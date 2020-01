Repêchage simulé de la NFL 2020: de nouveaux noms émergent au 1er tour

Bien que l’attention du monde du football soit sur le Super Bowl, 30 des 32 équipes sont entièrement en mode intersaison. Cela comprend la préparation du repêchage de la NFL 2020.

Le repêchage simulé de cette semaine comprend des remaniements dans le top 10, de nouveaux tacles offensifs pour près d’un quart de la ligue et quelques nouveaux noms au premier tour.

Voici comment se déroule la version provisoire de cette semaine:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Au cours des sept jours qui se sont écoulés depuis le faux tirage de la semaine dernière, Burrow n’a pas quitté le football pour rejoindre le cirque. Il restera le choix des Bengals, sauf si cela se produit.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

La raison pour laquelle Young passe deuxième est similaire à Burrow. Mais ne serait-ce pas amusant de spéculer que Washington se dirigerait vers une équipe désespérée pour le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa? Avec les Dolphins et les Chargeurs qui se sont succédé dans le top 10, Washington pourrait essayer de stimuler l’intérêt commercial. Pourtant, transmettre Young est difficile à comprendre.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Les Lions ne pouvaient pas se tromper en choisissant Okudah, Derrick Brown d’Auburn ou Isaiah Simmons de Clemson. Okudah est un cornerback qui pourrait accélérer le départ de Darius Slay de Detroit.

4. Giants de New York: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Descendez la liste de contrôle pour New York: les Giants ont un jeune quart-arrière de franchise à Daniel Jones. C’est un très bon projet pour les plaqués offensifs. Les Giants ont une mauvaise ligne offensive. Le directeur général des Giants, Dave Gettleman, adore les «mollies de porcs». Parfois, vous n’avez pas à compliquer les choses dans un projet de simulation.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Alors qu’il était au Senior Bowl la semaine dernière, le directeur général des Dolphins, Chris Grier, a souligné l’importance des actifs incorporels dans un quart-arrière. Si un quart-arrière de ce projet définit ce trait indéfinissable, c’est bien Tagovailoa. La meilleure chose pour le quart-arrière de l’Alabama et les Dolphins, c’est qu’il peut s’asseoir derrière Ryan Fitzpatrick pendant une saison et se remettre en forme.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

Alors que les rumeurs sur Philip Rivers persistent, les Chargers devraient prendre Herbert même si le vétéran retourne à Los Angeles. Avec le bon développement, Herbert possède tous les atouts d’un quart de franchise.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Vernon Butler a été une déception, et les Panthers devraient le laisser marcher librement. Gerald McCoy est également joueur autonome. Cela pourrait laisser la Caroline dans la situation difficile d’avoir besoin d’un autre nouveau partenaire de course pour Kawann Short à l’intérieur. Brown pourrait théoriquement atteindre le troisième choix, il y a donc une certaine valeur au n ° 7.

8. Arizona Cardinals: Jedrick Wills, OT, Alabama

Quelqu’un s’il vous plaît bloquer pour Kyler Murray. Il est l’un des trésors nationaux de ce pays. Imaginez-le faire un saut dans son développement comme Lamar Jackson l’a fait cette saison. Murray a le talent naturel pour le faire, mais il a besoin de beaucoup d’aide autour de lui.

9. Jaguars de Jacksonville: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Un de ces jours, les Jaguars verront leur ligne offensive entièrement fixe, non? Wirfs est un bloqueur athlétique avec de mauvaises intentions sur le terrain. Dans n’importe quelle autre année où le tirant d’eau est plus léger à la position, il pourrait être un choix parmi les cinq premiers.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Après près d’un mois, les Browns de Cleveland ont enfin un nouveau directeur général: Andrew Berry. Maintenant, la question est de savoir s’il tiendra ou non au n ° 10 ou qu’il reviendra. Quoi qu’il en soit, les Browns doivent sortir du premier tour avec un tacle offensif. Becton est un nom chaud qui pourrait aider à renforcer l’attaque précipitée de Cleveland.

11. Jets de New York: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

La coupe de Lamb dans l’offensive de New York est bonne, surtout si les Jets ont laissé Robby Anderson marcher en libre arbitre. Lamb a réalisé une moyenne irréelle de 21,4 verges par prise la saison dernière, et il constituerait une belle menace de balle profonde pour Sam Darnold.

12. Las Vegas Raiders: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Il s’agit d’un choix de «courir vers le podium» pour les Raiders. Si les Giants passent Simmons au n ° 4, il y a une chance extérieure qu’il puisse glisser aussi loin. Tout le monde est une mise à niveau de Vontaze Burfict à ce stade pour les Raiders, et Simmons est aussi bon que annoncé.

13. Colts d’Indianapolis: Jerry Jeudy, WR, Alabama

La comparaison la plus naturelle pour Jeudy est l’ancienne légende des Colts Marvin Harrison. Comme Harrison, Jeudy n’est pas un récepteur flashy et super rapide, ni un type de sauteur à gros corps. Il est juste fluide et intelligent avec ses itinéraires et a des mains exceptionnelles.

14. Tampa Bay Buccaneers: Josh Jones, OT, Houston

En supposant que les Buccaneers ajoutent un quart-arrière vétéran (ou gardent Jameis Winston) cette intersaison, une mise à niveau est nécessaire sur la ligne offensive au début du repêchage. Même si quatre plaqués offensifs les précèdent, les Buccaneers peuvent toujours avoir un joueur de qualité à Jones, un plaqueur au pied de flotte aux mains violentes.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Les fans des Broncos sur Internet sont amoureux de Ruggs, et cette maquette continue de leur donner ce qu’ils veulent. Il est tout simplement logique d’envoyer Ruggs à Denver. Le quart-arrière Drew Lock a un bras impressionnant et il peut pousser la balle profondément vers un récepteur rapide comme Ruggs.

16. Falcons d’Atlanta: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Il y a de fortes chances que les Falcons aient parcouru les 200 miles sur l’Interstate 20 d’Atlanta à Columbia, en Caroline du Sud, et connaissent tout de Kinlaw. Après une solide semaine de Senior Bowl, les Falcons auraient la chance d’atterrir Kinlaw au n ° 16. Alors que les gens disent depuis des années que les Falcons doivent faire pression sur le bord, Kinlaw peut aider à le faire au milieu.

17. Cowboys de Dallas: Grant Delpit, S, LSU

À moins que vous ne comptiez expérimenter avec Byron Jones à ce poste, les Cowboys n’ont pas pris de sécurité dans les trois premiers tours du repêchage depuis Roy Williams en 2002. À ce moment-là, Delpit n’avait même pas 4 ans. Delpit n’est peut-être pas un gros frappeur comme Williams, mais il peut aider à résoudre les problèmes de longue date des Cowboys en toute sécurité.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): A.J. Epenesa, DE, Iowa

Mettre un joueur comme Epenesa sur une ligne défensive avec Christian Wilkins donnerait à Miami un formidable groupe à l’avant. Le joueur de ligne de l’Iowa n’est peut-être pas un accélérateur de vitesse classique, mais il donnerait à l’entraîneur-chef Brian Flores un joueur polyvalent là-bas.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Si les Raiders veulent suivre un rival de division comme les Chiefs, ils doivent marquer plus que les 19,6 points par match qu’ils ont fait en 2019. Cela signifie s’améliorer beaucoup au récepteur large, où Tyrell Williams était décevant en tant qu’acquisition d’agent libre . Shenault a un potentiel légitime de récepteur n ° 1 avec son ensemble complet de compétences.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): CJ Henderson, CB, Floride

Après avoir échangé Jalen Ramsey, les Jaguars ont besoin d’un cornerback haut de gamme. Bien qu’Henderson ne possède pas les meilleures compétences de tacle, il est un cornerback de qualité dans tous les autres domaines. Mais à qui faut-il s’attaquer lorsque vous éteignez le récepteur?

21. Eagles de Philadelphie: Tee Higgins, WR, Clemson

Ce choix doit être un récepteur large ou un cornerback, non? Higgins est un incroyable récepteur à large boule de saut et donnera à Carson Wentz le type d’arme à la position qu’il n’a tout simplement pas.

22. Buffalo Bills: Justin Jefferson, WR, LSU

Le directeur général des Bills, Brandon Beane, a été ouvert cette intersaison en disant que les Bills doivent être mis à niveau au niveau du récepteur large. Alors qu’une cible plus grande comme Higgins serait probablement préférée, Jefferson a une taille décente et a montré cette saison qu’il sait créer après la capture.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Si les Patriots ne pensent pas que Jarrett Stidham est leur avenir au quart-arrière, ils doivent prendre un joueur comme Love dans ce repêchage. Sa précision a parfois été fragile, mais ses compétences sont spéciales. Dans la bonne situation, il peut être une star.

24. New Orleans Saints: Trevon Diggs, CB, Alabama

Un récepteur large ou un rusher de bord intrigue avec ce choix, mais il serait difficile de passer Diggs au n ° 24. Il a une taille impressionnante pour un cornerback et correspond bien avec des récepteurs plus grands.

25. Vikings du Minnesota: Austin Jackson, OT, USC

Ce que les Vikings feront dans le repêchage dépendra de ce qu’ils feront avec le joueur de ligne offensive Riley Reiff cette intersaison. S’il reste au tacle, cela pourrait finir par être un cornerback. Mais si Reiff est déplacé à l’intérieur, un tacle tel que Jackson pourrait convenir aux Vikings.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Isaiah Wilson, OT, Géorgie

Autre que le centre, les Dolphins ont sans doute besoin d’améliorer chaque position sur la ligne offensive. Après Wilson, il y a une grosse baisse des perspectives de plaquage, donc sa valeur pourrait être difficile à ignorer au n ° 26.

27. Seahawks de Seattle: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Les Seahawks seraient heureux de voir un chasseur de carres polyvalent comme Chaisson à l’arrière du premier tour. En fait, s’il est disponible, vous devez vous demander s’il n’empêchera pas Seattle de revenir inévitablement.

28. Corbeaux de Baltimore: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

L’une des principales priorités de Baltimore pendant cette intersaison sera de veiller à ce que la ruée vers les passes soit améliorée. Le problème à Charm City est que Matt Judon devrait encaisser beaucoup d’argent en agence libre. Murray est le type de secondeur extérieur que les Ravens peuvent transformer en star grâce à sa capacité à entrer dans le backfield.

29. Titans du Tennessee: Terrell Lewis, Edge, Alabama

Lewis a obtenu des comparaisons avec Danielle Hunter des Vikings, et les Titans aimeraient avoir un joueur comme lui au premier tour. Lewis est à l’aise debout à l’extérieur, mais il peut également jouer avec sa main vers le bas.

30. Packers de Green Bay: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Aiyuk a peut-être abandonné le Senior Bowl, mais il pourrait toujours se faufiler dans le premier tour s’il a une solide performance au NFL Scouting Combine le mois prochain. Aiyuk est un monstre après la capture et encaissera des arrières défensifs dans le trafic.

31. San Francisco 49ers: Kristian Fulton, CB, LSU

Bien que Richard Sherman ait relancé sa carrière avec les 49ers, le talent de San Francisco au coin de coin au-delà de lui est terne. Fulton est un corner agressif qui viendra jouer la course et pourra rester avec des récepteurs physiques à l’extérieur.

32. Chefs de Kansas City: Patrick Queen, LB, LSU

Si les équipes recherchent un secondeur de type Devin Bush dans ce projet, Queen est le plus proche. Il n’est pas le plus grand secondeur, mais sa portée est impressionnante et il se rapproche du ballon en toute hâte.