Retour à la neuvième graine

Après que les espoirs des séries éliminatoires semblaient morts et disparus la semaine dernière après quatre défaites en cinq matchs, les Pélicans sont revenus à la poursuite des séries éliminatoires, bien que le trek final soit toujours raide.

Alors que nous entrons dans le dernier mois de la saison régulière et avec la course au huitième resserrement des graines, nous commençons un regard quotidien sur la course et le paysage en constante évolution.

Classement de la conférence

8. Grizzlies de Memphis (32-32) –

Les Grizzlies n’étaient pas en action dimanche.

9. New Orleans Pelicans (28-36) 4 Go

Les Pélicans ont fait un pas en avant dimanche en affrontant une équipe du Minnesota qui les a stupéfaits la semaine dernière. Ce fut une victoire importante pour lancer un road trip de quatre matchs de la Conférence de l’Ouest.

10. Sacramento Kings (28-36) 4 Go

Sacramento est sorti de nulle part pour devenir un facteur dans la course aux séries éliminatoires. Mais dimanche, ils ont été victimes des Raptors un soir où Kyle Lowry a surpassé De’Aaron Fox.

11. Portland Trail Blazers (28-37) 4,5 Go

Les Blazers n’étaient pas en action dimanche

12. San Antonio Spurs (26-36) 5 Go

Si les Pélicans ont subi une mauvaise défaite, les Spurs en ont eu un paralysant dimanche, tombant aux Cavs 132-129 avec Andre Drummond partant pour 28 points et 17 rebonds.

Jeux à surveiller et enraciner les intérêts

Curieusement, lundi n’a que trois matchs NBA sur l’ardoise et seulement deux impliquant des équipes de la Conférence Ouest. Ce sera une nuit de repos rare pour les matchs de conséquence dans la huitième tête de série.

.