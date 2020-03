Repêchage simulé de la NFL 2020: voici les retombées si Tua Tagovailoa passe n ° 2

La NFL Scouting Combine est une enveloppe, et cela conduit à de sérieuses spéculations sur le deuxième choix global.

Nous savons tous que les Bengals de Cincinnati sont prêts à prendre le quart-arrière du LSU Joe Burrow au premier rang. Mais les gros titres ont été publiés lorsque le nouvel entraîneur-chef de Washington, Ron Rivera, a parlé aux médias de ses intentions avec le deuxième choix du repêchage.

“Tout est une option”, a déclaré Rivera interrogé sur le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa. “Nous ne fermons la porte à rien.”

Pour l’instant, cela ouvre la porte à des discussions sur le fait que Washington ne prenne pas l’Ohio State Chase Young. Voici comment cela pourrait modifier le premier tour, ainsi que certains joueurs qui ont aidé leur stock à la moissonneuse-batteuse.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Besoins hors saison: Quarterback, receveur large, tacle offensif, secondeur

Oubliez ce faux récit stupide – Burrow n’a aucun problème à jouer pour les Bengals. Ajoutant à cela, le directeur du personnel des joueurs des Bengals, Duke Tobin, a pratiquement rejeté la notion de négocier le premier choix du repêchage. Mettez cela ensemble et l’affaire est encore plus solide que Burrow est le choix n ° 1.

2. Washington: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Besoins hors saison: Tacle offensif, pass rusher, receveur large, cornerback

Vous ne pouvez pas ignorer le fait que Rivera ne faisait pas partie de l’organisation lors de la rédaction de Dwayne Haskins l’année dernière. Et bien que Rivera ait déclaré qu’une équipe peut gagner avec Haskins, cela semblait beaucoup plus une citation accablante.

“Il n’est pas oint, c’est sûr”, a déclaré Rivera lors de sa session médiatique. “Je m’attends à ce qu’il vienne concourir et travailler, et nous verrons ce qui se passera.”

3. Lions de Détroit: Chase Young, DE, Ohio State

Besoins hors saison: Cornerback, plaqueur défensif, pass rusher, receveur large

Personne ne sera plus heureux si Tagovailoa passe deuxième devant les Lions. Cela leur laisse Young, le meilleur joueur du repêchage. Après avoir donné à Trey Flowers un contrat de 90 millions de dollars pour la dernière intersaison, les Lions auraient beaucoup d’argent dans leur course. Mais les extrémités défensives du calibre Young en valent la peine.

4. Giants de New York: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Besoins hors saison: Plaquage offensif, passe rusher, secondeur, cornerback

Simmons, en quelque sorte, a dépassé les attentes à la moissonneuse-batteuse avec son entraînement fou. Appelez-le un clone de Derwin James. Ou un Thomas Davis plus grand. Peu importe la comparaison que vous préférez, Simmons va être une star de la NFL.

5. Dolphins de Miami: Justin Herbert, QB, Oregon

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Herbert a volé la vedette pendant la partie quart-arrière des séances d’entraînement de la moissonneuse-batteuse, mais pas tellement qu’il devient l’un des deux premiers quart-arrière du tableau. Mais si Tagovailoa est le choix n ° 2, les Dolphins pourraient s’asseoir au n ° 5 et prendre Herbert.

6. Chargeurs de Los Angeles: Jedrick Wills, OT, Alabama

Besoins hors saison: Quarterback, plaqueur offensif, cornerback, gardien

Sans doute aucune équipe ne sera plus durement touchée par Tagovailoa en deuxième position que les Chargers. Cela signifierait qu’il y a une forte possibilité de manquer Herbert et d’entrer dans la saison prochaine soit en commençant Tyrod Taylor soit en signant un agent libre. Celui qui est le quart-arrière de Los Angeles a besoin d’une ligne améliorée. Si les Chargers peuvent réparer leur ligne et ajouter quelques pièces ici et là, ils pourraient être l’une des équipes surprises de la NFL la saison prochaine.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Besoins hors saison: Secondeur, plaqueur défensif, cornerback, quart-arrière

Si trois quarts vont dans les cinq premiers choix, les Panthers peuvent se retrouver en position d’obtenir l’un des meilleurs joueurs du repêchage. Brown, à 325 livres, est un tacle défensif puissant qui peut remplir la course et obtenir après le quart-arrière. Alors que le nouvel entraîneur-chef Matt Rhule remodèle la formation de la Caroline, Brown pourrait être la pièce maîtresse de la défense.

8. Cardinals de l’Arizona: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Besoins hors saison: Tacle offensif, tacle défensif, receveur large, pass rusher

Il est difficile de décider qui avait la moissonneuse-batteuse la plus impressionnante, mais vous ne pouvez pas vous tromper en disant que c’était Wirfs. Il a établi un record pour les joueurs de ligne offensive dans les sauts larges et verticaux, et il a eu le temps rapide de 40 verges de tous les bloqueurs à Indy cette année. C’était aussi à 320 livres. L’athlétisme des Wirfs est légendaire. La chose la plus folle? Tout est évident lorsque vous le regardez jouer.

9. Jaguars de Jacksonville: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Besoins hors saison: Cornerback, récepteur large, secondeur, sécurité

Okudah a eu une brève crainte de blessure à la moissonneuse-batteuse, mais cela ne devrait en aucun cas avoir un impact sur son stock de tirant d’eau. Si les Jaguars ciblent un joueur défensif et que Simmons est parti, Okudah devrait obtenir le feu vert sur quiconque. Il peut verrouiller les récepteurs principaux de Jacksonville et alléger la pression sur le vétéran A.J. Bouye.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Besoins hors saison: Tacle offensif (des deux côtés), sécurité, secondeur, demi de coin

Becton a fait pencher la balance à la moissonneuse-batteuse à 364 livres et a quand même réussi à exécuter le tiret de 40 verges en 5,1 secondes. C’est beaucoup de force en jeu. Plus important encore, Becton a montré qu’il utilise sa taille contre les défenseurs, à la fois au bord et dans l’espace.

11. Jets de New York: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Besoins hors saison: Pass rusher, tacle offensif, receveur large, cornerback

Avant le début de la gratuité, il y a des rumeurs selon lesquelles les Jets seraient le point d’atterrissage du tacle droit des Titans Jack Conklin – à moins qu’ils ne le soient pas. Ce qui se passe avec Conklin déterminera ce que les Jets feront avec le 11e choix. Si Conklin signe ailleurs, les Jets pourraient prendre le cinquième plaquage offensif dans les 11 premiers choix. Dans la plupart des projets, ce serait ridicule. Mais une autre année, un joueur comme Thomas serait en lice pour les cinq premiers choix.

12. Las Vegas Raiders: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, linebacker, quarterback

Les Raiders pourraient avoir leur choix de récepteurs larges si nous voyons une grosse course sur les plaqués offensifs. Le directeur général des Raiders, Mike Mayock, a expliqué ce qu’il recherchait dans un récepteur large, et Lamb correspond bien à la facture.

13. Colts d’Indianapolis: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Besoins hors saison: Quarterback, receveur large, tacle offensif, joueur de ligne défensive

Les Colts semblent prêts à signer un quart-arrière vétéran pendant l’intersaison, Philip Rivers étant la possibilité la plus probable. Si cela se produit, les Colts seront en mode gagnant maintenant. Avec une bonne ligne offensive et un jeu de course solide, l’attaque d’Indianapolis pourrait être complétée par une chose sûre d’un receveur large comme Jeudy.

14. Tampa Bay Buccaneers: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Besoins hors saison: Quarterback, passe précipité tacle défensif, passe rusher, tacle offensif

Kinlaw a retiré la moissonneuse-batteuse à cause d’une tendinite, mais cela ne devrait pas nuire à ses perspectives de repêchage. Pour les Buccaneers, Kinlaw leur donnerait le type de joueur de ligne défensive qui se précipite à l’intérieur dont ils ont besoin à côté de Vita Vea.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Besoins hors saison: Récepteur large, tacle offensif, cornerback, secondeur

Bien que Ruggs n’ait pas battu le record du tableau de bord de 40 mètres de John Ross, il avait toujours une excellente moissonneuse-batteuse. Cela signifie que le point de discussion sera de savoir s’il a sauté par-dessus Jeudy ou Lamb. Les Broncos ne devraient pas espérer. Ruggs est un complément parfait à Courtland Sutton et donnerait à Denver un solide duo de récepteurs larges.

16. Atlanta Falcons: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Besoins hors saison: Edge rusher, intérieur pass rusher, cornerback, offensive attack

Que ce soit Takkarist McKinley ou Vic Beasley, le directeur général des Falcons, Thomas Dimitroff, a montré qu’il avait un type préféré de broyeur de passes. La version de ce projet est Chaisson, un rusher standup rapide avec un bon athlétisme.

17. Cowboys de Dallas: Xavier McKinney, S, Alabama

Besoins hors saison: Sécurité, cornerback, tacle défensif, pass rusher

Avec le sort d’Amari Cooper, Byron Jones et Dak Prescott dans les airs, les Cowboys sont l’équipe la plus intrigante qui entre en agence libre. Ce qui se passera avec ce trio déterminera la direction que Dallas prendra au premier tour. Jones est le plus susceptible de partir, remettant carrément la défensive au sommet des besoins de l’équipe. McKinney s’est incliné de la moissonneuse-batteuse avec des crampes, mais il est considéré par beaucoup comme la meilleure sécurité cette année.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): A.J. Epenesa, DE, Iowa

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Si Epenesa passe devant Atlanta et Dallas, les Dolphins devraient bondir. Bien qu’ils aient besoin d’une aide en ligne offensive, les bons accélérateurs de passes sont difficiles à trouver. Epenesa peut jouer à l’intérieur ou à l’extérieur pour les Dolphins.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, linebacker, quarterback

Alors que tout le monde est à juste titre enthousiasmé par ce que les monteurs de lignes offensifs et les récepteurs larges ont fait à la moissonneuse-batteuse, il est facile d’oublier la performance de Murray. Il a couru un 402 de 4,52 secondes et avait de bons numéros de vertical, de développé couché et de saut en longueur. Il y a une certaine ambiguïté sur sa position exacte en tant que secondeur, mais les Raiders ont besoin d’un talent comme lui pour leur défense.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Justin Jefferson, WR, LSU

Besoins hors saison: Cornerback, récepteur large, secondeur, sécurité

Jefferson était un joueur de premier tour avant la moissonneuse-batteuse et a bien fait de renforcer son statut de draft. Jefferson est un récepteur de fente stellaire avec une vitesse et des mains sûres.

21. Eagles de Philadelphie: CJ Henderson, CB, Floride

Besoins hors saison: Récepteur large, cornerback, secondeur, sécurité

Il y avait beaucoup de spéculations de Daniel Jeremiah de NFL Network lors de la diffusion de la moissonneuse-batteuse selon laquelle Henderson est un top-15. S’il lui arrive de tomber dans cette plage, les Eagles devraient le rattraper. Philadelphie a plusieurs demi de coin d’agent libre, et Rasul Douglas et Sidney Jones ne se sont tout simplement pas développés comme prévu.

22. Buffalo Bills: Jalen Reagor, WR, TCU

Besoins hors saison: Pass rusher, grand receveur large, joueur de ligne défensive intérieure, cornerback

Avec Tee Higgins assis hors de la moissonneuse-batteuse et Laviska Shenault limitée par une blessure, Reagor pourrait prendre de l’avance devant eux en avril. Reagor n’est peut-être pas le type de récepteur 6’2 ou 6’3 dont les Bills ont besoin, mais il joue plus grand que sa taille 5’11, et il l’a montré avec un saut vertical de 42 pouces.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Besoins hors saison: Pass rusher, extrémité serrée, tacle offensif, quart-arrière

Même si les Patriots récupèrent Tom Brady ou acquièrent un quart-arrière vétéran, ils devraient sérieusement considérer Love s’il est disponible. L’amour est un projet, mais les Patriots pourraient rafraîchir leur franchise s’il est bien entraîné.

24. New Orleans Saints: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Besoins hors saison: Cornerback, joueur de ligne offensive intérieure, receveur large, quart-arrière

Un cornerback intriguera ici, mais dans les dernières années de Drew Brees, les Saints pourraient empiler leur attaque pour une poussée du Super Bowl. Shenault n’a pas fait grand chose à Indianapolis et doit subir une intervention chirurgicale. En d’autres termes, vous devez faire confiance à ce que Shenault a fait au Colorado pour justifier un choix de première ronde.

25. Vikings du Minnesota: Austin Jackson, OT, USC

Besoins hors saison: Cornerback, ligne offensive, tacle défensif, receveur large

Si Jackson et Houston Josh Jones sont tous deux disponibles, les Vikings devraient lancer une pièce et choisir celle sur laquelle elle atterrit. Les deux sont un cran au-dessous des quatre premiers plaqués offensifs, mais ont la capacité de départ en tant que recrues. Jackson est un bloqueur rapide et gère bien les speed rushers. Dans une division avec Khalil Mack, Za’Darius Smith et potentiellement Young, les Vikings auront besoin de ce type de bloqueur.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Josh Jones, OT, Houston

Besoins hors saison: Quarterback, pass rusher, tacle offensif, running back, cornerback

Si les Dolphins sortent du premier tour avec un nouveau quart de départ, un rusher de passe et un tacle offensif, c’est un repêchage A +. C’est vrai, nous parlons déjà de notes provisoires.

27. Seahawks de Seattle: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

Besoins hors saison: Pass rusher, receveur large, joueur de ligne offensive intérieur, tacle offensif

En entrant dans la moissonneuse-batteuse, les gens dormaient sur le massif Wilson. Peut-être que c’est parce qu’il n’était qu’un étudiant en deuxième année et qu’il a manqué le jeu de bowl de Georgia. Mais l’attaquant droit long-long de 350 livres avait l’air bien dans la moissonneuse-batteuse et peut avoir poussé son chemin dans le premier tour.

28. Baltimore Ravens: Patrick Queen, LB, LSU

Besoins hors saison: Secondeur, récepteur large, pass rusher, cornerback

Je m’en tiens à ce choix de la semaine dernière. Queen a subi une blessure aux ischio-jambiers à la moissonneuse-batteuse, tout en affichant un 4,5 dans le 40. Cela montre son athlétisme à un degré. C’est le type d’athlétisme dont Baltimore a besoin en défense.

29. Titans du Tennessee: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Besoins hors saison: Pass rusher, tacle offensif, quart-arrière, bout serré

Une blessure à la jambe a limité Okwara à ne faire que le développé couché à la moissonneuse-batteuse, ce qui est regrettable. Plusieurs équipes de cette gamme recherchent un laissez-passer, mais Okwara pourrait glisser sur ses préoccupations concernant sa santé. S’il le fait, le Tennessee pourrait tenter sa chance dans le dos pour le premier tour et trouver un partenaire pour Harold Landry.

30. Packers de Green Bay: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Besoins hors saison: Récepteur large, secondeur, joueur de ligne offensive, extrémité serrée

Ce serait un endroit idéal pour Jefferson ou Reagor, mais les deux étaient partis dans ce scénario. C’est en fait un tirage difficile pour les Packers. Les meilleurs joueurs de ligne et secondeurs offensifs sont tous partis, et il n’y a pas de fin serrée qui mérite un choix de première ronde cette année. Aiyuk est un joueur marginal du premier tour avec sa capacité à approfondir et à faire un jeu après la capture.

31. San Francisco 49ers: Grant Delpit, S, LSU

Besoins hors saison: Sécurité, cornerback, joueur de ligne offensive, secondeur

Malgré une impressionnante performance de Kyle Dugger de Lenoir-Rhyne à la moissonneuse-batteuse, je reste avec Delpit aux 49ers. Avec Jimmie Ward potentiellement disparu en agence libre, les 49ers peuvent trouver son remplaçant vers la fin du premier tour.

32. Chefs de Kansas City: Kristian Fulton, CB, LSU

Besoins hors saison: Secondeur, demi de coin, demi offensif, joueur de ligne offensive

Entre Fulton, A.J. de Clemson Terrell, ou Cameron Dantzler de l’État du Mississippi, les Chiefs devraient avoir des options de demi de coin solides avec le 32e choix. Fulton avait 25 passes défensives au cours des deux dernières saisons et sort d’un programme LSU qui sait développer des joueurs secondaires.