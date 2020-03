Retour sur Jason Richardson, l’ultime grand voyageur

Lorsque Jason Richardson a sauté vers la jante, les défenseurs étaient vulnérables et à sa merci. Richardson, l’un des meilleurs dunkers de tous les temps, a régulièrement placé des joueurs sur des affiches au cours de sa carrière de 13 ans dans la NBA.

Richardson s’est fait un nom dans la région de la baie, mettant en valeur ses capacités de haut vol avec les Golden State Warriors pour les six premières saisons de sa carrière.

Tout en jouant avec les Warriors, Richardson a survolé la cour. La combinaison de rapidité, d’agilité et de houblon de Richardson l’a transformé en un joueur sous-estimé à son époque. En plus de jeter des confitures, Richardson pouvait marquer et tirer sur un clip solide.

Richardson a marqué 18,3 points par match et a tiré 35,0% de la ligne des 3 points pendant son séjour avec les Warriors. Selon Basketball Reference, il se classe au troisième rang de l’histoire des Warriors pour les 3 pointeurs (700).

Bien que Richardson était talentueux, il n’a jamais été un joueur étoile et n’a participé aux séries éliminatoires que quatre fois au cours de sa carrière. L’une de ces saisons a été dans Golden State pendant les séries éliminatoires de 2007, l’année où les guerriers «We Believe» ont brillé.

Jouant aux côtés de Monta Ellis et du Baron Davis, Richardson et les Warriors, têtes de série n ° 8, ont vaincu les Mavericks de Dallas, 4-2, au premier tour des éliminatoires. Richardson a en moyenne 19,5 points par match et 6,8 rebonds dans cette série.

Les Mavericks étaient la tête de série de la Conférence de l’Ouest et ils avaient le meilleur dossier de la ligue. Les Warriors de cette saison sont l’une des cinq équipes de l’histoire de la ligue à vaincre une tête de série n ° 1. Golden State a perdu en cinq matchs contre l’Utah Jazz en demi-finale.

Certains des moments les plus excitants de la carrière de Richardson se sont produits pendant le week-end des étoiles, quand il a eu des performances absolues aux concours de slam dunk de 2002 et 2003.

Richardson a gagné au cours des deux années, jetant des moulins à vent et inversant les confitures, entre autres.

Après avoir joué pour les Warriors, Richardson a joué pour les Charlotte Bobcats (maintenant les Charlotte Hornets), Phoenix Suns, Orlando Magic et Philadelphia 76ers. Il a obtenu en moyenne 17,1 points par match et a réussi 37,0% de sa profondeur au cours de sa carrière. Richardson a marqué un sommet en carrière de 23,2 points au cours de la saison 2005-06, son avant-dernière saison avec les Warriors.

Il ne finira peut-être pas par être un Hall of Famer, mais en tant que double champion du concours de dunk, ses archives de confitures et d’affiches serviront de rappel: Richardson est l’un des ultimes hauts voleurs de l’histoire du basket-ball.

