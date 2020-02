Rencontrez l’autre Lamar Jackson, un espoir de coin dans le repêchage de la NFL 2020

Ce n’est pas facile de partager un nom avec une célébrité célèbre, et encore moins lorsque vous êtes un joueur de football et qu’il est le MVP en titre de la NFL. C’est probablement ce que pense le cornerback du Nebraska Lamar Jackson – oui, exactement comme le quart-arrière des Baltimore Ravens -.

Le nom du prospect 2020 sera un sujet de conversation populaire alors qu’il se rendra dans la NFL, en commençant par la moissonneuse-batteuse. Ce Jackson n’est peut-être pas un vainqueur du trophée Heisman ou un quart star, mais il est un solide espoir de la NFL à lui tout seul.

Voyons l’autre «Lamar Jackson».

Ce que vous devez savoir sur le projet de stock de Jackson

Jackson était un partant de trois ans au Nebraska, où il était l’un des joueurs les plus fiables des Huskers. En deuxième année, il a été le seul demi de coin à commencer à chaque match en 2017. Dans sa saison junior l’année suivante, il a eu sept ruptures de passes, deux interceptions et un échappé forcé.

Sa meilleure saison est venue en tant que senior en 2019, quand il a terminé avec un record de carrière de 40 plaqués, quatre plaqués pour la perte, trois choix et un sac. Il a également été nommé dans la deuxième équipe All-Big Ten. Il a terminé sa carrière au Nebraska avec 22 ruptures de passes, ce qui le place au 10e rang de l’histoire de l’école.

Sur le film, Jackson montre un grand instinct et une conscience du ballon pour la position, mais il peut aussi défendre la course.

Sleeper DB / CB Lamar Jackson (Nebraska, 6 ’3”, 215 lbs). Oui un autre Lamar Jackson mais cette fois chez DB. Statistiques: (40 matchs) 92 parties en solo, 31 matchs en tacle, 123 matchs combinés, 7,5 TFL, 2 sacs, 5 INT, 22 PD, 1 FR et 3 FF. #LamarJackson # 4EDraft2020 pic.twitter.com/9VVR6P7Feb

– 49er_Edits (@ 49er_edits) 17 février 2020

Voici ce que l’expert du projet SB Nation Dan Kadar dit à propos de la capacité de Jackson en tant que cornerback:

La première chose évidente que vous remarquez à propos de Jackson est sa taille. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de demi de coin 6’3, 215 livres. Et la clé pour être aussi gros dans un cornerback est de l’utiliser. Jackson fait souvent dans la façon dont il redirige les récepteurs et met la main sur eux à la ligne. Si une équipe a besoin d’un coin capable de gérer des récepteurs de 6’3 ou 6’4 de large, Jackson est votre homme. Il est un peu limité, cependant, comme étant un demi de coin extérieur. Il n’est pas le plus rapide sur le terrain et les récepteurs rapides lui causent des problèmes. Sa taille limite également sa flexibilité et la rapidité avec laquelle il peut retourner ses hanches et suivre des itinéraires complexes. Certains peuvent l’aimer davantage comme sécurité.

Kadar l’a choisi n’importe où entre les troisième ou cinquième rounds.

Voici ce que le demi de coin Jackson a dit à propos du quart-arrière Jackson

Un autre fait amusant à propos de Jackson est qu’il a en fait joué le quart et le dos défensif au lycée. Il était plutôt un QB à double menace comme Jackson des Ravens. Mais il est resté avec le cornerback quand il est allé à l’université.

Bien que les deux voyages de football des Jacksons aient été très différents, le demi de coin ne craint pas de partager un nom avec le quart-arrière.

“Au début, il n’y avait vraiment rien, mais bien sûr, en tant que l’autre Lamar Jackson lors de son voyage dans le football, il est devenu une star”, a déclaré Jackson en janvier 2020 via Press Box Online. «Il a gagné le Heisman. Il est devenu qui il était. C’est une de ces choses où je me dis simplement: «La magie pourrait bien être dans le nom.» Il peut avoir toute la renommée – il marque des touchés, il est le quart-arrière – mais pour la plupart, je vais être dans la ligue aussi. Je vais vivre aussi bien. “

Le demi de coin a ajouté dans la même interview qu’il ne s’opposerait pas à jouer à Baltimore. Jackson l’a également dit lors du Senior Bowl, quand il a mentionné qu’il avait déjà parlé aux Ravens:

“Je leur ai dit: vous avez déjà de l’argent sur ce marché”, a déclaré Jackson via Yahoo Sports. «Je leur ai dit de regarder les points positifs d’avoir deux d’entre nous dans la même équipe avec le même nom. Nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Beaucoup de place pour nous deux. »

Cornerback n’est pas leur plus grand besoin, mais avec Jimmy Smith et Brandon Carr prêts à être des agents libres, Baltimore pourrait potentiellement rédiger un corner avec l’un de leurs choix à mi-tour. Je ne suis pas ici pour vous dire qui rédiger, Ravens, mais juste imaginer quelle incroyable opportunité marketing ce serait.

Qu’il se retrouve à Baltimore ou ailleurs, nous aurons deux Lamar Jacksons dans la NFL la saison prochaine, ce qui est plutôt amusant!