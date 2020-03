Reggie Evans établit un sommet en carrière dans les rebonds

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

La seule saison complète de Reggie Evans avec les Brooklyn Nets a été la meilleure, en termes de rebond, dans sa carrière NBA.

Si vous regardez ses totaux de carrière par match, sa moyenne de rebonds la plus élevée est survenue en 2010-2011 (11,5). Cependant, Evans n’a joué que 30 matchs cette saison-là.

Alors qu’il était à Brooklyn pendant toute la période 2012-13, Evans a en moyenne 11,1 tableaux par match sur 80 compétitions. Et la plus grosse soirée de l’attaquant a eu lieu le 27 mars 2013, quand il a réussi 26 rebonds lors de la victoire de 111-93 des Nets sur les Portland Trail Blazers (score plein).

Evans a établi un nouveau sommet en carrière en atteignant la marque – et il n’égalerait jamais le total en un seul match pendant le reste de sa carrière NBA. Il a également égalé son sommet en carrière avec 22 points.

Brook Lopez a mené les Nets avec 28 points dans la victoire, tandis que Deron Williams a récolté 10 passes décisives. Gerald Wallace, Marshon Brooks et Andray Blatche ont tous marqué 12 points chacun. Keith Bogans a lancé en 11.

.