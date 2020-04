Retour sur Deron Williams, le meneur de jeu avisé

Deron Williams avait la capacité de changer de rythme, ce qui l’a non seulement aidé à éclater les défenseurs, mais a également permis de montrer ses compétences de passe.

Un tireur compétent, Williams était un meneur de jeu avisé qui pouvait prospérer dans tous les domaines du sol, en particulier au deuxième niveau d’une défense adverse. Chaque fois qu’il créait une pénétration de dribble, il avait une bonne vision pour trouver des coéquipiers ouverts, mais aussi assez de rapidité pour se diriger vers le cerceau et marquer.

Williams a disputé 12 saisons NBA et a été triple étoile. Certaines de ses bonnes années ont été avec les Nets du New Jersey, qui ont déménagé à Brooklyn pour la saison 2012-13. Il a été échangé aux Nets de l’Utah Jazz au cours de la saison 2010-11, et à l’époque, il était l’un des meilleurs gardiens de la ligue.

Il s’était battu en duel avec ses collègues meneurs de jeu Steve Nash, Chris Paul et Rajon Rondo pour le titre de meilleur général au sol.

Selon les statistiques de NBA.com, Williams, Paul, Nash et Rondo figuraient chacun parmi les cinq premiers pour les passes décisives par match au cours de la saison 2010-11. Rondo s’est classé deuxième derrière Steve Nash avec une moyenne de 11,2 passes et Williams s’est classé troisième avec 10,3 passes; Paul s’est classé quatrième avec 9,8 passes décisives.

Alors qu’avec les Nets, Williams a récolté en moyenne 16,6 points par match, 7,5 passes décisives et a tiré 35,8% de la ligne des 3 points. Il a aidé à mener les Nets aux éliminatoires les trois premières saisons de la franchise à Brooklyn.

Il est allé le plus loin en séries éliminatoires avec les Nets en 2014, lorsque Brooklyn a perdu en cinq matchs contre le Heat de Miami lors du deuxième tour.

L’un des meilleurs matchs de Williams est survenu au cours de son mandat avec les Nets. Le 30 mars 2012, Williams a récolté 20 mentions d’aide – c’était la sixième et dernière fois qu’il récoltait 20 mentions d’aide ou plus dans un match.

Selon Basketball Reference, Williams a le troisième plus de 20 passes décisives lors des 13 dernières saisons. Rondo en a le plus avec neuf de ces matchs, et Nash se classe deuxième sur la liste avec sept.

La meilleure saison que Williams avait inscrite sur le plan du score est également survenue pendant son séjour avec les Nets. Au cours de la campagne 2011-2012, Williams a marqué un sommet en carrière de 21,0 points par match et a récolté 8,7 passes décisives. Cette saison a été la seule fois où Williams s’est classée dans le top 10 de la ligue pour les points par match.

En plus des jours de Williams avec les Nets, son temps avec le Jazz était tout aussi bon. Au cours de sa carrière avec l’Utah, Williams en moyenne 17,3 points par match et 9,1 passes décisives par match. Après ses deux premières saisons dans la ligue, Williams a décroché quatre saisons consécutives de moyenne d’un double-double.

Il a aidé l’Utah à se rendre à la finale de la Conférence Ouest en 2007, lorsque la franchise a perdu face à l’éventuel champion San Antonio Spurs en cinq matchs.

Williams a joué pour les Dallas Mavericks et les Cleveland Cavaliers pour mettre fin à sa carrière. Il est allé à la finale de la NBA avec les Cavs en 2017, où lui et la franchise ont perdu en cinq matchs contre les Golden State Warriors.

Le dribble de changement de rythme était la marque de fabrique de Williams. Alors qu’il dépassait les défenseurs malheureux, il a fait des jeux qui ont aidé à améliorer ses coéquipiers. Il a mis fin à sa carrière sans sonnerie, mais à son apogée, Williams était un meneur de haut niveau.

.