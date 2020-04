Repêchage simulé de la NFL 2020: Henry Ruggs est le choix de rêve des Broncos de Denver

John Elway a-t-il finalement obtenu le bon quart-arrière en prenant Drew Lock au deuxième tour du repêchage de l’an dernier? La taille de l’échantillon est petite, mais elle le semble. En cinq matchs, Lock est apparu la saison dernière, les Broncos sont allés 4-1 et Lock a eu plus de deux fois plus de touchés (7) que d’interceptions (3).

Encore une fois, il s’agit d’un petit échantillon, mais Lock est intrigant. Comme il l’a fait sur le terrain, Elway est devenu agressif pendant l’intersaison. Il a fait des échanges pour acquérir le plaqueur défensif Jurrell Casey et le demi de coin A.J. Bouye, et il a fait reculer Melvin Gordon.

Si quelques autres choses vont dans le bon sens pour les Broncos, ils pourraient être l’une des équipes surprises de la NFL en 2020. Ils ont juste besoin de faire quelques choix de repêchage pour que cela se produise.

Scotty Payne de Mile High Report est ici dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL pour le faire.

15: Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Payne: Après que les Cardinals aient surpris tout le monde en prenant Lamb au huitième rang malgré l’échange avec Hopkins, je n’étais pas sûr que ce choix était possible, en particulier avec les Jets et les Raiders. Heureusement, les Jets sont passés à la ligne offensive, les Raiders ont pris Jerry Jeudy et les 49ers ont pris Javon Kinlaw au 13e rang, laissant Ruggs pour les Broncos.

Ruggs donne aux Broncos une menace profonde bien nécessaire pour Lock et son bras fort. Jumeler Ruggs avec Pro Bowler Courtland Sutton et le choix de première ronde Noah Fant en 2019 leur donne une unité très jeune et explosive pour défier leurs rivaux de l’AFC West Kansas City Chiefs pour le titre de division. Ajoutez Melvin Gordon avec Phillip Lindsay dans le champ arrière, et vous avez une attaque bien équilibrée.

C’est le choix que je suis entré dans ce projet en espérant obtenir et nous avons fini par avoir notre gars.

Une analyse: Pour une raison quelconque, ce choix a été écrit dans les étoiles depuis que Ruggs a annoncé qu’il quittait l’Alabama après sa saison junior. Personne ne semble connaître l’origine de la connexion de Ruggs aux Broncos, mais l’histoire d’amour est bien réelle.

Payne est également d’accord avec le raisonnement. Si vous supposez que Lock fait un pas en avant en tant que quart-arrière dans sa deuxième saison, l’attaque de Denver pourrait être l’une des meilleures de la NFL. Le style de jeu de Ruggs est fait sur mesure pour le bras de Lock. S’il est vrai que la production de Ruggs était incohérente en Alabama, il n’y a que peu de cibles à contourner dans une équipe qui habillait légitimement quatre récepteurs de premier tour de large en 2019.

À Denver, Ruggs n’aurait pas à s’inquiéter d’être l’option n ° 1 dans l’offensive passante, donc la pression serait limitée. Et il est probable qu’il ne verra pas beaucoup de couverture supplémentaire étant donné les autres armes offensives de Denver. Cela lui permettrait de s’ouvrir sur des routes profondes qui profitent de sa vitesse. Il y a une raison pour laquelle Ruggs a en moyenne 17,5 verges par prise en 98 réceptions en Alabama. Il peut être le même type de joueur dans la NFL s’il est utilisé correctement.

Cinq premiers joueurs restants:

14. Justin Jefferson, WR, LSU

15. Justin Herbert, QB, Oregon

16. K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

17. CJ Henderson, CB, Floride

18. Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Pas de jours de congés. Nous serons de retour demain avec les choix nos 16-18, avec Dave Choate de The Falcoholic en tête avec un choix pour Atlanta.

Sondage

Quelle note donnez-vous au choix de Ruggs by the Broncos?























74%

UNE

(544 votes)













19%

B

(140 voix)













3%

C

(24 votes)













1%

ré

(13 voix)













0%

F

(7 votes)















728 votes au total



Votez maintenant