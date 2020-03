Regardez l’interview complète de Stephen Curry avec le Dr Anthony Fauci

Avec la saison de la NBA en suspens en raison de la pandémie de coronavirus, Stephen Curry a passé du temps sur les médias sociaux avec le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci. Le tandem a répondu à des questions concernant le coronavirus à partir d’un large public, en direct sur Instagram via le compte Curry.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a rejoint Curry pour discuter de tout ce qui concerne COVID-19, y compris des questions courantes pour aider à diffuser les informations correctes sur le virus.

Curry et Fauci ont couvert une multitude de sujets, y compris les différences entre la grippe et le coronavirus, la chronologie d’un vaccin possible, les chances de contracter le virus plus d’une fois et les étapes à suivre pour que les événements sportifs soient de nouveau inscrits au calendrier.

Au cours de la période de questions et réponses de 28 minutes, la vidéo Instagram de Curry a rassemblé près de 50 000 téléspectateurs, dont le président Barack Obama, Justin Bieber, Andre Iguodala et Common.

Regardez la conversation COVID-19 de Curry et Dr. Fauci via YouTube:

En plus de son interview informative avec Fauci, Curry a été actif depuis que la NBA a fait une pause en raison de l’épidémie de COVID-19. Le joueur le plus utile à deux reprises a plaidé pour la distanciation sociale, ainsi que pour mettre en place un plan de don de repas pour les enfants non scolarisés avec sa femme, Ayesha.

