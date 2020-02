Repêchage simulé de la NFL 2020: comment chaque équipe peut répondre à un besoin au 1er tour

Bien que le projet de la NFL vise à ajouter du talent, il s’agit également de répondre aux besoins de l’équipe. Bien que chaque équipe prêche en prenant le meilleur joueur disponible, ce n’est pas toujours le cas.

Chaque équipe entrera dans le repêchage de la NFL 2020 avec l’idée de compléter sa liste. Voici comment les équipes choisies au premier tour pourraient faire exactement cela, et quels sont ces besoins:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Besoins hors saison: Quarterback, receveur large, tacle offensif, secondeur

Les Bengals ont peu de blocs de construction. Andy Dalton et A.J. Le vert pourrait être parti cet intersaison, et l’équipe n’a pas d’étoiles au-delà du plaqueur défensif Geno Atkins. Les Bengals doivent trouver plusieurs joueurs de franchise au cours des deux prochaines années, et cela devrait commencer par prendre Burrow No. 1 dans l’ensemble.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Besoins hors saison: Tacle offensif, pass rusher, receveur large, cornerback

Récemment, Washington a pris un coup de sabre avec le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa avec le deuxième choix. Un an après avoir pris Dwayne Haskins 15e, ce serait imprudent. Washington doit jouer plus Haskins avant de le vider. De plus, la combinaison de Young et Haskins est bien meilleure que deux quarts.

3. Lions de Détroit: Derrick Brown, DT, Auburn

Besoins hors saison: Cornerback, plaqueur défensif, pass rusher, receveur large

Comme cela a été dit à plusieurs reprises pendant cette intersaison, c’est là que le projet devrait vraiment commencer. Les Lions pourraient facilement échanger quelques places et combler un besoin avec un joueur stellaire. Et évidemment, ils pourraient simplement rester au n ° 3. Les choses pourraient devenir vraiment intéressantes si les Lions lancent une courbe, prennent Tagovailoa et quittent Matthew Stafford.

4. Giants de New York: Jedrick Wills, OT, Alabama

Besoins hors saison: Plaquage offensif, passe rusher, secondeur, cornerback

Bien que les Giants aient grandement besoin de reconstruire leur terrible défense, la première priorité de l’équipe doit être de s’assurer que Daniel Jones est mis en position de réussir. Cela signifie prendre un tacle offensif pour consolider la ligne offensive. Wills est un tacle droit naturel et peut être déplacé vers la gauche dans la NFL. Son athlétisme devrait faciliter la transition par rapport aux autres joueurs.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Malgré le choc de tout le monde et une fiche de 5-11 la saison dernière, l’alignement des Dolphins est assez nu en termes de talent. Cela devrait leur donner un peu d’optimisme étant donné qu’ils entrent dans l’intersaison avec trois choix de première ronde et près de 90 millions de dollars d’espace de plafond salarial.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

Besoins hors saison: Quarterback, plaqueur offensif, cornerback, gardien

Habituellement, lorsqu’une franchise a besoin d’un nouveau quart-arrière de départ, c’est un peu comme appuyer sur le bouton de réinitialisation. Cela ne doit pas être le cas pour les chargeurs. Bien qu’ils aient connu des difficultés la saison dernière, les Chargers ont toujours une équipe de calibre éliminatoire avec des piliers comme Keenan Allen, Joey Bosa et Melvin Ingram. Cela rend critique un quart-arrière – que ce soit dans le repêchage ou en agence libre – critique.

7. Panthers de la Caroline: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Besoins hors saison: Secondeur, plaqueur défensif, cornerback, quart-arrière

Simmons n’est pas exactement un remplaçant un pour un pour Luke Kuechly, mais personne ne pourrait l’être. Pourtant, vous ne pouvez pas blâmer les Panthers s’ils prennent Simmons. Pour moi, il est le deuxième meilleur joueur du repêchage après Young. Il peut faire à peu près n’importe quoi pour une défense et devrait avoir un impact au début de sa carrière.

8. Cardinals de l’Arizona: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Besoins hors saison: Tacle offensif, tacle défensif, receveur large, pass rusher

Les Cardinals sont dans une position similaire à celle des Giants. Ils doivent absolument réparer leur défense, mais ils doivent d’abord protéger leur jeune quart-arrière de franchise. Au NFL Scouting Combine cette semaine, nous devrions avoir un aperçu de la façon dont les équipes se sentent vraiment face à la classe de plaqués offensifs empilés de cette année.

9. Jaguars de Jacksonville: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Besoins hors saison: Cornerback, récepteur large, secondeur, sécurité

Si Okudah glisse au bas du top 10, il devrait être un choix slam-dunk pour les Jaguars. Il est un talent d’élite et répond sans doute au plus grand besoin de Jacksonville. Okudah n’a peut-être commencé qu’une saison à Ohio State, mais il était une star au moment où il a mis les pieds sur le campus. Il est bon dans les situations homme et zone, et a une belle combinaison de taille et d’athlétisme.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Besoins hors saison: Tacle offensif (des deux côtés), sécurité, secondeur, demi de coin

En surface, il peut être difficile d’imaginer que le Becton de 370 livres s’insère dans la nouvelle attaque de Cleveland en zone extérieure. Mais après avoir regardé Becton se déplacer dans l’attaque de la zone d’étirement de Louisville, l’ajustement semble plus naturel. Les Browns ont besoin de deux plaqués offensifs de départ, il est donc difficile de les voir prendre une position différente au premier tour. Le seul joueur qui pourrait les faire aller dans une autre direction est Simmons.

11. Jets de New York: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Besoins hors saison: Pass rusher, tacle offensif, receveur large, cornerback

Si les plaqués offensifs sont repêchés de cette façon, les Jets devraient quand même regarder attentivement Andrew Thomas de Géorgie, Josh Jones de Houston et Austin Jackson de l’USC. Mais aussi bon que la classe d’attirail offensif cette année, le récepteur large est sans doute tout aussi bon. Pour beaucoup, cette classe commence avec Lamb, le receveur de passes à gros joueurs d’Oklahoma. Il peut aider à faire passer le quart-arrière de troisième année Sam Darnold au niveau supérieur.

12. Las Vegas Raiders: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, linebacker, quarterback

Nous avons pu voir un peu courir sur des récepteurs larges dans cette partie du premier tour avec Lamb, Jeudy et son coéquipier de l’Alabama Henry Ruggs III. Même si ce n’est pas Derek Carr qui lance les passes, les Raiders ont besoin de quelqu’un qui puisse les rattraper. Jeudy est le receveur de passes le plus fiable du repêchage, et il pourrait courir dans la plage de 4,3 secondes dans le tableau de bord de 40 verges.

13. Colts d’Indianapolis: Jordan Love, QB, État d’Utah

Besoins hors saison: Quarterback, receveur large, tacle offensif, joueur de ligne défensive

Tout le monde semble penser que les Colts vont signer un quart-arrière agent libre pour améliorer Jacoby Brissett. Mais n’oubliez pas, les Colts sont allés en agence libre l’année dernière malgré une tonne d’espace pour les casquettes. Si le directeur général Chris Ballard s’en tient à sa philosophie de construire à travers le repêchage, il pourrait aller chercher un quart-arrière au premier tour.

14. Buccaneers de Tampa Bay: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Besoins hors saison: Quarterback, passe précipité tacle défensif, passe rusher, tacle offensif

Les Buccaneers sont une autre équipe avec une situation de quart-arrière déconcertante. Cela pourrait être assoupli s’ils reprennent le contrat avec Jameis Winston. Peu importe qui prend des clichés à Tampa, l’équipe doit améliorer sa ligne offensive.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Besoins hors saison: Récepteur large, tacle offensif, cornerback, secondeur

J’ai peut-être mis de l’argent sur Ruggs pour battre le record de 40 mètres de la moissonneuse-batteuse. Imaginez Drew Lock lançant des bombes sur un récepteur large avec une vitesse de 4,21 ou supérieure. C’est tout simplement amusant.

16. Falcons d’Atlanta: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Besoins hors saison: Edge rusher, intérieur pass rusher, cornerback, offensive attack

S’il y a un défenseur qui pourrait retirer les Falcons de l’IJ de l’Iowa. Epenesa, c’est Kinlaw. S’il glisse en raison du plaquage offensif et des larges passes de réception, les Falcons pourraient trouver un meneur de jeu au milieu de leur défense.

17. Cowboys de Dallas: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Besoins hors saison: Sécurité, cornerback, tacle défensif, pass rusher

Epenesa vérifie tant de cases pour les Cowboys. Il comble le besoin de longue date de l’équipe de se précipiter en face de DeMarcus Lawrence, et il peut frapper à l’intérieur dans certaines situations. Alors que Dallas doit aborder le secondaire, la profondeur de la sécurité et du cornerback dans ce projet est bonne.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): Austin Jackson, OT, USC

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Il y a un certain buzz derrière Jackson après que Daniel Jeremiah du NFL Network a déclaré lors d’une conférence téléphonique qu’il pourrait être un bon candidat pour les Browns avec le 10e choix. Le jeu de Jackson était un peu incohérent la saison dernière, mais il a tout ce que les équipes recherchent dans un tacle de départ gauche.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, linebacker, quarterback

Il s’agit d’un choix répété de la maquette provisoire de la semaine dernière. Murray n’est peut-être pas un secondeur conventionnel en ce moment – il est plus un joueur de bord – mais il a les outils qui peuvent être développés pour devenir un secondeur de la NFL. Il devrait être l’un des points forts de la moissonneuse-batteuse.

20. Jacksonville Jaguars: (via les Rams de Los Angeles): Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Besoins hors saison: Cornerback, récepteur large, secondeur, sécurité

Il est vrai que Shenault n’avait pas la saison à laquelle beaucoup de personnes étaient attendues en 2019, quand il a terminé avec seulement 764 verges de réception sur 56 captures. Mais le jeu du quart-arrière du Colorado était fragile, et Shenault était censé être bien plus qu’un simple receveur. Ses matchs contre l’USC et Washington ont montré qu’il était capable d’être le principal receveur légitime d’une équipe de la NFL.

21. Eagles de Philadelphie: Justin Jefferson, WR, LSU

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, secondeur, sécurité

Y a-t-il une équipe dans la NFL avec des besoins d’intersaison plus évidents que les Eagles? Le jeu de récepteurs larges de Philadelphie en 2019 était carrément putride. L’équipe compte sur des joueurs plus âgés comme Alshon Jeffery et DeSean Jackson, et cela n’apporte pas beaucoup d’espoir à long terme. Jefferson est un récepteur rapide et large qui peut étirer le terrain et ouvrir davantage les choses pour les extrémités serrées impressionnantes de Philadelphie.

22. Buffalo Bills: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Besoins hors saison: Pass rusher, grand receveur large, joueur de ligne défensive intérieure, cornerback

Il est tentant de jumeler Buffalo avec le récepteur large de Clemson, Tee Higgins. Cependant, Buffalo a plus que tout besoin d’aide pour se précipiter. Chaisson n’avait pas une tonne de production au collège – seulement 9,5 sacs en trois saisons – mais les équipes aiment les joueurs de pointe avec son athlétisme et son premier pas.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Curtis Weaver, Edge, Boise State

Besoins hors saison: Pass rusher, extrémité serrée, tacle offensif, quart-arrière

Les Patriots ont tenté de remplacer Trey Flowers la saison dernière par le choix de troisième ronde Chase Winovich, Deatrich Wise, fin de troisième année, et le vétéran Michael Bennett. Aucun d’eux n’était très efficace. Cela pourrait conduire les Patriots à viser un rusher de bord productif comme Weaver au premier tour.

24. New Orleans Saints: Kristian Fulton, CB, LSU

Besoins hors saison: Cornerback, joueur de ligne offensive intérieure, receveur large, quart-arrière

Janoris Jenkins et Patrick Robinson pourraient être des victimes du plafond salarial pour les Saints, ouvrant le cornerback comme une grande position de besoin. Si cela se produit, les saints peuvent plonger dans leur arrière-cour avec Fulton.

25. Vikings du Minnesota: Josh Jones, OT, Houston

Besoins hors saison: Cornerback, ligne offensive, tacle défensif, receveur large

Si un tacle gauche talentueux comme Jones tombe dans la partie arrière du premier tour, les Vikings ne devraient pas hésiter à le prendre. Le vétéran attaquant gauche Riley Reiff a été moyen et pourrait être déplacé à l’intérieur pour garder si Jones était le choix. Il donnerait aux Vikings un tacle athlétique qui peut facilement refléter les coureurs de passes.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): CJ Henderson, CB, Floride

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

La saison dernière, Miami a aligné l’une des pires défenses de passe de la NFL et a abandonné plus de touchés par la passe que n’importe quelle équipe de la ligue. De toute évidence, les dauphins ont besoin d’aide dans le secondaire. Henderson n’a peut-être pas eu d’interception en 2019 pour la Floride, mais les équipes ont rarement jeté dans sa direction.

27. Seahawks de Seattle: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Besoins hors saison: Pass rusher, receveur large, joueur de ligne offensive intérieur, tacle offensif

Si les Seahawks restent au n ° 27 et recherchent un pass rusher, ils choisiront probablement en fonction de la façon dont les joueurs testent lors des exercices. Rob Staton du formidable blog des Seahawks Draft explique ce que les Seahawks recherchent ici. À savoir, Seattle aime une bonne division de 10 verges dans les 40 et préfère la longueur. Nous savons qu’Okwara a la longueur. S’il peut montrer son éclatement lors d’exercices, la logique indique qu’il s’adapte à Seattle.

28. Baltimore Ravens: Patrick Queen, LB, LSU

Besoins hors saison: Secondeur, récepteur large, pass rusher, cornerback

Le groupe de secondeurs pour les Ravens semble assez rude. Josh Bynes, Matt Judon et Patrick Onwuasor sont tous des agents libres cette intersaison. Tyus Bowser est un secondeur décent qui a joué plus de 500 snaps en 2019, mais il n’y a pas grand-chose après lui. Si les Ravens se tournent vers le projet, Queen pourrait rappeler aux gens de C.J.Mosley.

29. Titans du Tennessee: Terrell Lewis, Edge, Alabama

Besoins hors saison: Pass rusher, tacle offensif, quart-arrière, bout serré

Si l’attaquant droit très recherché Jack Conklin sort en agence libre, les Titans pourraient se démener pour obtenir son remplaçant. Bien sûr, cela suppose que six plaqués ne seront pas pris avant eux. Si le projet se déroule comme cette maquette, les Titans pourraient plutôt répondre à un besoin différent avec un rusher de passe.

30. Packers de Green Bay: Tee Higgins, WR, Clemson

Besoins hors saison: Récepteur large, secondeur, joueur de ligne offensive, extrémité serrée

Higgins est une meilleure version du récepteur Packers Marquez Valdes-Scantling. Il est beaucoup plus physique et va attaquer le ballon. Si Queen est partie, les Packers pourraient chercher à renforcer leur groupe de récepteurs.

31. San Francisco 49ers: Grant Delpit, S, LSU

Besoins hors saison: Sécurité, cornerback, joueur de ligne offensive, secondeur

Ceci est un autre choix répété. Il est tout simplement difficile de voir un talent comme Delpit tomber du premier tour – d’autant plus qu’il pourrait entrer dans la formation de départ pour les 49ers. Delpit est une sécurité de couverture exceptionnelle qui a été ralentie par des blessures la saison dernière.

32. Chefs de Kansas City: Trevon Diggs, CB, Alabama

Besoins hors saison: Secondeur, demi de coin, demi offensif, joueur de ligne offensive

Il était tentant de choisir un choix de luxe pour les Chiefs avec l’Ohio State J.K. Dobbins. Mais le besoin de talent de coin est réel pour les Chiefs. Bashaud Breeland, Morris Claiborne et Kendall Fuller sont tous des agents libres et ils ne sont peut-être pas tous de retour. Diggs est un grand demi de coin qui excelle dans la couverture des hommes.