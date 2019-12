Rencontrez les nouveaux Raptors qui gardent la défense du championnat en vie

Les Toronto Raptors étaient déjà l'une des meilleures histoires de la jeune saison NBA lorsqu'ils sont arrivés à Détroit le 18 décembre pour un match contre les Pistons. Malgré la perte de Kawhi Leonard en agence libre, les Raptors mettaient en place une défense de titre plus redoutable que quiconque ne l’anticipait, s’ancrant à nouveau fermement parmi l’élite de la Conférence de l’Est. Toronto était sur le point de remporter une autre victoire lorsqu'une série croissante d'incidents à Motor City menaçait de faire dérailler tout l'élan positif que l'équipe avait travaillé à créer.

Marc Gasol a commencé à grimacer alors qu'il retournait en transition, saisissant ses ischio-jambiers dans la douleur et sortant après seulement huit minutes. Puis Norman Powell est tombé au sol après avoir été exposé par un écran Blake Griffin qui entraînerait une luxation partielle de son épaule. Comme s'il ne suffisait pas de perdre deux pièces clés de la rotation, les Raptors ont annoncé après le match que la nouvelle star de l'équipe, Pascal Siakam, serait également mise à l'écart d'une blessure à l'aine qu'il avait subie en essayant de se précipiter sur Andre Drummond au moment du resserrement.

Toronto subissait déjà les blessures de Fred VanVleet, Matt Thomas et Stanley Johnson. Kyle Lowry commençait tout juste à se mettre au courant après avoir raté trois semaines avec un pouce fracturé. Ce type de malheur de blessure suffirait à couler n'importe quelle équipe, mais, contre toute attente, les Raptors continuent de gagner.

La séquence de victoires de Toronto a été prolongée à quatre matchs deux soirs plus tard contre les Wizards et poussée à cinq matchs après un retour miraculeux contre les Mavericks de Dallas dimanche. Les Raptors ont traîné de 30 points au troisième trimestre seulement pour effacer le déficit avec une poussée effrénée menée par Lowry et soutenue par quatre joueurs de fin de banc de Chris Boucher, Malcolm Miller, Rondae Hollis-Jefferson et Terence Davis.

Après avoir remporté 58 matchs la saison dernière, les Raptors sont actuellement en passe de remporter 59,4 victoires après la perte d'un grand record de Leonard et d'un starter complémentaire idéal à Danny Green. Toronto le fait parce que Nick Nurse devient l’un des meilleurs entraîneurs du match. Ils le font parce que Lowry reste un artiste monstre qui évite le déclin de Father Time. Ils le font aussi parce que l'équipe a trouvé une nouvelle série de renforts qui ont été négligés par toutes les autres équipes de la ligue.

Aucune organisation n'est mieux à même de trouver des diamants bruts que Toronto. L'ascension de Siakam en superstar certifiée est déjà légendaire. L’histoire de VanVleet de chiffons à la richesse est tout aussi inspirante. Il s'agit de la prochaine génération de Raptors qui font avancer le succès de la franchise.

Chris Boucher est le dernier joyau de la G League des Raptors

Chris Boucher pourrait être le joueur le plus improbable de la NBA. Boucher était un décrocheur du secondaire qui lavait la vaisselle pour aider à subvenir aux besoins de sa famille à l'âge de 19 ans. Il n'avait jamais joué au basket organisé de sa vie. C'est alors qu'il a été remarqué dans un YMCA et a commencé une carrière qui l'a mené dans deux collèges juniors avant d'atterrir à Oregon, où il s'est fait un nom en tant que grand homme tireur bloquant et tirant en trois points avec le cadre d'un bâton. figure (la trame de fond de Boucher a été une fois habilement racontée par l'ancien écrivain de Sports Illustrated et employé actuel des Raptors, Luke Winn).

Juste au moment où l'Oregon entamait sa série éliminatoire dans sa saison senior, Boucher a déchiré son LCA. Il ne serait pas repêché, mais a été repris par les Golden State Warriors sur un contrat à double sens nouvellement introduit. Toronto l'a recruté la saison suivante, où il allait devenir le joueur par excellence de la G League, puis rejoindre le club de la grande ligue en tant que réserve peu utilisée.

Boucher a profité au maximum de ses minutes chaque fois qu'il en a l'occasion cette saison. Le retour contre les Mavericks a été son meilleur moment, terminant avec 21 points et sept rebonds dans la victoire.

Boucher obtient toujours le DNP occasionnel. Il ne gagne en moyenne que 5,7 points en 12 minutes par match lorsqu'il joue. Mais dans les moments où Nurse permet à Boucher de montrer ses compétences uniques, il donne aux Raptors un autre grand homme long et qualifié qui n'arrête jamais de jouer dur. Son histoire est déjà incroyable, et ce n’est pas encore fait.

OG Anunoby est de retour au cœur de l’avenir de Toronto

Anunoby a été totalement ignoré par les évaluateurs sortant du lycée avant qu'il ne soit remarqué par l'entraîneur de l'Indiana Tom Crean alors qu'il recherchait d'autres joueurs. Bien qu'il soit entré dans le programme classé en dehors du top 250 dans sa classe de recrutement, Anunoby s'est rapidement mis sur les radars NBA avec ses bras longs, son cadre musclé et sa solide défense. C’est à ce moment-là qu’il a subi une déchirure du LCA et a glissé dans le repêchage au n ° 23, où Toronto est venu le chercher.

Anunoby était prometteur en tant que recrue alors qu'il se remettait de sa blessure, mais a subi un autre revers avec une appendicectomie d'urgence qui l'a mis à l'écart lors de la poussée des championnats des Raptors la saison dernière. Il est monté à une place dans la formation de départ sans Leonard et Green, s'établissant comme un défenseur du périmètre as dont l'habileté offensive commence lentement à rattraper son physique.

Jouant près de 30 minutes par nuit, Anunoby donne à Nurse un autre attaquant long et fort qui peut étirer le sol en tant que tireur. Jusqu'à présent cette saison, il atteint 38,1% des 3,8 milles qu'il prend par nuit. Anunoby, qui n'a encore que 22 ans, commence tout juste à frapper les éclaireurs potentiels qu'il a remarqués pour la première fois à l'Indiana. Il va être un facteur pour les Raptors pendant longtemps.

Terence Davis a parié sur lui-même. Ça a payé.

Nous avons déjà couvert Davis, qui a choisi de ne pas être repêché d'Ole Miss lorsque les équipes n'étaient intéressées à le prendre au deuxième tour que s'il acceptait un contrat à double sens. Davis a décliné et a fini par gagner une offre garantie de Toronto après un match de ligue d'été hors concours.

Davis est l'une des meilleures recrues de la NBA sur une base ajustée par minute et devient une pièce de banc critique pour Nurse. Son impact est plus grand que ses chiffres.

Toronto continue de découvrir plus de pièces

Il y a Malcolm Miller, l'ancienne star de Holy Cross que les Raptors ont passé trois ans à développer dans la G League. Il y a Rondae Hollis-Jefferson, une ancienne recrue de premier ordre de l'Arizona devenue choix de première ronde que Toronto a décroché un contrat minimum cet été alors que sa carrière commençait à bégayer en raison de ses difficultés de tir extérieur. Il y a Thomas, un tireur aux yeux morts qui a passé plusieurs saisons en Europe avant de rejoindre les Raptors en tant que menace à trois points du banc.

Aucune équipe ne se développe en interne comme les Raptors. Cela a aidé la franchise à entourer Leonard des pièces dont il avait besoin pour remporter un championnat NBA la saison dernière, et maintenant cela les aide à se recharger après son départ. Cela se transforme en la prochaine franchise NBA modèle, et cela se produit une histoire de réussite de dormeur à la fois.