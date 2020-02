Résultats combinés de la NFL: 5 gagnants, 2 perdants des WR / TE au développé couché, 40 mètres de course et plus

Tester les numéros au NFL Combine peut être sans importance pour de nombreux postes. Peu importe la vitesse à laquelle un joueur de ligne offensive peut exécuter le tiret de 40 verges et aucune équipe ne recrute un quart-arrière en raison de son impressionnant saut vertical.

Montrer cet athlétisme crucial pour les récepteurs, cependant.

Oui, certains des meilleurs attrapeurs de passes de l’histoire de la NFL – comme Jerry Rice, par exemple – n’ont pas brillé au NFL Combine. Mais il est beaucoup plus difficile pour un prospect de convaincre une équipe qu’il peut s’ouvrir s’il ne montre pas la taille, la vitesse et la rapidité de le faire.

En 2019, le receveur d’Ole Miss DK Metcalf a volé la vedette avec une performance scandaleuse. Ses compétences l’ont emporté sur les Seahawks de Seattle, qui l’ont choisi à la fin du deuxième tour. Metcalf a prouvé que ses capacités se sont bien traduites sur le terrain de football en terminant sa saison recrue avec 900 verges de réception et sept touchés. Il a également réussi un match nul en éliminatoires qui a éliminé les Eagles.

Il n’y aura probablement pas de performance aussi surhumaine que celle de Metcalf au Combine NFL 2020, mais il y avait quelques joueurs qui se sont démarqués jusqu’à présent, à la fois positivement et négativement.

Voici les gagnants et les perdants parmi les récepteurs et les bouts serrés à Indianapolis:

Gagnants

Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

Il semble plus probable qu’improbable qu’aucune fin serrée ne sera choisie au premier tour en avril. Mais la bonne nouvelle pour cette classe est le manque de puissance des étoiles au bout serré laisse beaucoup de place aux perspectives non annoncées pour briller.

Okwuegbunam a saisi cette opportunité avec l’un des tirets les plus rapides de 40 verges jamais enregistrés par une fin serrée. Le 258 livres a ouvert la voie en 4,49 secondes.

Et juste pour s’assurer que tout le monde savait que ce n’était pas un coup de chance, Okwuegbunam a suivi avec un tiret de 4,50 secondes lors de sa prochaine tentative. Il a terminé avec un temps officiel près de deux dixièmes de seconde plus rapide que tout autre bout serré.

Top 5 des temps de course officiels de 40 verges parmi les extrémités serrées de 2020 #NFLCombinez:

1) Albert Okwuegbunam, @MizzouFootball, 4,49

T-2) Brycen Hopkins, @BoilerFootball, 4,66

T-2) Stephen Sullivan, @LSUfootball, 4,66

4) Cole Kmet, @NDFootball, 4,70

5) Dalton Keene, @HokiesFB, 4,71

– NFL Draft (@NFLDraft) 27 février 2020

Sa performance n’est pas complètement hors champ. Dan Kadar a inscrit Okwuegbunam comme un joueur qui pourrait se démarquer au NFL Combine, malgré seulement 26 passes dans la saison 2019. Avant de lui en vouloir trop, considérez que George Kittle n’a capté que 22 passes lors de sa dernière saison à l’Iowa.

Justin Jefferson, WR, LSU

Daniel Jeremiah de NFL Network a fourni la preuve parfaite que Jefferson avait une grande performance au NFL Combine. Lorsque le récepteur LSU a décollé sur la piste à Indianapolis, Jeremiah a déclaré à Rich Eisen: «Je ne prévois pas que nous verrons un très rapide – enfin, tant pis. Hey maintenant!”

Tout comme Jeremiah abaissait les attentes pour Jefferson, le receveur a terminé le tir de 40 verges en 4,44 secondes. C’est un moment formidable pour un récepteur qui a déjà montré qu’il pouvait tout faire à un niveau extrêmement élevé.

Justin Jefferson avait (2019):

• Un taux de capture contesté de 92,3%

• 23 plaqués manqués forcés

• La plupart des captures de la fente

• La plupart des mètres de la fente

(s / o @PFF)

Et vient de lancer un 4.44pic.twitter.com/VvVv6TFlS2

– Trevor Sikkema (@TampaBayTre) 27 février 2020

Si Jefferson n’était pas déjà un choix de première ronde, il a rendu son cas encore plus solide jeudi.

Chase Claypool, WR, Notre Dame

Claypool est proche de la taille de l’extrémité serrée à 238 livres. Mais le poids ne le ralentit certainement pas. Le receveur de passes de Notre Dame a suivi une course de 4,45 secondes dans le tiret de 40 verges avec un 4,43 lors de sa prochaine tentative.

Ce type de vitesse est rare pour un joueur aussi grand que Claypool.

Seuls deux élargisseurs pour mesurer 6’4 “et 235 livres ou plus ont couru un sous-4,45 dans le tableau de bord de 40 verges au NFL Scouting Combine depuis 2003:

L’un est connu sous le nom de «Megatron» (Calvin Johnson). L’autre?

Chase Claypool de Notre Dame au Combine 2020. @ NDFootball @ChaseClaypool pic.twitter.com/iHByYLhnp1

– NFL Research (@NFLResearch) 28 février 2020

Claypool a également mis en place 19 représentants de développé couché et une verticale de 40,5 pouces, montrant à la fois la force et l’explosivité pour aller avec sa vitesse.

Cole Kmet, TE, Notre Dame

Kmet est considéré par la plupart (y compris Kadar) comme le meilleur fin serré de la classe de draft. Il semblait peu probable qu’il en impressionne beaucoup lors des tests sur le terrain au NFL Combine.

Mais sa performance de 4,70 secondes dans le tableau de bord de 40 verges était parmi les cinq premiers parmi les joueurs à sa position.

L’ailier serré de Notre-Dame a déclaré aux journalistes plus tôt dans la semaine que son meilleur temps dans le tableau de bord des 40 mètres était de 4,69 secondes. En égalant à peu près cette époque, Kmet a renforcé son stock.

Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

Le saut vertical record de 46 pouces de Gerald Sensabaugh par rapport à 2006 est toujours la meilleure marque de l’histoire de la NFL Combine. Peoples-Jones n’était qu’à 1,5 pouces de l’attacher.

Le récepteur de 6’2, 212 livres a pris son envol dans la verticale avec un saut de 44,5 pouces qui semble carrément majestueux au ralenti.

Peoples-Jones est un peu enterré dans une classe de récepteur large et profond et sa verticale ne changera pas le fait qu’il n’a jamais eu un impact énorme au Michigan. Cela montre cependant qu’il a un caractère explosif et un grand rayon de capture. Cela devrait aider Peoples-Jones à se démarquer un peu.

Les perdants

Mitchell Wilcox, TE, Floride du Sud

Voici une liste rapide des choses que vous voulez vraiment éviter de faire au NFL Combine:

Wilcox a gardé son short et n’a pas été blessé. Mais il ne pouvait pas éviter d’être percé au visage par une passe.

Dang. Désolé, Mitchell.

Thaddeus Moss, TE, LSU

Moss est l’une des perspectives les plus intéressantes du repêchage de la NFL 2020, non seulement parce que son père est Randy Moss, mais aussi parce qu’il est devenu un sacrément bon capteur de passes au LSU.

Il a attrapé un touché lors de la victoire des Tigers’s Peach Bowl contre l’Oklahoma et deux touchés lors de la victoire au Championnat national des éliminatoires de football universitaire contre Clemson.

Moss a déclaré aux journalistes qu’il ne participerait pas aux exercices au NFL Combine en raison de l’usure de la saison prolongée du LSU. Son examen physique à Indianapolis a révélé que le problème était pire que cela, cependant. Selon Ian Rapoport, Moss a une fracture de Jones au pied qui nécessitera une intervention chirurgicale pour réparer.

De notre couverture Combine: #LSU TE Thaddeus Moss va subir une intervention chirurgicale sur une fracture de Jones découverte dans son physique Combine, avec le Dr Robert Anderson devrait faire la procédure. Cela n’affectera pas son stock de tirant d’eau. pic.twitter.com/w3NZoIEmlK

– Ian Rapoport (@RapSheet) 27 février 2020

Alors que Rapoport dit que la récupération de six à huit semaines après la blessure ne coûtera rien à Moss au cours de la saison 2020. Cela l’empêchera probablement de s’entraîner pour les équipes avant le repêchage. Cette nouvelle a rendu le voyage à Indianapolis décidément malheureux pour Moss.