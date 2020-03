Retour pour combler le vide du basket COVID-19

Avec l’absence de sports d’équipe à quelque niveau que ce soit et la distanciation sociale requise de la pandémie de coronavirus, beaucoup d’entre nous ont beaucoup plus de temps à remplir et beaucoup moins du jeu dont nous aimons nous occuper.

Mais nous avons les uns les autres, nos souvenirs de la saison NBA qui a été, et une future reprise du basket-ball à espérer à un moment donné dans le futur, nous avons donc décidé de faire revivre le podcast Celtic Lab pour nous aider à traverser la pandémie et parler de l’équipe et du sport qui nous manquent tous en ce moment.

Rejoignez CelticsHub et Off the Glass ‘Cam Tabatabaie, Matt Esposito de Red’s Army et Justin Quinn de Celtics Wire alors que nous parlons de la façon dont nos vies ont changé en raison de COVID-19, de nos réflexions sur la saison avant son interruption et de ce que nous pensons que l’avenir fera. tenir pour le basket-ball et le reste du monde.

Plus important encore, faites-nous savoir ce que vous voulez entendre en termes de sujets, et nous ferons de notre mieux pour s’adapter dans les prochains épisodes – nous avons probablement au moins quelques mois avant de revenir dans l’épaisseur d’un Saison NBA de toute sorte, alors faites-nous savoir ce que vous voulez que ce temps soit rempli.

Laissez-nous vos commentaires sur Twitter ou dans la section des commentaires ci-dessous, et nous ferons de notre mieux pour l’inclure dans les prochains épisodes.

Dans ce module, nous parlons de la façon dont la vie a changé depuis le jour fatidique du 11 mars, de ce que nous pensons de la saison jusqu’à présent et qui obtiendrait quels prix si elle se terminait aujourd’hui, ainsi que de nos réflexions sur la reprise de l’action, espérons-le cette saison.

