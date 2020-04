Repêchage simulé de la NFL 2020: les Cowboys attendaient K’Lavon Chaisson

Enfin, les Cowboys de Dallas ont fait un changement. Après 10 saisons de Jason Garrett et ne pas sortir de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires, les Cowboys ont un nouvel entraîneur-chef en Mike McCarthy. Il a au moins atteint le NFC Championship Game lors de sa dernière apparition en séries éliminatoires avec les Green Bay Packers.

Même avec un nouvel entraîneur-chef, les Cowboys sont toujours dans une position tumultueuse. L’équipe a donné de gros contrats à un porteur de ballon et à un receveur large, mais le quart Dak Prescott n’a toujours pas été signé pour un nouveau contrat. Jusqu’à ce que cela se produise, un nuage plane sur la franchise.

Mais si Prescott est signé, Dallas peut se concentrer sur le renforcement de la défense. Il semble que les Cowboys aient besoin d’aide pour se précipiter pendant des années. DeMarcus Lawrence est une star et l’une des meilleures extrémités défensives de la NFL. Mais les Cowboys ont eu du mal à trouver un joueur de bord cohérent en face de lui, prenant des déceptions comme Taco Charlton en 2017 et Randy Gregory en 2015. Robert Quinn était finalement une acquisition commerciale terne également.

La ligne défensive pourrait être corrigée une fois pour toutes dans ce projet. Les Cowboys ont déjà apporté des plaqués défensifs à Gerald McCoy et Dontari Poe, et sont en position au 17e rang pour obtenir un laissez-passer. Autrement dit, à moins qu’ils ne préfèrent une sécurité comme Grant Delpit de LSU ou Xavier McKinney d’Alabama. Dave Halprin de Blogging the Boys, qui choisit les Cowboys dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL, a une préférence.

17. Cowboys de Dallas: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Halprin: Les Cowboys auraient aimé CJ Henderson à cet endroit, mais les Falcons l’ont gâché, alors Dallas a décidé de viser le potentiel et la hausse à la position de pointe. Robert Quinn est parti en agence libre et alors que l’équipe espère obtenir quelque chose de Gregory ou Aldon Smith en face de Lawrence, il n’y a rien de sûr là-bas. Chaisson représente à la fois une solution à court terme et à long terme.

Chaisson est un jeune joueur brut avec des talents physiques incroyables et construit pour précipiter le passeur dans la NFL d’aujourd’hui. Son premier pas explosif est l’élite. Les Cowboys ont un nouveau coordinateur défensif à Mike Nolan et il mélangera davantage leur plan cette année, y compris 3-4 looks. Chaisson conviendrait parfaitement en tant qu’ailier défensif de haut niveau, en particulier lors des passes décisives, et pourrait se tenir debout sur n’importe quel look 3-4. Il serait une pièce d’échecs polyvalente pour Nolan.

Les blessures et le manque de production sont les drapeaux rouges de Chaisson. Dans ce cas, les Cowboys parient qu’il peut se transformer en une menace polie après le quart-arrière. Tous les outils sont là pour que Chaisson soit un chasseur de passes de haut niveau; ce sera à lui et au personnel d’entraîneurs de maximiser le potentiel.

Une analyse: Il y a évidemment un risque à prendre Chaisson, étant donné qu’il n’a commencé que 17 matchs dans sa carrière universitaire et qu’il n’avait que 9,5 sacs. Le sélectionner est basé sur l’espoir que ses moments forts se transforment en cohérence. Jouant la position «mâle» au LSU, Chaisson est à l’aise debout ou jouant avec sa main vers le bas. Si Gregory peut revenir, ou que Smith n’est pas trop rouillé, Chaisson pourrait être utilisé comme une arme de passe-passe au début de sa carrière.

Cinq premiers joueurs restants:

14. Justin Jefferson, WR, LSU

15. Justin Herbert, QB, Oregon

18. Kenneth Murray, LB, Oklahoma

19. Patrick Queen, LB, LSU

20. Josh Jones, OT, Houston

Notre trio de choix du dimanche se terminera à 13 h. ET avec les Dolphins à nouveau pour leur deuxième des trois choix de première ronde. Cela signifie que Kevin Nogle de The Phinsider reviendra après avoir pris le quart-arrière Tua Tagovailoa avec le cinquième choix.

