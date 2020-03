Réduction des salaires des instituts de Philly en raison de la suspension du coronavirus

Les Sixers ont institué une réduction de salaire temporaire pouvant aller jusqu’à 20% pour les employés à volonté gagnant plus de 50 000 $ du 15 avril à la fin juin, selon Marc Stein du New York Times.

Les Philadephia 76ers appartiennent à Harris Blitzer Sports & Entertainment, qui possède également les Devils du New Jersey de la LNH.

Les employés sous contrat, tels que les membres du personnel d’encadrement des Sixers et le front office, ont également été invités à participer au programme, mais ne peuvent être contraints de le faire. Elton Brand, directeur général et ancien choix numéro 1 au repêchage général de la NBA, a accepté de participer au programme même s’il n’était pas obligé

«Alors que nous naviguons dans cet environnement COVID-19 en évolution, nous sommes conscients de l’impact à long terme de la suspension des événements et des matchs en direct sur notre organisation et notre industrie. Pour nous assurer que nous pouvons continuer à soutenir et à exploiter nos entreprises en ces temps incertains sans réduire nos effectifs, nous demandons à nos employés à temps plein de réduire temporairement leur salaire jusqu’à 20% et de passer à une semaine de quatre jours. » Le PDG de Harris Blitzer Sports & Entertainment, Scott O’Neil, a déclaré dans un communiqué.

«En plus de soutenir notre population, nous nous engageons à jouer un rôle continu dans le financement des efforts pour aider les résidents les plus touchés dans nos villes d’origine. Dans les prochains jours, nous allons conclure des partenariats supplémentaires à Philadelphie, à Camden et à Newark pour aider nos voisins à distribuer de la nourriture et des ressources pendant cette crise de santé publique. »

Cette décision a été prise pour éviter les licenciements. Les employés de Sixers and Devils n’auront pas de réduction des prestations de santé ou 401K.

La NBA a suspendu la saison 2019-2020 après que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus. Les Sixers ont également eu trois tests positifs.

Les travailleurs de l’arène NBA n’ont pas d’emploi en ce moment car il n’y a pas de jeux. C’est pourquoi presque toutes les franchises leur ont donné de l’argent.