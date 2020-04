Repêchage simulé de la NFL 2020: Javon Kinlaw peut être le nouveau DeForest Buckner des 49ers

Les 49ers de San Francisco ont remporté le Super Bowl, mais sont en tête du classement de la NFL en 2020 après un échange à succès avec les Colts d’Indianapolis. San Francisco a expédié DeForest Buckner à Indianapolis en échange de la 13e sélection. C’était une décision audacieuse du directeur général John Lynch, mais intelligente.

Les 49ers ont maintenant deux choix de première ronde et ajoutent de la qualité en plus de la qualité à leur liste. Ces types de mouvements permettent aux bonnes équipes de rester bonnes.

Les besoins des 49ers semblent évidents – récepteur large, arrière défensif et quelqu’un pour remplacer Buckner sur la ligne défensive. Le 13e choix s’aligne parfaitement pour tous ceux-là. Mais où Kyle Posey de Niners Nation est-il allé avec le choix?

13. San Francisco 49ers: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Posey: Les 49ers pourraient facilement prendre le receveur Henry Ruggs III ici ou un autre tacle offensif, ou même le demi de coin CJ Henderson de Floride, mais Kinlaw est le meilleur joueur disponible. Oui, je sais que les 49ers ont investi massivement dans leur ligne défensive au premier tour ces dernières années. Cela ne m’empêchera pas de prendre le joueur le plus talentueux.

Cet endroit est trop élevé pour Ruggs, et je peux trouver un joueur qui peut me donner ce que Ruggs peut au n ° 31. L’obsession de Ruggs découle de ses points forts et ignore les 50 autres jeux qui se produisent pendant un match. Aucun des tacles offensifs disponibles n’est bon pour moi ici, donc je ne veux pas atteindre une position juste parce que c’est une position de besoin.

Kinlaw améliore la ligne défensive, les secondeurs et le secondaire. Je ne peux pas dire la même chose pour tout autre joueur que je choisirais. Kinlaw n’est pas seulement un choix sûr, mais il offre le même type de hausse que toute autre sélection potentielle avec sa capacité à obtenir après le quart-arrière. Cette décision n’a pas été difficile du tout et améliore les 49ers à court et long terme.

Une analyse: Du point de vue de la valeur, ce choix a beaucoup de sens. Kinlaw est le dernier des grands joueurs du repêchage, et la classe de ligne défensive en particulier chute dramatiquement après lui.

Et, comme nous le savons tous, ce tirant d’eau est exceptionnellement profond à large récepteur. Bien que je ne sois pas d’accord qu’il y ait un récepteur de niveau Ruggs disponible plus tard, les 49ers devraient toujours pouvoir atterrir quelqu’un comme Brandon Aiyuk de l’Arizona State ou Tee Higgins de Clemson au n ° 31. Bien sûr, cela suppose que le choix n’est pas ‘t échangé dans le but de récupérer un choix de deuxième ronde cette année.

Mais revenons à Kinlaw. Si les 49ers recherchent un remplaçant pour Buckner, Kinlaw est le meilleur ajustement de tous les joueurs de ligne défensive dans ce projet. Comme Buckner, Kinlaw est un joueur de ligne grand et dégingandé qui peut être déplacé et précipiter le quart-arrière. Plus que tout, ce type de joueur peut aider à empêcher les bloqueurs supplémentaires de jouer comme Nick Bosa et Dee Ford.

Cinq premiers joueurs restants:

13. Henry Ruggs III, WR, Alabama

14. Justin Jefferson, WR, LSU

15. Justin Herbert, QB, Oregon

16. K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

17. CJ Henderson, CB, Floride

