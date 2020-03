Regardez l’intégralité de la séance de questions-réponses sur le coronavirus de Stephen Curry avec le Dr Anthony Fauci

Le meneur de jeu de la superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry, a eu jeudi un entretien très perspicace avec le Dr Anthony Fauci concernant le coronavirus.

L’interview complète est ici au cas où vous l’auriez manquée et que vous vouliez la regarder:

Encore une fois, Stephen Curry utilise sa plate-forme pour de bon et essaie d’aider le public en tant que joueur le plus en vue des Warriors, une franchise NBA centrale compte tenu de leur métamorphose au cours des dernières années. Le paysage de la NBA a été profondément modifié d’une manière. Curry essaie maintenant de le changer d’une autre manière.

La star des Warriors, qui a été testée négative pour le coronavirus, continue de s’imposer comme un excellent modèle.

Curry n’a joué que cinq matchs pour les Warriors cette saison en raison d’une main cassée qu’il a subie lors du quatrième match de la saison contre les Phoenix Suns. Le All-Star à six reprises a joué dans un match après que sa main ait guéri, puis la NBA a suspendu la saison.

MVP à deux reprises et triple champion, Curry a récolté en moyenne 20,8 points, 5,2 rebonds et 6,6 passes décisives lors des cinq matchs où il a joué pour les Warriors cette saison.

