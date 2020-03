Retour sur l’apparence de LeBron dans l’émission à succès Entourage de HBO

LeBron James avait déjà animé Saturday Night Live au moment où il est apparu dans un épisode de l’émission à succès de HBO, Entourage, en 2009. Il avait joué des sketches SNL sur NBC avec son ami proche et futur agent, Rich Paul. Il y avait également de nombreuses publicités classiques Nike et Sprite à ce stade, donc LeBron et son équipe n’étaient pas étrangers à la scène. Mais c’était un épisode final de la saison d’une émission à méga-succès et LeBron ferait son apparition en camée aux côtés de Matt Damon.

À ce stade de la carrière de NBA de LeBron, il avait joué chaque saison avec les Cavaliers de Cleveland. Il a remporté la Conférence de l’Est en 2007 et a mené son équipe Cavs à la finale de la NBA. Là, Cleveland a perdu contre les San Antonio Spurs en quatre matchs. LeBron remporterait son premier des quatre prix MVP la même année où il est apparu sur Entourage. Il était également un All-Star éternel qui allait bientôt gagner des anneaux avec le Miami Heat.

Pendant l’épisode d’Entourage dans lequel LeBron apparaît, Turtle est sur des montagnes russes émotionnelles. Il essaie de surmonter son amour perdu, Jamie-Lynn Sigler. Dans l’un des rebondissements les plus dramatiques de la série, Turtle a commencé à sortir avec Meadow des Sopranos. Mais maintenant, Jamie filme un film pendant 12 mois à l’étranger et pense qu’il est préférable de l’interrompre. La tortue a le cœur brisé, mais déterminée.

Eric Murphy poursuit son ex, Sloan. Il lui fait sortir pour manger avec lui pendant l’épisode. La cinématographie est à son meilleur car Eric conduit un cabriolet flashy le long de l’océan tout en complotant pour regagner l’amour de Sloan. Ari est au milieu d’une guerre d’agence qui l’a opposé à Lloyd. Le drame passe la majeure partie de l’épisode avec son petit frère, la superstar hollywoodienne Vinny Chase. Les frères Chase se dirigent vers l’Italie lorsqu’ils rencontrent LeBron et Matt.

