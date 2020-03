Repêchage simulé de la NFL 2020: QB Jordan Love est le joker du 1er tour

Nous sommes au milieu de la période morte de l’intersaison NFL. Nous avons dépassé le circuit du jeu des étoiles et le NFL Scouting Combine, mais la nouvelle année de ligue et l’agence libre n’ont pas commencé.

Comment passe-t-on le temps? En faisant un faux projet, bien sûr. Beaucoup de noms du premier tour semblent être évidents; c’est juste une question de les mettre aux bons endroits.

Le faux brouillon de cette semaine comporte quelques nouveaux noms dans le back-end, y compris un porteur de ballon. Cela pourrait être plus controversé qu’autre chose grâce à la guerre en cours entre les «gars du football» et la foule des analystes. C’est tout à fait une vendetta.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Besoins hors saison: Quarterback, receveur large, tacle offensif, secondeur

Depuis la fin de la moissonneuse-batteuse, non seulement rien n’a changé avec le choix n ° 1, mais c’est surtout le silence radio des Bengals et de Burrow. Le développement le plus notable est Burrow avec une publicité Nerf.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Besoins hors saison: Tacle offensif, pass rusher, receveur large, cornerback

Après avoir envisagé Tua Tagovailoa pour Washington la semaine dernière, nous sommes de retour au choix le plus probable de Young cette semaine.

3. Lions de Détroit: Derrick Brown, DT, Auburn

Besoins hors saison: Cornerback, plaqueur défensif, pass rusher, receveur large

Cela pourrait encore être une place de choix pour Tagovailoa, mais sinon, les Lions ont une décision difficile à prendre. Jeff Okudah de l’Ohio State est le choix intelligent, étant donné que Darius Slay est sur le bloc commercial. Mais Brown a un impact sur chaque partie de la défense et est l’une des choses les plus sûres du projet.

4. Giants de New York: Jedrick Wills, OT, Alabama

Besoins hors saison: Plaquage offensif, passe rusher, secondeur, cornerback

Les Giants ont besoin d’un tacle gauche et ils en obtiendraient un dans Wills. Cela signifiera un changement de position dans la NFL. Alors que Wills n’a joué que le tacle droit au collège, l’Alabama a un joueur de la NFL au tacle gauche d’Alex Leatherwood. Même si Wills est un peu une projection, il est capable de faire le changement.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Tagovailoa a reçu des nouvelles positives sur sa santé, mais il doit encore y avoir une certaine appréhension, d’autant plus que Justin Herbert de l’Oregon est probablement un choix parmi les 10 premiers. Là encore, la dernière fois que les Dolphins sont passés sur un quart-arrière en raison de problèmes de blessure, il a fini par être Drew Brees.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

Besoins hors saison: Quarterback, plaqueur offensif, cornerback, gardien

Alors que le buzz sur les quarts des agents indépendants apparaît, très peu semble impliquer les Chargers, à part des spéculations douteuses sur Tom Brady. Si les Chargers attaquent un quart-arrière en agence libre, ils ne devraient pas hésiter à prendre Herbert. C’est un quart-arrière athlétique aux grandes armes qui n’a jamais tout à fait atteint son potentiel au collège.

7. Panthers de la Caroline: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Besoins hors saison: Secondeur, plaqueur défensif, cornerback, quart-arrière

Mike Sando de The Athletic a demandé à un directeur général de la NFL de créer un top-10 du repêchage simulé après la moissonneuse-batteuse, et étonnamment, il n’inclut pas Simmons. C’est quelque chose à retenir à l’approche du projet. Pour l’instant, il reste parmi les 10 premiers choix qui aideront à dynamiser la défense de Carolina.

8. Cardinals de l’Arizona: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Besoins hors saison: Tacle offensif, tacle défensif, receveur large, pass rusher

Les Cardinals ont enfermé le plaqueur gauche D.J. Humphries sur un contrat de trois ans, mais a encore besoin d’aide sur la ligne offensive. Wirfs est un joueur qui pourrait glisser au bon endroit pour tacle et donner aux Cardinals deux serre-livres pour Kyler Murray.

9. Jaguars de Jacksonville: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Besoins hors saison: Cornerback, récepteur large, secondeur, sécurité

Après avoir accepté d’échanger le demi de coin A.J. De Bouye à Denver, les Jaguars ont désespérément besoin d’une aide de cornerback. C’est pourquoi si Okudah est disponible, il l’emporte sur un joueur de ligne offensive.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Besoins hors saison: Tacle offensif (des deux côtés), sécurité, secondeur, demi de coin

Becton est devenu un choix évident pour les Browns s’il se trouve au choix n ° 10. Certains pensent que Becton est un choix parmi les cinq premiers, et il pourrait l’être. Mais avec trois ou quatre plaqués offensifs pris de haut au premier tour, il est toujours difficile de savoir dans quel ordre ils iront.

11. Jets de New York: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Besoins hors saison: Pass rusher, tacle offensif, receveur large, cornerback

Certains croient que Thomas est le meilleur tacle gauche naturel du repêchage, et comme Becton, il pourrait aller beaucoup plus haut que ce choix. Pour les Jets, le choix serait de prendre le quatrième tacle offensif ou le premier receveur large. Les deux bénéficieraient à Sam Darnold de manière considérable.

12. Las Vegas Raiders: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, linebacker, quarterback

Ce choix est souvent réservé à un récepteur large. Cependant, certaines équipes pourraient envisager la course des 49ers au Super Bowl et vouloir construire leur propre ligne défensive empilée. Maxx Crosby est en train de devenir une star pour les Raiders à un endroit, et ils aiment évidemment Clelin Ferrell après l’avoir repêché quatrième au classement général l’année dernière. Kinlaw pourrait leur donner un rusher de l’intérieur, semblable aux 49ers ayant DeForest Buckner.

13. Colts d’Indianapolis: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Besoins hors saison: Quarterback, receveur large, tacle offensif, joueur de ligne défensive

Après T.Y. Hilton, les Colts ont obtenu très peu de production de leurs récepteurs larges la saison dernière. Alors que le jeu du quart-arrière à Indianapolis est en partie à blâmer, les Colts pourraient utiliser une infusion de talent. L’ajout du Jeudy sûr donnerait soudainement aux Colts une belle paire de récepteurs.

14. Tampa Bay Buccaneers: Jordan Love, QB, État d’Utah

Besoins hors saison: Quarterback, passe précipité tacle défensif, passe rusher, tacle offensif

L’amour est le joker du premier tour. Il pouvait tout aussi facilement aller aussi haut qu’il pouvait tomber complètement du top 32. Avec son bras lanceur solide, Love est un bon quart-arrière du système pour l’entraîneur-chef Bruce Arians.

15. Broncos de Denver: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Besoins hors saison: Récepteur large, tacle offensif, cornerback, secondeur

S’il y a un récepteur qui pourrait faire dire non aux Broncos à Henry Ruggs III de l’Alabama, c’est bien Lamb. Sa capacité après le rattrapage seul lui garantit presque une place dans le top 15.

16. Atlanta Falcons: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Besoins hors saison: Edge rusher, intérieur pass rusher, cornerback, offensive attack

Lorsque les Falcons proposeront le choix n ° 16, ils considéreront la production par rapport au potentiel. Le joueur qui a le potentiel est K’Lavon Chaisson de LSU. Le joueur avec la production est Epenesa. Ce sont deux types très différents de joueuses de pointe, mais Epenesa pourrait obtenir le feu vert de Dan Quinn, un entraîneur qui s’approche de la sellette.

17. Cowboys de Dallas: CJ Henderson, CB, Floride

Besoins hors saison: Sécurité, cornerback, tacle défensif, pass rusher

Byron Jones semble être l’homme étrange à Dallas alors que l’équipe se concentre sur la ré-signature du quart-arrière Dak Prescott et du receveur Amari Cooper. À la moissonneuse-batteuse, Henderson a verrouillé la deuxième place de coin dans le repêchage après Okudah.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Vous l’avez entendu à maintes reprises cette intersaison: les Dolphins étaient la pire équipe de la NFL à renvoyer le quart-arrière la saison dernière, totalisant seulement 23. Par comparaison, Shaq Barrett à lui seul avait 19,5 pour les Buccaneers. Chaisson peut se précipiter debout ou avec sa main vers le bas, et donner à l’entraîneur-chef Brian Flores quelqu’un qui peut enfin causer des ravages dans le champ arrière.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, linebacker, quarterback

C’est un choix dont je suis tombé amoureux au cours des deux dernières semaines. Bien qu’il ne soit pas une star dans la couverture des passes, Murray peut faire tout ce que vous voulez d’un secondeur.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Patrick Queen, LB, LSU

Besoins hors saison: Cornerback, récepteur large, secondeur, sécurité

Les Jaguars ont été stupéfaits par le départ à la retraite du secondeur Telvin Smith avant la saison dernière, alors pourquoi ne pas avoir un joueur qui lui ressemble stylistiquement? Queen a été un bloomer tardif pour LSU en 2019, mais a montré le type d’athlétisme et la gamme que les équipes de la NFL convoitent maintenant en secondeurs.

21. Eagles de Philadelphie: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, secondeur, sécurité

Le vainqueur surprise du repêchage de cette semaine est les Eagles. Si Ruggs ne va pas aux Broncos au n ° 15, il y a une chance qu’il glisse aussi loin. En fait, s’il tombe devant Denver, Philadelphie devrait envisager une légère hausse. Ruggs est le type exact de récepteur rapide dont les Eagles ont besoin dans leur attaque.

22. Buffalo Bills: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Besoins hors saison: Pass rusher, grand receveur large, joueur de ligne défensive intérieure, cornerback

Certains frappent Shenault parce que le Colorado l’a utilisé partout sur le terrain, jouant au large récepteur, au porteur de ballon et même parfois au quart-arrière. Mais Buffalo n’a pas hésité à être créatif en attaque avec Josh Allen. Shenault pourrait être une arme unique pour le quart-arrière armé de canons.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Besoins hors saison: Pass rusher, extrémité serrée, tacle offensif, quart-arrière

Okwara est un peu un inconnu car il n’a pas travaillé sur la moissonneuse-batteuse et a joué en seulement neuf matchs en tant que senior en raison d’une blessure. En 2018, quand il a disputé 13 matchs, Okwara était l’un des passeurs de passes les plus productifs du football universitaire en termes de création de pression.

24. New Orleans Saints: Kristian Fulton, CB, LSU

Besoins hors saison: Cornerback, joueur de ligne offensive intérieure, receveur large, quart-arrière

Bien que cette projection ait souvent impliqué d’obtenir de l’aide pour Drew Brees – que ce soit au niveau d’un récepteur large ou d’une ligne offensive – les Saints ont grandement besoin d’un cornerback. C’est particulièrement vrai si les Saints libèrent Janoris Jenkins pour économiser de l’espace.

25. Vikings du Minnesota: Trevon Diggs, CB, Alabama

Besoins hors saison: Cornerback, ligne offensive, tacle défensif, receveur large

Les Vikings sont à la limite d’être un gâchis au cornerback. Mackensie Alexander et Trae Waynes sont des agents libres, Xavier Rhodes est tombé de façon spectaculaire et Mike Hughes est en panne. L’entraîneur-chef Mike Zimmer pourrait pousser pour un joueur comme Diggs, qui est un grand coin physique qu’il peut utiliser à l’extérieur.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Austin Jackson, OT, USC

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Les Dolphins peuvent faire un grand saut s’ils sortent du premier tour cette année avec un quart partant et un tacle gauche partant. Jackson était considéré comme un top 10 potentiel avant la saison, il y a donc beaucoup de talent là-bas.

27. Seahawks de Seattle: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

Besoins hors saison: Pass rusher, receveur large, joueur de ligne offensive intérieur, tacle offensif

C’est un choix que j’ai vraiment verrouillé pour les Seahawks. Wilson remplace immédiatement l’attaquant droit Germain Ifedi et peut même être une mise à niveau.

28. Corbeaux de Baltimore: Yetur Gross-Matos, Edge, Penn State

Besoins hors saison: Secondeur, récepteur large, pass rusher, cornerback

Les Ravens préféreront peut-être voir Murray ou Queen autour quand ils choisiront, mais s’ils sont hors du plateau, un accélérateur de passes est une possibilité. Gross-Matos a la capacité de premier tour comme un accélérateur de passes, au moins jusqu’à ce que les bloqueurs pénètrent dans son cadre. Heureusement s’il atterrit à Baltimore, les Corbeaux savent comment mettre leurs pass rushers en position de réussir.

29. Titans du Tennessee: Josh Jones, OT, Houston

Besoins hors saison: Pass rusher, tacle offensif, quart-arrière, bout serré

Le plaqueur droit Jack Conklin devrait quitter le Tennessee en libre-arbitre, ce qui est problématique pour une équipe qui aime courir le ballon. Bien que Jones soit plutôt un tacle gauche, il a le jeu, la force et le jeu de jambes pour se déplacer vers la droite.

30. Packers de Green Bay: Justin Jefferson, WR, LSU

Besoins hors saison: Récepteur large, secondeur, joueur de ligne offensive, extrémité serrée

Jefferson pourrait être le choix de rêve pour les Packers. C’est un récepteur large, robuste mais rapide, qui peut travailler à l’extérieur et dans la fente. Ce type de polyvalence ferait de lui une arme dans l’attaque de Green Bay.

31. San Francisco 49ers: Xavier McKinney, S, Alabama

Besoins hors saison: Sécurité, cornerback, joueur de ligne offensive, secondeur

Grant Delpit de LSU abandonne le premier tour cette semaine en faveur de McKinney. Bien qu’il soit répertorié comme sécurité, McKinney est également capable de faire la queue en tant que cornerback. Et il peut obtenir après le quart-arrière sur les blitz. En 2019, il avait le même nombre de sacs (trois) que d’interceptions.

32. Chiefs de Kansas City: D’Andre Swift, RB, Géorgie

Besoins hors saison: Secondeur, demi de coin, demi offensif, joueur de ligne offensive

S’il y a une équipe au premier tour qui peut plaider en faveur d’un retour en arrière, ce sont les Chiefs. Swift est un bon dos polyvalent avec une excellente vision pour trouver les pistes de course et la vitesse pour les traverser.