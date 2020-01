Rencontrez les fils de joueurs de la NBA en vedette au basket-ball collégial et secondaire

Vous voulez vous sentir vieux? La progéniture des joueurs de la NBA que vous avez grandis surveille le basket-ball universitaire, et la tendance ne s’arrête pas de si tôt.

Ce n’est pas un phénomène particulièrement nouveau, bien sûr. La génétique est importante! Il y a des joueurs NBA de deuxième génération actuellement dispersés dans toute la ligue, avec Stephen Curry (fils de Dell Curry) et Klay Thompson (fils de Mychal Thompson) en tête. Nous avons vu Larry Nance Jr., Jaren Jackson Jr. et Glenn Robinson III. Tim Hardaway et son fils, Tim Hardaway Jr., peuvent tous deux s’appeler coéquipiers de Dirk Nowitzki sur les Dallas Mavericks avant de prendre sa retraite.

Cette saison de basket-ball universitaire est à nouveau remplie d’une nouvelle génération de fils NBA, et il y en a tellement d’autres en cours au niveau secondaire. Voici une liste de joueurs de basket-ball universitaires et de recrues de lycée qui suivent les traces de leurs célèbres pères.

Joueurs de basket-ball universitaires dont les pères ont joué dans la NBA

Cole Anthony – Fils de Greg Anthony

Anthony a été l’une des meilleures recrues du pays et sera l’un des meilleurs choix lors du repêchage de la NBA 2020. Un meneur de 6’3 qui peut marquer à volonté quand il a chaud, la première année d’Anthony en Caroline du Nord ne s’est pas déroulée comme prévu. Un ménisque déchiré le retient depuis début décembre, et l’UNC est actuellement dans le sous-sol de l’ACC sans lui. Heureusement, sa carrière a encore bien des jours à venir.

Le père d’Anthony, Greg Anthony, était une star pour les champions nationaux de 1990 de l’UNLV et l’équipe de 1991 qui a commencé 34-0 avant de perdre contre Duke dans le Final Four. Il était le choix n ° 12 lors du repêchage de la NBA en 1991 par les New York Knicks et a poursuivi sa longue carrière professionnelle.

Nico Mannion – Fils de Pace Mannion

Mannion est une autre recrue de premier plan qui devrait être un choix de loterie lors du repêchage de la NBA 2020. Le meneur a connu une saison productive en Arizona en première année, avec une moyenne de 14 points et six passes décisives par match. Il est sur le radar depuis des années (Sports Illustrated a écrit un profil exhaustif de lui à l’âge de 15 ans), et il a été à la hauteur du battage médiatique.

Mannion est le fils de Pace Mannion, une ancienne star de l’Utah qui était un choix de deuxième ronde au repêchage de 1983 et qui a connu une carrière de compagnon tout au long des années 80.

Trayce Jackson-Davis – Fils de Dale Davis

Jackson-Davis a tranquillement été l’un des meilleurs étudiants de première année du pays. Grand homme de 6’9 pour l’Indiana, Jackson-Davis est un marqueur très efficace, un rebond offensif monstre et un bloqueur de tirs qualifié. Son pourcentage de tir réel de 66,4 est l’un des meilleurs du pays parmi les joueurs à temps plein. S’il n’est pas encore sur les radars NBA, il devrait l’être. Jackson-Davis est le fils de Dale Davis, l’ancien attaquant des Indiana Pacers qui a joué dans la ligue jusqu’en 2007 après avoir été repêché au premier tour en 1991.

Scotty Pippen Jr. – Fils de Scottie Pippen

Pippen Jr. n’a pas atteint la taille de son père, malheureusement, mais le gardien 6’1 est devenu l’un des joueurs les plus productifs de Vanderbilt en tant que recrue de l’entraîneur-chef Jerry Stackhouse. Jusqu’à présent, Pippen Jr. marque en moyenne 11 points et quatre passes décisives par match. Il est, bien sûr, le fils de la légende des Chicago Bulls et intronisé au Temple de la renommée de la NBA, Scottie Pippen.

Voici un fait amusant: le nom légal de Scottie Pippen est en fait orthographié Scotty.

Ron Harper Jr. – Fils de Ron Harper

Harper Jr. n’a été classé que 175e dans sa classe de recrutement à l’entrée au collège, mais il est devenu l’un des meilleurs joueurs d’une surprenante équipe de Rutgers qui a décroché le top 25 de l’AP pour la première fois en 41 ans. Un garde de deuxième année de 6’6, 245 livres, Harper Jr. est le meneur des Scarlet Knights dans le pointage et est le deuxième de l’équipe en rebond. Son père Ron Harper était un marqueur explosif dans les années 80 pour les Cavaliers de Cleveland et les Clippers de Los Angeles avant de remodeler son jeu après des blessures pour devenir un meneur fiable pour le deuxième triplé des Chicago Bulls.

DJ Rodman – Fils de Dennis Rodman

Rodman était une recrue discrète qui a signé avec l’État de Washington. Joueur de première année de 6’6, Rodman a disputé un record de 30 minutes et a renversé deux trois points lors de la dernière victoire des Cougars contre l’Oregon State. Vous n’avez pas besoin de présenter son légendaire père.

Shareef O’Neal – Fils de Shaquille O’Neal

O’Neal était une des 50 meilleures recrues consensuelles à entrer à l’UCLA. Sa première année a été interrompue par une maladie cardiaque effrayante qui l’a forcé à manquer toute la saison. Il est revenu cette année, mais n’a pas vu beaucoup de temps sous le nouvel entraîneur-chef Mick Cronin. O’Neal a annoncé son transfert. Ce ne sera pas la dernière fois que nous l’entendons.

Derrik Smits – fils de Rik Smits

Smits, un centre de 7’1, a commencé sa carrière à Valparaiso avant de rejoindre Butler cette année, et de jouer un rôle de soutien pour une équipe classée au cinquième rang du pays cette saison. Son père Rik, alias «le Dunking Dutchman», était un centre de 7’4 qui avait une carrière remarquable pour les Indiana Pacers de 1988 à 2000.

Jeron Artest – Fils de Ron Artest

Le fils de Metta World Peace, le basketteur anciennement connu sous le nom de Ron Artest, est un attaquant de première année de 6’3 pour les UC Irvine Anteaters.

Jameer Nelson Jr. – Fils de Jameer Nelson

Un gardien de première année de 6’1 à George Washington, Nelson Jr., marque en moyenne 10 points par match au cours de sa première année de ballon collégial. Son père a eu une carrière universitaire légendaire à St. Joseph’s avant de se lancer dans une longue carrière en tant que meneur de la NBA.

Maison Jaelen – Fils de Eddie House

Un meneur de première année de 6’2 pour Bobby Hurley à Arizona State, House marque en moyenne 6,2 points par match. On attend toujours qu’il baisse de 61 points comme son vieil homme.

Jayden Hardaway – Fils d’Anfernee ‘Penny’ Hardaway

Hardaway joue pour son père à Memphis cette année en tant que gardien peu utilisé sur le banc.

Ishmael El-Amin – Fils de Khalid El-Amin

El-Amin est un gardien junior à Ball State avec une moyenne de 14,6 points par match. Son père est devenu un héros culte du basketball universitaire à UConn et un choix de deuxième ronde des Chicago Bulls en 2000.

Donyell Marshall Jr. – Fils de Donyell Marshall

Marshall Jr. joue pour son père, qui est l’entraîneur-chef du Central Connecticut. Son père était un marqueur incroyable à UConn qui a continué à avoir une longue carrière NBA après être devenu le choix numéro 4 au repêchage de 1994.

Lindsey Drew – Fils de Larry Drew

Le meneur principal du Nevada a une moyenne de 12 points, six rebonds et quatre passes décisives par match. Son père a eu une carrière de 10 ans dans la NBA, puis est devenu entraîneur-chef de la NBA avec trois franchises différentes, notamment les Cleveland Cavaliers.

Duane Washington Jr. – Fils de Duane Washington

Washington est un gardien de deuxième année de 6’3 à Ohio State, qui est devenu l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe, avec une moyenne de 11,3 points par match. Son père a eu une brève carrière dans la NBA avec une suspension de deux ans pour abus de substances. Il est également le neveu de Derek Fisher

Mike Bibby Jr. – Fils de Mike Bibby

La garde junior de l’État des Appalaches est le fils de l’ancienne garde des rois de l’Arizona et de Sacramento.

Logan Padgett – Fils de Scott Padgett

Padgett joue pour son père à Samford en tant qu’attaquant de première année à 6’6.

Joueurs de basket-ball de lycée notables dont les pères ont joué dans la NBA

DaJuan Wagner Jr. – Fils de DaJuan Wagner

Gardien de première année du New Jersey dans la classe de 2023, tout ce que Wagner a à faire est d’être à la hauteur de l’héritage de son père de marquer 100 points dans un match de lycée. Pas grave.

Jabri Abdur-Rahim – Fils de Shareef Abdur-Rahim

Tireur d’élite de 6’5, Abdur-Rahim jouera pour Tony Bennett à Virginia l’année prochaine en tant que recrue parmi les 40 meilleurs.

Ryan Mutombo – Fils de Dikembe Mutombo

A 6’10 centre de Géorgie dans la classe de 2021, il a des offres de l’alma mater de Georgetown de son père, ainsi que plusieurs autres programmes de haut niveau.

Mason Miller – Fils de Mike Miller

Jett Howard – Fils de Juwan Howard

Gardien de 6’4 et espoir dans le top 50 de la classe de 2022. Il est le fils de l’entraîneur-chef du Michigan, Juwan Howard.

Zaïre Wade – Fils de Dwyane Wade

Wade est un gardien senior de trois étoiles qui joue dans une équipe de Sierra Canyon parsemée d’étoiles. Il a des offres de DePaul, Rhode Island et Toledo, entre autres.

James Lebron Jr. – Fils de James Lebron

Nous pensons que vous avez entendu parler de lui.

