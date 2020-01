Regarder Luke Kuechly, c’était comme voir un code de triche prendre vie

Luke Kuechly est un code de triche vivant. Un joueur dont les compétences physiques et diagnostiques étaient si vastes qu’il avait parfois l’impression d’avoir brisé la NFL, comme un jeu de Madden lorsque vous faites exploser le jeu avant que l’IA n’ait une chance de réagir.

Kuechly a annoncé sa retraite de la NFL mardi soir après une carrière prolifique de huit ans qui comprenait sept apparitions au Pro Bowl, étant nommé dans cinq équipes All-Pro, amassant plus de 1000 plaqués en carrière – tout en étant le cœur et l’âme de la défense des Panthers .

Un joueur qui a défini le terme «intangibles», le cadre de 238 livres de Kuechly a été interrogé avant le repêchage de 2012. Il y avait une croyance inhérente des experts en repêchage que, bien que talentueux, il ne possédait pas le corps requis pour jouer le secondeur au milieu de chaque ligue dans une ligue qui devenait de plus en plus grande à chaque position. Cependant, ce qu’il manquait à Kuechly en taille, il l’a plus que compensé dans les connaissances du football. “Football IQ” est plus ou moins devenu un cliché de plaisanterie à ce stade, mais personne n’a mieux décrit le concept que Kuechly, un joueur qui avait une compréhension surnaturelle du football. Son premier pas était presque toujours correct, il savait toujours dans quelle direction se déroulait un jeu, et ses fondamentaux sur le terrain étaient si solides qu’un tacle raté de Luke Kuechly était aussi rare qu’un coup de pied retourné pour un touché.

La fiabilité de Kuechly était si réputée qu’elle est devenue une punchline à Charlotte. Chaque fois qu’un secondeur des Panthers faisait un tacle, il y avait une chance inévitable que le stade Bank of America éclate dans une acclamation bourdonnante de “LUUUUUKE”, simplement parce que c’était Kuechly qui faisait le jeu, parfois quand il était loin de lui ou même sur la touche. Une blague qui non seulement a appelé les fans inattentifs, mais a soutenu le mythe selon lequel Kuechly est toujours présent.

Il était imperturbable. Phénoménal. Et d’une manière ou d’une autre, a réussi à jouer son rôle sur le terrain tout en servant de général de terrain défensif pour les Panthers, en aboyant des ordres et en s’assurant que tout le monde était au bon endroit au bon moment. C’était comme avoir un deuxième coordinateur défensif, et tout simplement contrairement à tout ce que j’ai vu dans la NFL auparavant. Les Panthers ont un héritage profond d’être bénis par des secondeurs étonnants, de Sam Mills, à Dan Morgan, à Jon Beason et enfin Kuechly, et en ce qui concerne les capacités sur le terrain, c’est Kuechly qui est inégalé parmi ces titans du jeu.

Joueur le moins diviseur de l’histoire de l’équipe, tout le monde aimait Luke Kuechly – et je veux dire tout le monde. Il est incroyablement rare de rencontrer un joueur qui est universellement et inconditionnellement aimé par les fans, et pourtant personne n’a dit un mauvais mot à propos de Kuechly. Non seulement il était stupéfiant sur le terrain, mais il en était également incroyable – prenant part à de nombreuses initiatives caritatives et redonnant à la ville qu’il était venu appeler chez lui.

Dans sa vidéo sur la retraite publiée mardi soir, le joueur de 28 ans a déclaré: «Dans mon cœur, je sais que c’est la bonne chose à faire», et autant que ça fait mal, il a raison. Kuechly a subi trois commotions cérébrales au cours de sa carrière dans la NFL, et nous comprenons maintenant les ramifications à long terme de continuer à jouer et de risquer d’autres lésions cérébrales traumatiques. Tout comme la retraite choquante d’Andrew Luck avant la saison 2019, nous nous retrouvons avec une autre des stars les plus talentueuses de la ligue qui l’appelle quitter avant l’âge de 30 ans. Kuechly a déclaré qu’il voulait rester proche du football, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment comment cela se manifestera. Une chose est sûre: avec sa compréhension non naturelle du football, il ne fait aucun doute que Kuechly pourrait faire la transition vers l’entraînement et avoir un impact là où il se retrouve.

Les ramifications du football pour les Panthers sont vastes. On ne sait pas ce que les Panthers feront à long terme au secondeur moyen, mais les chaussures sont incroyablement grandes à remplir pour quiconque se retrouve avec le travail. La retraite de Kuechly survient à un moment de changement pour l’équipe alors qu’elle passe au leadership sous la direction du nouvel entraîneur-chef Matt Rhule. L’avenir de Cam Newton n’est pas clair, Greg Olsen approche de la retraite et Kuechly a maintenant quitté le jeu. Trois des plus grandes stars de l’équipe pourraient toutes être parties avant le début de la saison 2020, laissant les Panthers à ras bord avec de l’espace, des possibilités et de l’excitation – mais aussi de l’incertitude.

Pour l’instant, le côté football est sans importance. Les fans des Panthers célèbrent la carrière étonnante et éphémère de l’un des meilleurs joueurs défensifs à avoir jamais pris le terrain. L’héritage de Kuechly, ainsi que la possibilité qu’il entre au Temple de la renommée, seront tous des débats pour l’avenir. Pour l’instant, j’apprécie d’avoir eu le luxe de regarder un joueur phénoménal et une personne encore meilleure jouer le jeu pour mon équipe préférée pendant huit saisons. Kuechly a aidé à bâtir la culture défensive des Panthers pendant près d’une décennie et excellera sans aucun doute dans tout ce qu’il décidera de faire ensuite. Merci, Luke Kuechly.