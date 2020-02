Reggie Jackson s’exprime sur la chimie du bâtiment avec LA

Malgré une défaite décevante contre les Kings de Sacramento lors de son premier match à domicile en tant que membre des Clippers de Los Angeles, Reggie Jackson est impressionné par les vestiaires de l’équipe.

Jackson a également exprimé son désir de développer la chimie avec ses nouveaux coéquipiers et a déclaré que le lien de l’équipe était évident après une pratique – qui (sans surprise) comprenait un incident de conversation trash enflammé par Patrick Beverley.

Reggie Jackson on the Clippers – “Ce vestiaire est incroyable pour être honnête, avec toutes les différentes personnalités, les gars qui se lisent, c’est déjà drôle d’être dans le chat de groupe, juste en deux jours … Comme je l’ai dit, mon le travail est de faciliter le travail de tous les autres. ” pic.twitter.com/SjzfXS3Xza

– Tomer Azarly (@TomerAzarly) 23 février 2020

Plus tôt cette semaine, Reggie Jackson a négocié un rachat avec les Pistons de Detroit et a rapidement signé avec L.A., rejoignant son bon ami Paul George.

Le meneur de jeu de 29 ans a passé une grande partie de sa 10e saison à soigner une blessure au dos, ce qui l’a limité à 14 matchs avec les Pistons. Dans ces matchs, Jackson était glacial sur deux points (38,8%) mais bien meilleur que profond (37,8%), ce que les Clippers espèrent traduire à Los Angeles.

Jackson et son nouveau venu, Marcus Morris, ont tous deux battu 3-9 sur le terrain et ont été globalement hors-rythme samedi. Jackson a pris le départ à la place de Beverley (aine) et a contribué huit points et quatre passes décisives en 23 minutes, tandis que Morris a récolté six points et cinq revirements.

Kawhi Leonard a perdu 31 points. Cependant, avec George (ischio-jambiers) également inactif, Jackson et Morris n’ont pas été en mesure de fournir un coup de poing adéquat – quelque chose que Jackson a déploré après le match. L’entraîneur-chef des Clippers, Doc Rivers, a largement attribué la perte à un manque de cohésion avec les nouveaux ajouts.

Au crédit de Jackson, il semble avoir ses priorités en ordre alors qu’il travaille pour s’intégrer à sa nouvelle équipe.

Reggie Jackson a déclaré qu’il avait amené une tablette avec lui lors d’une réunion chez Paul George pour apprendre quelques pièces de théâtre:

“Nous avons eu une petite soirée de retrouvailles avec des amis, et j’ai dit aussi amusant que cela soit, je dois apprendre certaines de ces pièces.” pic.twitter.com/xzA8hq7PEn

– Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 23 février 2020