Regardez les séries éliminatoires des Titans comme le démontre cet accident de voiture

Les mauvais conducteurs sont de mauvais conducteurs et devraient être bannis des autoroutes. (Et il convient de noter que, selon les rapports disponibles, il n’y a pas eu de blessures graves dans le gif suivant.)

Mais il y a une certaine audace – je n’arrêterai pas de l’appeler «admirable» – pour un type de mauvais conducteur qui ne peut que vous impressionner. Des gens dont la stupidité n’a d’égal que leur prise de privilège. Des gens qui peuvent même comprendre qu’ils ne font qu’aggraver leur erreur, mais sont trop absorbés par les machinations de leur narcissisme pour changer de cap.

Je ne sais pas s’il y a un mot parfait pour décrire ce genre de personne. Au lieu de cela, nous avons le gif parfait:

Encore une fois, personne n’aurait été blessé, ce qui est vraiment remarquable. C’est comme si cet accident nous avait été donné spécifiquement pour être une illustration de mise en garde de qui sont ces mannequins de «whoopsy».

Le fait que le conducteur de la voiture blanche s’en tire indemne des accidents qu’elle provoque est également une bonne leçon des avantages que peut avoir une confiance gratuite dans votre vie. YOLO, sans tenir compte du fait que d’autres personnes ne vivent qu’une seule fois, peut faire plus que simplement vous amener à votre destination un peu plus rapidement.

Prenez les Titans du Tennessee, par exemple. Ils ont renversé le camion de fruits rouge et fiable connu sous le nom de New England Patriots et ont fait en sorte que le grand semi-bleu, à pleine vapeur, connu sous le nom de Ravens de Baltimore, devienne un jackknife avec un peu de philosophie de football anti-analyste dépassée et un peu audacieux réclamations. Les Titans sont la petite berline blanche et idiote qui pourrait le faire dans les éliminatoires de la NFL 2020.

Vous voyez, c’est du sport.