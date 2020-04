Retour sur le métier de Scottie Pippen le jour du repêchage pour Olden Polynice

Alors que les débuts de “The Last Dance” diffusés dimanche soir, les Seattle SuperSonics ont échangé les droits de draft de Scottie Pippen aux Chicago Bulls en 1987.

Voici les termes de l’accord, selon le Chicago Tribune:

SuperSonics: Projet de droits pour le choix n ° 8 Olden Polynice; Choix de deuxième ronde en 1988 (Sylvester Gray); possibilité d’échanger des choix de première ronde de 1988 ou 1989, trois premiers protégés (B.J. Armstrong)

Les taureaux reçoivent: le choix no 5, Scottie Pippen; 1988 ou 1989 pick swap (Jeff Sanders)

Polynice a en moyenne environ 4,6 points et 3,8 rebonds dans un rôle de réserve sur trois ans et demi avec les SuperSonics.

Seattle a échangé les deux choix avant de les utiliser. Le deuxième round a été échangé aux Celtics de Boston pour Sam Vincent et Scott Wedman.

Vincent a joué une demi-saison à Seattle avant d’être échangé à Chicago pour Sedale Threatt, qui est resté avec les SuperSonics pendant trois saisons et demie.

Le choix de première ronde a été échangé aux Bulls pour Brad Sellers. Chicago a utilisé ce choix sur B.J.Armstrong, qui est devenu un élément important de leur premier triplé.

Seattle a échangé les Vendeurs à la mi-saison contre Steve Johnson, qui a disputé 21 matchs avec les SuperSonics.

Bien que, rétrospectivement, ce commerce ait été très déséquilibré, le Seattle Times a noté le contexte qui aide à l’estomac un peu plus facilement. L’équipe de 1987 avait fait les séries éliminatoires derrière le gardien de tir Dale Ellis, le petit attaquant Xavier McDaniel et l’attaquant Tom Chambers, qui comptaient en moyenne plus de 23 points par match. Ils ont également eu le meneur Nate McMillan.

À l’époque, il aurait semblé qu’un centre à l’esprit défensif pourrait élever l’équipe plus qu’une autre aile.

Seattle a obtenu Polynice, un centre de 6 pieds 11 pouces, au n ° 8, puis a repêché l’attaquant Derrick McKey au n ° 9. Le Seattle Times a écrit que Polynice avait une «présence d’intimidation» à l’université et McKey était également connu pour sa défense. .

Cela dit, cela n’a clairement pas fonctionné pour Seattle. Les SuperSonics ont raté un Hall of Famer et les Bulls ont remporté six championnats avec l’aide de ce métier.

.