Repêchage simulé de la NFL 2020: Jonathan Greenard peut aider les Seahawks à surmonter les problèmes de pointe

Les Seahawks de Seattle ont amélioré leur record au cours de chacune des deux dernières saisons. S’ils peuvent le faire à nouveau en 2020, l’équipe pourrait se retrouver dans le Super Bowl pour la première fois depuis 2014.

À l’époque, les Seahawks étaient connus pour leur défense. Mais Seattle a accordé des points par match au cours de chacune des six dernières saisons. Les Seahawks sont tombés jusqu’au 22e rang en marquant la défense la saison dernière.

Le coupable est une mauvaise ruée vers les passes. Aucun joueur des Seahawks n’avait plus que les quatre sacs de Rasheem Green.

Heureusement, Mookie Alexander de Field Gulls est là pour corriger les choses dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL.

27. Seahawks de Seattle: Jonathan Greenard, Edge, Floride

Alexandre: Jusqu’à présent, la ruée vers les passes poreuses des Seahawks a été résolue en signant des accords d’un an avec Benson Mayowa et Bruce Irvin. Mais avec la renonciation de Jadeveon Clowney qui semble peu probable et toute signature potentielle d’Everson Griffen avec le fait qu’il a 32 ans, Seattle doit penser à long terme ici avec sa position de pointe.

Greenard a déjà rendu visite aux Seahawks, et sa performance de moissonneuse-batteuse devrait le mettre en considération pour la sélection. Il peut se précipiter de chaque côté de la ligne et joue avec la rapidité (je suis fan de sa rafale hors ligne), l’agressivité et la volonté d’attaquer le ballon – tous les traits que Pete Carroll aime.

Vous pensez peut-être que c’est une portée au n ° 27 lorsque Greenard est prévu pour le deuxième tour du milieu à la fin, et avec Yetur Gross-Matos et Julian Okwara toujours au conseil d’administration. Eh bien pour les débutants, les Seahawks vont probablement baisser à partir de cet endroit (et peut-être tout au long de la deuxième ronde de la mi-à la fin de toute façon), et ils ont sinon une histoire bien établie de choix de «portée» perçus dans les premières rondes .

Une analyse: Ce dernier point est très vrai. Les Seahawks vont presque toujours à l’encontre de ce qui est attendu, et plus souvent qu’autrement, cela a fonctionné. La possibilité de réduction sera évidemment également en jeu dans le projet actuel. N’oubliez pas, les Seahawks sont passés de quatre choix de repêchage à 11 l’an dernier.

En ce qui concerne la prise de Greenard, cela dépendra du type de joueur de pointe que les Seahawks veulent. Non seulement Greenard est à l’aise des deux côtés, mais il est beaucoup plus apte à se lever et à se précipiter. Comparativement, Gross-Matos joue considérablement mieux à l’intérieur.

La partie «portée» des choses est relative à celui qui en parle. J’ai classé Greenard au 34e rang des meilleurs joueurs du repêchage cette année. Cette «portée», pour moi, n’est que légère. Greenard a mené la SEC dans les plaqués pour les pertes et les sacs la saison dernière, malgré plusieurs blessures tenaces. Mais il était toujours efficace pour la Floride.

Cinq premiers joueurs restants:

15. Justin Herbert, QB, Oregon

22. Grant Delpit, S, LSU

23. Austin Jackson, OT, USC

24. Yetur Gross-Matos, Edge, État de Penn

26. Ezra Cleveland, OT, État de Boise

Nos choix reprendront demain à 9 h HE et Baltimore Beatdown se joindra à la sélection des Ravens.

Sondage

Quelle note donnez-vous au choix de Greenard par Seattle?























15%

UNE

(63 voix)













44%

B

(181 votes)













26%

C

(110 votes)













8%

ré

(34 voix)













5%

F

(21 votes)















409 votes au total



Votez maintenant