Retour historique des Raptors: Kyle Lowry ne concède rien

La plupart des gars, après la fin d'une saison de championnat, manquent trois joueurs clés, y compris la superstar de l'équipe, en baisse de 30 chez les Raptors avec trois minutes à faire dans le troisième trois jours avant Noël … et regardons vers le prochain. Pas Kyle Lowry.

Les Raptors ont traîné les Mavericks par 30 avec trois minutes à faire dans la troisième dimanche … et ont repris la tête avec cinq minutes à faire dans la quatrième, et ont gagné le match. À partir du moment où Dallas a augmenté de 30 points, Lowry a tiré 8-11 (5-7 sur trois) pour 23 points. Le futur attaquant de la NBA Chris Boucher a ajouté 15 points, trois blocs et deux interceptions au cours de cette période. Pascal Siakam, Marc Gasol et Norm Powell sont tous sortis. Serge Ibaka n'a joué pendant aucun des retours. Fred VanVleet n'est apparu que pendant deux minutes. Lowry et Boucher ont roulé avec Rondae Hollis-Jefferson, Terence Davis et Malcolm Miller.

Il n'y a aucune raison que Kyle Lowry joue aussi fort dans ces circonstances étant donné le contexte. Et il le fait quand même. C’est ce qui fait de lui Kyle Lowry.

Les scores

Les scores de vendredi.

Les scores de samedi.

Les scores de dimanche:

Mavericks 107, Raptors 110

Frelons 93, Celtics 119

Pacers 89, Bucks 117

Clippers 112, Tonnerre 118

Pépites 128, Lakers 104

Programme

Toutes les heures de l'Est. Jeux sur League Pass, sauf indication contraire.

Hawks chez Cavaliers, 7

Sixers à Pistons, 7

Raptors at Pacers, 7, NBA TV

Wizards at Knicks, 7

Bulls at Magic, 7

Jazz at Heat, 7h30

Éperons chez Grizzlies, 8

Nuggets at Suns, 9

Pélicans chez Blazers, 10 ans, NBA TV

Rockets at Kings, 10

Loups chez les guerriers, 10h30

Liens

Incroyable histoire d'Ohm Youngmisuk sur le Brook et Robin Lopez prenant un jet privé entre les entraînements des Bucks pour se rendre à Disney World pour participer à la nouvelle aventure de Star Wars.

J'ai écrit que Giannis Antetokounmpo est le seul choix MVP raisonnable à ce stade.

Tiré du Victory Journal, l'histoire du film AMAZING GRACE AND CHUCK de 1987, un film dans lequel Alex English joue le rôle d'un Celtic de Boston qui rejoint un lanceur de ligue mineure dans une croisade anti-prolifération. Pourquoi NBA TV ne joue-t-il pas en boucle?

Vraiment bon Malik Monk dunk sur Enes Kanter.

Isaiah Thomas est suspendu deux matchs pour s'être adressé à des chahuteurs de Philadelphie. Les chahuteurs ont été bannis des jeux Sixers. Partout dans certains Frosties de Wendy?!

Ricky O’Donnell explique pourquoi James Wiseman est la perspective la plus conflictuelle du repêchage.

Rédaction des meilleures équipes de basket-ball à partir des personnages de Star Wars.

Le cas d'Aaron Gordon, le joueur le plus frustrant de la ligue.

Dan Woike sur la façon dont la Ligue G devient vraiment une ligue mineure.

Ja Morant a essayé de dunk sur Kevin Love. Au sens propre.

Rob Mahoney sur où ou si Kyle Kuzma s'inscrit dans Lakerland.

Jayson Tatum aurait peut-être eu le meilleur match de sa carrière dimanche.

Le retour d'Eddie Murphy est en marche.

Michael Porter, Jr. vit avec deux frères et sœurs à Denver et a le devoir de vaisselle.

Jemele Hill avec une question importante.

Michael McCann sur la manière dont la G League va se syndiquer.

Paul George a été acclamé en OKC après deux défaites au premier tour et une demande commerciale?! Je pensais que je te connaissais, Oklahoma City.

Mike Sykes sur le retour de Jordan Brand.

J'adore la nouvelle vague de reggaeton, et il n'y a vraiment personne au monde qui trace les chemins historiques de la musique latino que Eduardo Cepeda. Des choses importantes qui, comme tous les genres de musique américains, pourraient apprendre à respecter et à reconnaître les racines noires de la musique.

Bonne Hanoukka. Soyez excellents les uns envers les autres.