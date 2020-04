Repêchage simulé de la NFL 2020: la semaine du repêchage est enfin là et les rumeurs aussi

La semaine du repêchage de la NFL 2020 est enfin là, et les rumeurs sont folles. Presque toutes les équipes ont été mentionnées dans les négociations commerciales, les scores inutiles de Wonderlic ont été divulgués et certains joueurs sont devenus des noms chauds à la ligne d’arrivée.

Vous trouverez ci-dessous le dernier aperçu de la façon dont le premier tour pourrait se dérouler. Recherchez un dernier projet de maquette mercredi soir.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Dans leur histoire, les Bengals ont pris cinq quarts au premier tour du repêchage. De Greg Cook à Carson Palmer, les résultats ont été inégaux. De quel côté Burrow tombera-t-il?

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Comme Burrow to Cincinnati, ce choix est verrouillé depuis des mois. Young est le meilleur joueur du repêchage, et Washington peut construire sa franchise dans le moule des 49ers avec de nombreux choix de première ronde en défense.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Je ne suis pas sûr que ce choix se produira au troisième rang au total, ou plus profondément après un échange par les Lions. Mais Okudah est mieux adapté que le plaqueur défensif Derrick Brown d’Auburn pour ce dont les Lions ont besoin en ce moment.

4. Giants de New York: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Bien qu’il y ait beaucoup de buzz sur Isaiah Simmons de Clemson comme choix ici, un tacle offensif a toujours plus de sens. Vous ne pouvez pas prendre un quart-arrière et courir en arrière au premier tour et les faire jouer derrière une ligne offensive inférieure.

5. Dolphins de Miami: Justin Herbert, QB, Oregon

Au cours de la dernière semaine environ, l’élan du premier choix de Miami au premier tour est passé de quart-arrière à tacle offensif. Bien que cela soit possible, il est difficile d’argumenter en prenant un bloqueur sur un quart-arrière de franchise potentiel.

6. Chargeurs de Los Angeles: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Comme le choix des Dolphins, il y a eu quelques raccourcis sur le fait que ce choix ne soit pas un quart-arrière. Peut-être que tout cela est un écran de fumée épaisse.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Je continue d’être coincé sur Brown contre Carolina contre Isaiah Simmons parce que les Panthers étaient si mauvais la saison dernière à arrêter la course. Depuis que le secondeur Luke Kuechly est parti, ils ne se sont certainement pas améliorés. Alors que Simmons pourrait aider à remplacer Kuechly, Brown peut être le premier point d’attaque au milieu.

8. Arizona Cardinals: Jedrick Wills, OT, Alabama

Ce choix est devenu populaire pour une place commerciale potentielle pour une équipe ayant besoin d’un quart-arrière. L’idée est de devancer les Jaguars si Herbert ou Tagovailoa sont toujours disponibles, au cas où ils ne seraient pas totalement vendus sur Gardner Minshew. Avec les deux partis, les Cardinals pourraient tenir au n ° 8 et prendre un tacle de départ droit.

9. Jaguars de Jacksonville: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Qui a un plus grand impact pour les Jaguars: Simmons ou le demi de coin de Floride CJ Henderson? Mon opinion est Simmons, qui ajouterait de la vitesse et de la polyvalence à la défense de Jacksonville.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Si Becton est disponible pour les Browns, ils ne devraient pas hésiter à le prendre malgré les récentes informations selon lesquelles il a échoué à un test de dépistage de drogue. Mais si cela dérange Cleveland – et cela pourrait tenir compte des choix de repêchage passés de l’équipe – cela pourrait prendre Andrew Thomas de Louisville.

11. Jets de New York: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Ce choix pourrait très bien être un récepteur large. Les Jets sont dangereusement minces à la position. Mais les Jets ont terminé 29e dans la NFL la saison dernière en permettant des sacs. Si cela continue, Sam Darnold pourrait s’avérer être un choix cassé et gaspillé.

12. Las Vegas Raiders: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Il n’y a rien que les Raiders aimeraient plus que d’avoir leur choix de récepteurs larges au numéro 12. Lamb, avec sa capacité après la capture, soulagerait Derek Carr pour effectuer des lancers précis.

13. San Francisco 49ers (via Indianapolis Colts): CJ Henderson, CB, Floride

Voici la première vraie torsion de ce projet de simulation, avec les 49ers prenant Henderson sur un large récepteur. Bien que la défense ait mené San Francisco à un Super Bowl la saison dernière, ce qui s’est passé lorsque Patrick Mahomes a eu deux passes de touché au quatrième trimestre doit piquer.

14. Tampa Bay Buccaneers: Josh Jones, OT, Houston

Si les Buccaneers veulent l’un des quatre meilleurs plaqués offensifs du repêchage, ils devront probablement échanger pour en obtenir un. Sinon, ils choisiront parmi le deuxième niveau de plaqués pour protéger Tom Brady. C’est peut-être Austin Jackson de l’USC ou Ezra Cleveland de Boise State. Pour moi, c’est Jones.

15. Broncos de Denver: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Même si l’histoire d’amour avec Henry Ruggs III se terminait avec ce choix, Jeudy est juste le meilleur joueur. Il est un coureur de route précis avec d’excellentes mains et vitesse après le rattrapage.

16. Falcons d’Atlanta: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Ce choix est presque revenu à K’Lavon Chaisson de LSU, mais après l’acquisition de Dante Fowler, les Falcons pourraient chercher à renforcer l’intérieur de leur ligne défensive avec Kinlaw.

17. Cowboys de Dallas: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Les Cowboys aimeraient voir Chaisson disponible quand ils choisiront. Si ce n’est pas lui, ce pourrait être la sécurité de l’Alabama Xavier McKinney. Chaisson donnerait aux Cowboys un rusher de bord long et rapide qui semble juste effleurer la surface de son potentiel.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): Xavier McKinney, S, Alabama

Les Dolphins ont à peu près reconstruit leur secondaire, accordant à Eric Rowe un contrat de trois ans en décembre et signant Byron Jones, le cornerback de l’agent libre convoité cette saison. L’équipe peut terminer le secondaire avec McKinney. Il leur donnerait une sécurité qui peut jouer par dessus ou descendre dans la surface.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): A.J. Terrell, CB, Clemson

Au fur et à mesure que le projet se rapproche, Terrell est devenu le troisième cornerback. Cela pourrait être aussi élevé que le deuxième choix de première ronde des Raiders. Terrell était un démarreur durable de 30 matchs à Clemson avec une expérience dans la presse et hors couverture. Lui, avec Trayvon Mullen, donnerait aux Raiders une belle jeune paire de cornerbacks.

20. Jacksonville Jaguars: (via Los Angeles Rams): Yetur Gross-Matos, Edge, Penn State

Ceci est le choix de remplacement de Yannick Ngakoue. Le vrai drame sera si l’ailier défensif vétéran est échangé pendant le repêchage, et ce que les Jaguars pourraient obtenir pour lui.

21. Eagles de Philadelphie: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Les Eagles ont grandement besoin de vitesse sur un récepteur large, et ils l’obtiendraient certainement avec Ruggs. Le plus gros problème est de savoir si l’équipe échangera contre le n ° 21 pour l’obtenir.

22. Vikings du Minnesota (via Buffalo Bills): Justin Jefferson, WR, LSU

Ce faux projet a vu les récepteurs larges glisser un peu, et ce serait une bonne chose pour les Vikings. Jefferson était une star dans la machine à sous la saison dernière, mais ses compétences devraient lui permettre de jouer à l’extérieur pour le Minnesota.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Cela reste l’un des choix les plus déroutants de l’ensemble du projet et l’un des joueurs les plus déroutants. Il semble que l’Amour puisse tout aussi bien s’approcher du top 10 ou abandonner le premier tour. Sa gamme est partout.

24. New Orleans Saints: Patrick Queen, LB, LSU

Si les quatre meilleurs quart-arrière ont disparu, les Saints devraient laisser la position leur revenir plus tard dans le repêchage. Cela pourrait les conduire à l’un des deux secondeurs: Queen ou Kenneth Murray d’Oklahoma.

25. Vikings du Minnesota: Jeff Gladney, CB, TCU

Les Vikings ont cinq des 105 premiers choix au repêchage cette année, et ce ne serait pas un choc de voir deux d’entre eux consacrés au cornerback. Voilà à quel point les Vikings cherchent désespérément à améliorer cette unité.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): D’Andre Swift, RB, Géorgie

Alors que certains comme J.K. Dobbins de l’Ohio State, je préfère Swift en raison de sa vitesse et de son caractère insaisissable. Même si les Dolphins viennent d’accorder à Jordan Howard un contrat de deux ans, il était décevant à Philadelphie la saison dernière. Kalen Ballage, prise au quatrième tour en 2018, n’a jusqu’à présent pas été un facteur.

27. Seahawks de Seattle: Ezra Cleveland, OT, État de Boise

Au cours des deux dernières semaines, il est évident que Cleveland sera un choix de première ronde. C’est un athlète de haut niveau pour un tacle offensif, et il pourrait même entrer dans le top 20.

28. Corbeaux de Baltimore: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Si Queen est déjà partie, les Ravens pourraient plutôt accompagner Murray. Il est un secondeur hors-effort qui fournira aux Ravens l’athlétisme dont ils ont besoin au secondeur.

29. Titans du Tennessee: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

Plus de gens se rapprochent de Wilson pour les Titans dans les derniers jours précédant le repêchage. C’est une légère portée, mais pour une équipe en séries éliminatoires, c’est excusable.

30. Packers de Green Bay: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Il pourrait y avoir des options comme Denzel Mims de Baylor et Tee Higgins de Clemson disponibles pour les Packers, mais ils ont déjà de gros récepteurs comme eux (Marquez Valdes-Scantling et Equanimeous St. Brown). Aiyuk leur donnerait un récepteur qui peut varier ses itinéraires, travailler le jeu en dessous et aller en profondeur.

31. San Francisco 49ers: Denzel Mims, WR, Baylor

Si les 49ers ne prennent pas un récepteur large avec le 13e choix, ils peuvent toujours en obtenir un bon avec le 31e choix. C’est le type de scénario qui pourrait empêcher les 49ers de revenir. Mims est un gros receveur qui se marierait bien avec Deebo Samuel.

32. Chefs de Kansas City: Trevon Diggs, CB, Alabama

Bien que Diggs soit brut, les cornerbacks avec son niveau de pur talent ne tombent généralement pas du premier tour. Les Chiefs doivent renforcer leur secondaire et Diggs ne sera pas forcément le demi de coin numéro un des champions du Super Bowl.