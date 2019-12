Rembobiner le jeu final rempli de drames du jeu 3 des Knicks-Bulls de 1994

Le travail d'équipe est à l'origine d'un travail de rêves.

J'ai toujours pensé que c'était une phrase stupide. Je comprends le message et les avantages obtenus par les enfants qui entendent un tel concept, mais l'idée d'utiliser cette chaîne de mots pour motiver les adultes est tout simplement folle. J'ai une intuition que Scottie Pippen serait d'accord avec moi.

Cela ne veut pas dire qu'il était un mauvais coéquipier. On pourrait faire valoir qu'il comprenait mieux que quiconque dans les années 90 ce que le travail d'équipe signifiait alors qu'il se sacrifiait pour le bien de l'équipe. Pippen a été récompensé par des championnats de ces équipes de Bulls, mais en 1993, il était finalement hors de l'ombre de Michael Jordan. Prêt pour que ce soit le spectacle de Scottie, il n'était pas totalement préparé à qui allait se présenter devant lui: Tony Kukoc.

Maintenant, ce n'était pas un événement tous les soirs, mais celui qui comptait le plus était dans le match 3 des demi-finales de la Conférence de l'Est de 1994 contre les Knicks de New York. Pippen se pencha. Sérieusement. Cela et bien plus encore rendent ce moment au-delà digne d'un rembobinage profond. Alors profitez.