Résultats de l’Euroligue. Barcelone réagit et Valencia Basket fait un faux pas

La 25ème jour de l’Euroligue il s’est terminé par quatre matchs vibrants dans lesquels le triomphe de la FC Barcelona à domicile contre le Panathinaikos, par un coup franc de 81-92 qui rend la confiance à ceux de Pesic et leur permet de continuer dans la bataille pour la seconde avec le Real Madrid. Et c’est que la première place semble destinée à une incommensurable Efes Pilsen, qui a ajouté une victoire de plus, cette fois contre le Bayern Munich par 63-88. Il CSKA Moscou Il a maintenu ses prédictions en remportant 81-86 contre Red Star, tandis que la mauvaise nouvelle pour le basketball espagnol était la défaite de Panier de Valence à domicile devant un rival direct dans la bataille pour figurer parmi les huit meilleurs, comme le Maccabi Tel Aviv (82-85). Ceci est la classification.

