avec un grand instinct. Thibodeau me disait avec Latrell Sprewell: «Vous devez laisser Latrell être Latrell.» Parfois, vous le laissez sortir de ce qui pourrait être le plan de match pour les autres parce qu’il a un si bon instinct. Même chose avec Andre Iguodala lorsque je l’ai entraîné à Golden State – leur instinct est tout simplement génial. »

“Tremont a ces choses, vous devez donc le laisser prendre des paris parce qu’il est vraiment bon dans ce domaine, mais apprendre quand les prendre”, a-t-il ajouté.

L’automne, en revanche, peut avoir passé des minutes moins importantes avec le club parent au cours de la saison, mais a tout de même connu une saison exceptionnelle avec les Red Claws.

Une grande partie de l’adaptation au nouveau degré de vitesse, d’intensité et d’intention a englobé l’orientation du centre sénégalais pour sa saison recrue.

“Le plus important, c’était de le faire suivre la vitesse du match”, a déclaré l’entraîneur adjoint Barlow. «C’est tellement plus rapide que l’université. Je pensais qu’il avait fait du très bon travail avec ça. Au fur et à mesure que la saison progressait, vous pouviez voir le jeu ralentir pour lui à la fois offensivement et défensivement.

Et le grand homme cérébral a rapidement compris les changements nécessaires, qui ont payé des dividendes sur le terrain. Le grand homme de 7 pieds 5 pouces en moyenne 12,9 points, 11,1 rebonds et 2,9 blocs sur 70,7% des tirs – bon pour le troisième meilleur taux de réussite au champ de la G League cette saison.

«Sur le plan défensif, il s’est amélioré tout au long de l’année dans la couverture pick-and-roll et sa capacité à garder 2 contre 1», a noté Barlow.

“Évidemment, il est génial s’il peut simplement se tenir debout sur la jante, mais parfois nous devrons le faire remonter un peu pour enlever le milieu de gamme lorsque les équipes deviennent chaudes.” Je pensais qu’il avait fait du très bon travail avec ça. »

“La défense pick-and-roll, il s’est beaucoup amélioré là-bas”, a reconnu Erman. «Il y a eu des matchs où il a juste dominé en protégeant la peinture.

“Comprendre, par exemple, comment jouer deux dans le pick-and-roll, le porteur de balle et son homme, sans trop engager l’un ou l’autre… où il s’est amélioré était si le porteur de balle l’attaquait dans le pick-and-and -rouler pendant qu’il gardait son homme, il se levait, son homme se mettait derrière lui et tout d’un coup ce serait un lob, un dunk, un drop-off ou autre, et il a commencé à comprendre, laissez le le garde vient à lui pour qu’il puisse jouer à la fois le garde et le meilleur. “

«Il est devenu vraiment très bon dans ce domaine», a-t-il ajouté.

La paire a fait forte impression à la fois avec les organisations Red Claws et Celtics, et sera probablement de nouveau avec l’équipe à certains titres (que ce soit sur un contrat standard ou sur un autre accord à double sens) au cours de la prochaine saison 2020-21.

Bien que le président de l’équipe, Danny Ainge, soit parfois critiqué pour son record de rédaction en dehors de la loterie, il n’est généralement pas mérité – et l’atterrissage d’une paire comme ces deux-là est un excellent exemple de la raison pour laquelle c’est le cas.

Un joueur pris vers la fin du deuxième tour et un autre non repêché ont déjà fait des marques significatives en G League, et les deux ont une vraie chance de gagner des minutes d’impact avec les Celtics dans la saison à venir.

