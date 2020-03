regardez comment Joel Embiid a presque fini avec Cavs

Avec le monde de la NBA en attente en raison de COVID-19, il est maintenant temps de jeter un œil à d’autres moyens pour nous de consommer notre contenu de basket-ball. Une façon est d’ouvrir et de lire un livre dans lequel les fans des Philadelphia 76ers devraient se faire plaisir.

Yaron Weitzman du Bleacher Report rédige un excellent aperçu du tristement célèbre «processus» qui a décrit les Sixers au cours de la dernière décennie et fera toujours partie de leur histoire. Le livre s’appelle “Tanking to the Top” et c’est une lecture incontournable pour tous les fans de la NBA, pas seulement pour les fans de Sixers.

Il y a un extrait dans son livre qui décrit le projet de processus pour le grand homme superstar Joel Embiid. Les Cavaliers de Cleveland, qui détenait le choix numéro 1, l’ont accueilli pour une séance d’entraînement et il l’a écrasé tout en criant au directeur général David Griffin de le repêcher.

Weitzman a écrit:

Les Cavs ont déplacé Embiid au milieu de gamme. Son pull était fluide et lisse. Il a terminé l’entraînement en sortant derrière la ligne des trois points. Il a éclaboussé son premier tir de derrière l’arc.

“Comment pourriez-vous ne pas me rédiger le n ° 1?” cria-t-il à Griffin.

Il en a fait un autre.

“Regardez comme je suis bon!”

Un autre a déchiré le filet.

“Tu as besoin de moi, Griff!”

Une quatrième marque.

“Allez, Griff, tu dois me rédiger!”

Un cinquième.

“Je suis si bon!”

Un sixième.

“Je dois être n ° 1!”

Un septième.

“Comment pouvez-vous ne pas me prendre?”

Des sourires traversèrent les visages de Griffin et du reste du cerveau des Cavaliers. Griffin dira plus tard aux gens que c’était la meilleure séance d’entraînement qu’il n’ait jamais vue. “Il était comme la seconde venue d’Hakeem”, aurait-il dit. Sa décision était prise. “Il nous a dit qu’il emmenait Joel n ° 1”, a expliqué François Nyam, l’un des agents d’Embiid à l’époque.

Ensuite, bien sûr, Embiid a été blessé. Il ne pouvait pas bouger ses pieds car il souffrait d’une fine fracture de stress au pied droit. Cela a permis aux Sixers de plonger à 3 heures pour l’attraper. Weitzman a détaillé que les Milwaukee Bucks ont été vendus sur Jabari Parker à 2, ce qui a ouvert avec Embiid étant disponible pour les Sixers et c’était tout ce dont Sam Hinkie avait besoin à l’époque.

Le médecin qui a effectué sa chirurgie a exprimé sa confiance qu’il pourrait revenir et jouer au niveau élite, mais Griffin n’était pas convaincu.

Weitzman a détaillé:

Ce n’était pas suffisant pour les Cavaliers. Griffin avait un mandat de propriétaire pour gagner et avait besoin d’un joueur qui pourrait immédiatement aider l’équipe. Même s’il voulait prendre Embiid, les médecins des Cavaliers ne lui donneraient pas le feu vert. Les Bucks, quant à eux, avaient enfermé Parker, un autre client de Tellem, au n ° 2, et de toute façon, Embiid n’avait aucun intérêt à y jouer. “Cet endroit est ringard”, a-t-il déclaré à Nyam. Ce qu’il voulait vraiment, c’était tomber aux Lakers au n ° 7. Il vivait à Los Angeles et se sentait à l’aise dans la ville. «Faites votre magie», a-t-il dit à Tellem. Tellem savait qu’il n’y avait aucune chance d’Embiid de plonger aussi loin, alors à la place, lui et Nyam ont vendu Embiid à Philadelphie. Tellem avait grandi là-bas. Nyam s’était installé là-bas pour jouer au basket au lycée. Cela a pris un peu de temps, mais Embiid a accepté.

Si les Sixers le voulaient, il était à eux.

Les Cavs ont fini par prendre Andrew Wiggins qui a ensuite été envoyé chez les Timberwolves du Minnesota pour acquérir Kevin Love. Les Sixers, évidemment, ont fini par rédiger Embiid et après avoir raté ses deux premières saisons complètes avec les problèmes de pied, il est devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est en moyenne de 24,1 points et 11,5 rebonds dans sa carrière et il a fait partie de l’équipe des étoiles à trois reprises. Il a également les Sixers carrément dans la course au titre – chaque fois que la NBA revient.

En attendant, regardez la lecture du livre de Weitzman, c’est absolument formidable.

