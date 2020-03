Résultats et diffusions des matchs 1 à 1 de la NBA King of the Hill de samedi

Crédit:

Crédit photo: Sam Forencich / NBAE via .. Sur la photo: Damian Lillard

29 mars 2020 23:17 EDT

Nous avons débuté notre tournoi NBA King of the Hill ce soir. Notre objectif – via NBA 2K20 – est de trouver le meilleur joueur 1 contre 1 de la ligue. Nous avons simulé les quatre premiers matchs, et vous pouvez voir les flux et les résultats ci-dessous.

4. Damian Lillard contre 13. D’Angelo Russell

Propagé: Lillard -3,5

Moneyline: Lillard -400, Russell +320

Plus / moins: 17,5

Résultat: Lillard a gagné 14-12

Russell couvert +3,5

Lillard -400 ML a gagné

Plus de 17,5 victoires

8. Tobias Harris contre 9. Ja Morant

Propagé: Pick’em

Moneyline: Harris -130, Morant +100

Plus / moins: 17,5

Résultat: Harris a gagné 11-7

Harris a couvert la ligne de pioche

Harris -130 ML a gagné

Plus de 17,5 victoires

5. Luka Doncic contre 12. Will Barton

Propagé: Luka -4,5

Moneyline: Luka -450, Barton +350

Plus / moins: 17,5

Résultat: Luka a gagné 11-7

Barton couvert +4,5

Luka -450 ML gagné

Plus de 17,5 victoires

1. Kawhi Leonard contre 16. Jonathan Isaac

Propagé: Kawhi -6,5

Moneyline: Kawhi -5000, Isaac +3000

Plus / moins: 15,5

Résultat: Kawhi a gagné 11-8

Isaac a couvert +6,5

Kawhi -5000 ML a gagné

Plus de 15,5 victoires