Report du match des Lakers-Clippers reporté au 9 avril

Le match précédemment reporté entre les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles prévu pour le 28 janvier au Staples Center a été reporté, ainsi que quelques autres matchs prévus pour la deuxième à la dernière semaine de la saison régulière de la NBA.

Le match Clippers-Lakers, avec les Lakers comme équipe à domicile, se jouera le 9 avril à 22h30. EST et le jeu seront télévisés à l’échelle nationale sur TNT, selon une annonce de la NBA. Mais à la suite de ce match reprogrammé, la NBA a également dû reprogrammer une poignée d’autres matchs répertoriés ci-dessous.

Trois autres jeux ont été reprogrammés dans le cadre de ce processus:

Le match des Chicago Bulls at Clippers initialement prévu pour le mercredi 8 avril se jouera le lundi 6 avril à 22 h. ET.

Le match des Golden State Warriors at Lakers initialement prévu pour le jeudi 9 avril sera joué le mardi 7 avril à 22 h. ET et restera télévisé sur TNT.

Le match des Bulls at Lakers initialement prévu pour le mardi 7 avril se jouera le mercredi 8 avril à 22h30. ET.

Le calendrier de la saison régulière des Lakers se termine à Phoenix le 15 avril.

