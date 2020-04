Réponse de Michael Jordan à la gestion de la charge en 1986

Les équipes de la NBA utilisent aujourd’hui une stratégie plutôt controversée pour essayer de garder leurs meilleurs joueurs en bonne santé afin de les aider à accumuler des victoires à long terme. Maintenant, les joueurs peuvent «gérer la charge» ou, en termes plus courants, se reposer. Avant, quand un joueur s’assoit, c’est parce qu’il est gravement blessé ou qu’il fait face à une situation personnelle en dehors du terrain. Le terme «gestion de la charge» ne faisait partie du vocabulaire de personne il y a plusieurs années. Le grand Michael Jordan des Chicago Bulls – considéré comme le plus grand de tous les temps – n’aimait pas s’asseoir sur le banc sachant qu’il pouvait jouer et aider l’équipe à gagner.

Dans un clip du deuxième épisode du documentaire sportif «The Last Dance», Jordan a expliqué son espace de tête sur la «gestion de la charge».

“Et je le regarde et je lui ai dit:” Ça dépend de la façon dont le mal de tête est f * ckin “.”

“Ça dépend à quel point le mal de tête est mauvais!” Michael Jordan classique de Ep. 2 de #TheLastDance pic.twitter.com/npjnb2Trju – SportsCenter (@SportsCenter) 20 avril 2020

Au cours des 13 saisons qu’il a passées à enfiler le maillot des Bulls, Jordan a disputé les 82 matchs en huit saisons. Au cours de ces cinq saisons, il n’a pas joué les 82 matchs, un an a été consacré à soigner une jambe cassée tandis que l’autre a été son année de retour lorsqu’il n’a disputé que les 17 derniers matchs de la saison régulière. Au cours des trois autres saisons des cinq susmentionnées, il n’a raté qu’un total de sept matchs en raison de blessures mineures.

L’endurance et l’endurance de Jordan sont peut-être la partie la plus négligée de son jeu. La plupart des fans de basket-ball connaissent ses titres et ses prouesses de score. Mais rien de tout cela ne serait possible si Jordan n’avait pas le conditionnement et la volonté de jouer à travers la douleur.