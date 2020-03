Retour sur Lamar Odom, le meneur de jeu électrique

Lamar Odom était impossible à mettre dans une boîte en tant que joueur de basket-ball, et c’est ce qui l’a rendu amusant à regarder.

Il pouvait pousser le ballon sur le sol et bien passer en transition et en demi-zone. En utilisant son cadre de 6 pieds 10 pouces, il pouvait faire sauter les gens avec ses poignées astucieuses. Dans un sens, Odom était en avance sur son temps quand il a marché sur le sol.

Bien que considéré comme un attaquant, ses compétences étaient plus que les facettes traditionnelles du poste.

Odom était simplement un meneur de jeu électrique qui glissait le long du court, sa démarche gracieuse le rendant difficile à arrêter, surtout en transition.

Odom a connu ses meilleures années avec les Lakers de Los Angeles, l’équipe avec laquelle il a joué pendant sept saisons. Alors qu’avec les Lakers, Odom a en moyenne 13,7 points par match, 9,5 rebonds et 3,7 passes décisives. Il a eu une carrière de 14 ans et il affiche des moyennes de carrière de 13,3 points par match, 8,4 rebonds et 3,7 passes décisives.

Bien qu’il ne soit pas un All-Star, Odom a remporté le prix du sixième homme de l’année pour la saison 2010-11, son dernier avec les Lakers. Il a marqué 14,4 points par match et a atteint un sommet en carrière de 38,2% à partir de la ligne des 3 points cette saison-là.

Il a joué un rôle déterminant dans les championnats des Lakers en 2009 et 2010, étant une option de pointage complémentaire derrière feu Kobe Bryant et Pau Gasol.

Bryant est l’un des meilleurs marqueurs d’isolement de tous les temps. Mais ce qui a fait des Lakers une équipe difficile lors de leurs courses de championnat, c’est leur efficacité dans toutes les phases de l’offensive: l’isolement, la demi-course et la pause rapide.

Odom était le capitaine de la pause, et sa foulée et sa vision l’ont aidé à prospérer dans les moments les plus rapides.

Lors des finales de la NBA 2009, Odom avait en moyenne 13,4 points par match et 7,8 rebonds. Après avoir battu le Orlando Magic en 2009, les Lakers ont vaincu les Celtics de Boston en 2010. Odom a poursuivi son jeu solide, avec une moyenne de 7,6 points par match et 6,6 rebonds lors des finales de cette année.

Odom a joué une saison de plus avec les Lakers après le titre de 2010, puis il a joué ses deux dernières saisons avec les Dallas Mavericks et les Los Angeles Clippers; Odom a passé les quatre premières saisons de sa carrière avec les Clippers.

Odom était essentiellement un point en avant, ses prédécesseurs étant des légendes comme Magic Johnson et Scottie Pippen.

Mais même à 6 pieds 9 pouces, Johnson était un meneur dans le sens le plus pur. Pippen était plus proche d’Odom, mais il tenait toujours mieux le moule d’un petit attaquant traditionnel parce qu’il était un meilleur marqueur. Odom n’a jamais marqué en moyenne 20 points ou plus par match; Pippen a connu quatre de ces saisons dans sa carrière.

Maintenant, les grands et longs meneurs de jeu sont la norme en NBA. Ben Simmons, un gaucher comme Odom, est sans doute la chose la plus proche de l’ancien joueur des Lakers, les deux joueurs étant les plus prospères en transition.

Quoi qu’il en soit, Odom devrait être apprécié pour ses propres compétences uniques. Il est presque impossible à comparer, et quand il était sur le sol, il a toujours montré quelque chose de différent par rapport à ses pairs.

