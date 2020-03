Retour sur le passé: un retour sur l’ère Run TMC courte mais amusante

Les Golden State Warriors ont une histoire riche en joueurs qui ont joué au basket-ball rapidement et avec plaisir.

Steph Curry et Klay Thompson viennent rapidement à l’esprit pour le match d’aujourd’hui, mais le Baron Davis, Monta Ellis et Jason Richardson sont d’anciens joueurs qui ont régulièrement montré leur athlétisme dans un style dynamique pour les fans de Warriors.

En dehors de l’ère Splash Brothers, une époque remplie d’attaques à indice d’octane élevé, l’ère Run TMC est l’une des périodes les plus mémorables de l’histoire de Warriors. Tim Hardaway Sr., Mitch Richmond et Chris Mullin n’ont joué ensemble que pendant les saisons 1989-90 et 1990-91, mais leur bref passage en tant que coéquipiers a été rempli de basket-ball rythmé.

Pour en savoir plus sur l’ère Run TMC, consultez l’article vedette d’ESPN sur Hardaway, Richmond et Mullin.

1989-90: lancez la première saison de TMC ensemble

Au cours de la saison 1989-90, les Warriors sont allés de 37 à 45, passant sous .500 après avoir atteint les demi-finales de la Conférence Ouest la saison précédente.

Lors de leur première saison ensemble, Hardaway, Richmond et Mullin ont prospéré, montrant ce qu’ils pouvaient faire en tant que groupe. Avec Hardaway en cours d’exécution au cours de son année recrue, il a marqué 14,1 points par match et tiré 47,1% sur le terrain.

Il a dirigé l’équipe en passes décisives par match cette saison-là (8,7), et tout au long de sa carrière avec la franchise, il a fait preuve d’un sens aigu du général; Hardaway est le troisième record de passes décisives de l’histoire des Warriors (3 926).

Hall of Famer, Richmond jouait sa deuxième saison pendant la campagne 1989-90. Il a bâti sur sa saison recrue, marquant 22,1 points par match et tirant 49,7% du terrain. Richmond était le deuxième meilleur marqueur des Warriors en 1989-90, juste derrière Mullin.

Mullin a marqué 25,1 points par match, réussissant 53,6% du terrain et 37,2% de la ligne des 3 points lors de sa première saison avec Richmond et Hardaway.

Membre du Temple de la renommée, Mullin avait déjà joué quatre saisons avant la formation de Run TMC. Au cours de chacune de ses quatre premières saisons, Mullin a marqué au moins 14,0 points par match. Il a marqué un sommet en carrière de 26,5 points en 1988-1989, sa quatrième saison en championnat. Mullin est le cinquième de tous les temps dans l’histoire des Warriors pour les points (16 235) et les 3 points (590).

Tim Hardaway Sr. a changé le jeu de la cheville.

N’oubliez jamais le Killer Crossover. pic.twitter.com/sNSoVDifym

– Cycle (@bycycle) 1 septembre 2017

Bien que Run TMC et les Warriors n’aient pas participé aux séries éliminatoires au cours de la saison 1989-90, le trio de stars de Golden State a montré ce qui nous attendait, en particulier en termes de jeu rapide. Selon Basketball Reference, les Warriors ont mené la ligue au rythme de cette saison (105,9).

1990-91: Run TMC se rend aux éliminatoires

Hardaway, Richmond et Mullin ont élargi leur succès collectif lors de leur deuxième saison ensemble, menant les Warriors aux éliminatoires.

L’équipe était en deuxième position au cours de la saison 1990-91, et elle avait un dossier de 44-38. Mullin, Richmond et Hardaway étaient les trois meilleurs marqueurs des Warriors, Mullin menant l’équipe aux points (25,7).

Hardaway a continué de s’améliorer, marquant 22,9 points par match et tirant 47,6% sur le terrain lors de sa deuxième saison. Richmond a également continué d’être une menace de marquer, avec une moyenne de 23,9 points par match – c’est la deuxième moyenne la plus élevée de sa carrière.

Le trio a conduit les Warriors à une victoire au premier tour contre les San Antonio Spurs, mais ils ont ensuite rencontré Magic Johnson et les Los Angeles Lakers. Les Warriors ont perdu 4-1 en demi-finale, ne s’emparant que du deuxième match dans une victoire de 125-124.

Johnson avait un sommet de 44 points et Mullin a marqué un sommet de 41 points pour Golden State. La performance a égalé un record de carrière en carrière, Mullin, établi en 1989 lors d’un affrontement contre l’Utah Jazz.

TMC de fin de course

Alors que les Warriors quittaient leur apparition en séries éliminatoires, Run TMC n’a pas duré beaucoup plus longtemps. Richmond a été échangé aux Kings de Sacramento pour la saison 1991-1992.

Avec Richmond disparu, Run TMC était terminé, et les Warriors n’ont fait les séries éliminatoires que deux autres saisons au cours des années 1990; ils n’ont pas réussi le premier tour non plus. Richmond a continué à jouer sept saisons avec les Kings, et chacune de ses six apparitions avec des étoiles est venue quand il a joué pour Sacramento.

en relation

Draymond Green obtient & # 039; dernier entraînement au tribunal dans un avenir prévisible & # 039; à l’installation Warriors

Aujourd’hui dans Warriors History: Klay Thompson éclabousse 3 points pour gagner les Blazers, 113-112

Steph Curry s’intéresse aux autres joueurs en regardant les temps forts du match durant la pause NBA

Stephen Curry exhorte les autres à pratiquer la distance sociale pour arrêter la propagation du coronavirus

Email

S’inscrire

Vous aimez cet article?

Inscrivez-vous à la newsletter par e-mail de Warriors Wire pour recevoir nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque matin

Une erreur est survenue

Veuillez saisir à nouveau votre adresse e-mail.

Merci pour votre inscription!

Vous recevrez désormais chaque jour les meilleures histoires de Warriors Wire directement dans votre boîte de réception.

.