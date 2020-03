REGARDER: Le meilleur de 2019-20: les recrues des Boston Celtics

Par Justin Quinn |

26 mars 2020 22 h 31

Les Boston Celtics ont aligné sept recrues au cours de la saison 2019 de la NBA, et plus d’une poignée ont vu une action sérieuse.

Les favoris des fans, Tacko Fall et Tremont Waters, ont peut-être passé la majeure partie de leur temps avec les Maine Red Claws en tant que joueurs à double sens, mais les deux ont également joué des matchs importants pour le club parent.

L’aile Javonte Green était comme toujours une machine à tremper, et le centre Vincent Poirier s’est fait des dents au niveau NBA. Les gardes Carsen Edwards et Romeo Langford ont tous deux joué des matchs clés cette saison, et l’attaquant Grant Williams a joué un rôle important dans la rotation lors de sa saison inaugurale.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir les meilleures pièces de la classe recrue des Celtics d’une saison qui, espérons-le, ne sont pas tout à fait terminées – mais en attendant, nous avons au moins des vidéos comme celle-ci pour nous tenir occupés.

.