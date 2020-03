réflexions sur le départ de Tom Brady, TP, pizza

Les Boston Celtics sont enfermés dans leurs appartements, s’auto-mettant en quarantaine avec le reste d’entre nous, essayant de s’adapter à la nouvelle norme qui est nécessaire pour empêcher la propagation du virus derrière la NBA et la suspension des jeux de Boston.

Mais ils ont ouvert une fenêtre sur ce sur quoi ils se sont concentrés pour passer le temps pendant que nous attendons tous des progrès pour contrôler la pandémie.

The Celtics Wire rassemble leurs réflexions sur les médias sociaux en un seul endroit pour vous aider à passer le temps sans basket-ball, ce qui semble s’étendre jusqu’à au moins mi-mai avec de nouvelles directives des Centers for Disease Control recommandant des rassemblements de 50 ou plus les gens doivent être reprogrammés jusqu’à cette date au minimum.

Avec les nouvelles, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady se dirige vers une autre équipe chaque fois que la NFL reprend ses activités, il y a de vrais sujets liés au sport dans certains de leurs esprits, et bien sûr, une petite légèreté est jetée pour essayer de nous empêcher d’aller trop fou.

L’attaquant de troisième année Jayson Tatum a rendu hommage à Brady avec un message simple saluant la carrière du quart-arrière du Temple de la renommée retweeté par ses coéquipiers Daniel Theis et Vincent Poirier, par exemple:

Et avant que cette nouvelle n’éclate, le natif de Saint-Louis s’est lancé dans un débat sur la meilleure option pour une pizza locale dans son État d’origine du Missouri.

Le capitaine non officiel de l’équipe a conclu ses recherches sociologiques sur la popularité historique de la marque de papier hygiénique, avec le dévouement d’une marque à fournir plusieurs «plys» (quels sont-ils exactement?) Se révélant être le facteur décisif.

Le natif de Flower Mound avait également ses propres idées sur le départ de Tom Brady qui devraient inquiéter un peu le président de l’équipe Danny Ainge (joyeux anniversaire!), Étant donné qu’il s’est lui-même forcé de sortir d’un accord pour jouer pour les Blue Jays de Toronto à venir à la NBA il y a près de trois décennies.

Nous kidnappons.

Nous pensons.

L’humour du Center Enes Kanter est inhabituellement un peu lent, étant donné qu’il republie le répertoire de Smart de la veille:

Mais nous sommes à peu près sûrs qu’il compensera cela assez tôt.

Et le centre recrue Vincent Poirier nous rappelle de ne pas baisser la garde avec l’hygiène personnelle, même au détriment de l’humour de Kanter.

Peut-être surtout aux dépens de cela.

Alors que Grant Williams rejoint un autre perdant de Twitter déplorant la perte de la grande danse et de March Madness, le tournoi NCAA 2020 a annulé non seulement pour les fans, mais pour les joueurs qui ont travaillé pendant des années pour y arriver.

Et bien sûr, l’attaquant vétéran Gordon Hayward a retweeté la vidéo des Celtics de lui nous rappelant l’importance d’aplanir la courbe pour notre bien-être collectif.

Donc, comme Hayward l’implore, restez à la maison si vous le pouvez, restez humoristique si possible, et surtout – restez fort. Nous sommes tous dans le même bateau, et un jour (espérons-le bientôt), ce sera derrière nous pendant que le basket-ball sera de nouveau en tête.

