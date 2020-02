Retour de la pause des étoiles de la NBA 2020 contre un affrontement potentiel au premier tour

Les Lakers de Los Angeles sont enfin revenus de la pause des All-Star de la NBA 2020 et affronteront les Grizzlies de Memphis dans ce qui pourrait potentiellement être un aperçu du premier tour des éliminatoires de la NBA 2020.

Les Grizzlies occupent actuellement 3,5 matchs devant les Portland Trail Blazers pour le huitième rang de la Conférence Ouest. Cependant, les Grizzlies ont la force la plus difficile du calendrier de la NBA pour leurs 27 derniers matchs et auront besoin de victoires contre des équipes comme les Lakers afin de conserver cette place en séries éliminatoires.

Les Lakers, quant à eux, espéreront retenir les Denver Nuggets, Los Angeles Clippers et Utah Jazz pour la tête de série n ° 1. Les Lakers ont quatre matchs d’avance sur les Nuggets, grâce à une énorme victoire contre eux lors du dernier match de l’équipe avant la pause des étoiles.

Les Lakers se sont déjà affrontés à deux reprises avec les Grizzlies cette saison, les battant à deux reprises dans des matchs très différents. Les Lakers ont gagné par 29 lors de leur première rencontre à Los Angeles, mais n’ont survécu que d’un point à Memphis.

Pour rester n ° 1, ils devront arrêter l’une des formations les plus jeunes et les plus excitantes de la NBA. Cela est présenté par le duo de Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Les deux jeunes joueurs ont mis les Grizzlies en avance sur leur reconstruction, même s’ils finissent par ne pas réussir les éliminatoires.

Les Grizzlies ont également récemment acquis Justise Winslow du Miami Heat dans le cadre de l’accord qui a envoyé Andre Iguodala à South Beach. Il sera opposé aux Lakers, mais il ajoute une nouvelle infusion de jeunes à une équipe déjà excitante.

Les Lakers seront une équipe complète pour ce match, Anthony Davis étant le seul nom sur le rapport de blessure. Il est répertorié comme probable, ce qui signifie qu’il conviendra très probablement. Les Nuggets sont sur la route contre le Thunder d’Oklahoma City, donc cela pourrait vraiment être une chance d’étendre la tête de la conférence avec les Lakers ayant 28 matchs à jouer.

Évidemment, battre les Grizzlies n’est pas une tâche simple, mais avec Davis aligné sur Jackson Jr. et Avery Bradley sur Morant, les Lakers devraient être bien équipés pour gagner.

Los Angeles Lakers (41-12) contre Memphis Grizzlies (28-27)

19 h 30 PT, 21 février 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Alex Caruso, Rajon Rondo